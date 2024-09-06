DÜNYA DÜZENİ çökerken YENİ DÜNYA DÜZENİ İNŞASI SÜRÜYOR.

Güç ekseni değişiyor... Dünyada yeni bir denge oluşuyor. Küresel dengeler yeniden kuruluyor. Yeni Dünya Düzeni sürecini çok iyi okuyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye'de öncü bir aktör olarak içinde yer aldığı bu yeni küresel güç ve adalet ittifakına yönelik etkili jeopolitik hamleler yapıyor.

Başkan Erdoğan, Eylül ve Ekim'de 2 jeopolitik hamleye hazırlanıyor.

1) 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler Zivesi'nde yapacağı konuşma göstereceği resimlerle dünyanın vicdanını canlandırmaya hazırlanıyor.

2) Rusya'nın başkanlığında Kazan kentinde 22-24 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek BRICS ZİRVESİ, Türkiye'nin dünyada sesini duyuracağı bir başka hamle olarak gündemde olacak.

Geçen yıl Başkan Erdoğan, "DÜNYA DAHA ADİL OLABİLİR" başlıklı konuşması ve önerileri ile BM zirvesine damga vurmuştu. 2024 yılında, Dünya milletleri ADALETİ DAHA ÇOK arıyor. Başkan Erdoğan da DÜNYA DAHA ADİL OLABİLİR görüşünü detaylandıracak.

ABD'li Blomberg Yayın Grubu, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu yaptığını iddia etti. Bloomberg'in özel haberine göre küresel nüfuzunu artırmak ve müttefiklik ilişkilerine yenilerini eklemek isteyen Türkiye, birliğe resmen üyelik başvurusu yaptı. Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair basında çıkan iddialara Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Evet, Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor. Bu gerçekten de böyle" yanıtını vermekle yetindi.

Peskov, Türkiye'nin bu ilgisini çok uzun süre önce açıkladığını da kaydetti.

İddianın Türkiye'yle yakın ilişkilere sahip Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında gündeme gelmesi dikkat çekti.

Geçen hafta, Rusya lideri Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Bakü'de görüşmelerinin ardından Bakü, BRICS'e resmen üyelik başvurusu yapmıştı. Malezya, Tayland ve Filistin de BRICS'e katılmayı düşünen ülkelerden.

30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, G20'ye alternatif olabilir mi? BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabulünde Türkiye'nin de BRICS'e yönelik gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti. Putin, "Bu birlik ülkeleriyle birlikte olma isteğini mutlaka her şekilde destekleyeceğiz" ifadesini kullandı. Güçlü sanayisi ve pazar yapısıyla dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinden Türkiye'nin, BRICS'in ekonomik gücüne ve ticaret hacmine de katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin olası BRICS üyeliğinin, birliğin pazar büyüklüğünü ve ticaret hacmini genişletmesi, üye ülkeler arasında yatırım, ticaret ve ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağı değerlendiriliyor...

BRICS üyeliğinin, Türkiye'ye dünyanın en büyük gelişen pazarlarından bazılarını içeren geniş ve dinamik bir ekonomik bloka daha faza erişim fırsatı sağlayabileceğini, bunun da Türk ihracatçılar için avantajlar yaratabileceğini konuşuluyor. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda. BRICS , yeni üyelerle birlikte dünya nüfusunun yüzde 46,5'ini oluşturuyor. Küresel GSYİH'nin yaklaşık yüzde 30'una tekabül edeceği sonucuna varabiliriz.



SONUÇ: Evet. Adalet kavramı Batı'ya ve Siyonistlere yabancı. Bu nedenle dünyanın masum ve mağdur milyarlarını oluşturan insanlar, yükselen yeni güçlerin küresel adaleti sağlayacağını satın almış görünüyor. İnşallah, Türkiye'nin de öncü bir aktör olarak içinde yer aldığı yeni küresel güç ve adalet ittifakı, Batı'nın yok ettiği insani ve ahlaki değerleri dünyada yeniden hâkim kılabilir. BAŞKAN ERDOĞAN'IN ISRARLA TAKİP ETTİĞİ, "DÜNYA DAHA ADİL OLABİLİR" PARADİGMASI İÇİN YÜRÜYÜŞ BAŞLAMIŞTIR...