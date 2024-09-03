CHP enteresan bir parti. Önceki günlerde CHP'nin Ağustos ayı röntgenini çekmiş, son gelişmeleri şöyle anlatmıştım:

''CHP'DE DEĞİŞİM OLMAZ. Yıllardır CHP'de HİZİPÇİLİK, KAVGA, DAR ALANDA MANEVRALAR, AYAK KAYDIRMALAR BİTMEZ.'' Gerçekten de bitmiyor.

CHP'nin görünen ve görünmeyen liderleri (4 PORTRE) işi gücü bıraktılar, OLTAYA GELİP GELMEMEYİ ve Tüzük Kurultayı'nda CUMHURBAŞKANI

ADAYINI nasıl belirleyeceklerini tartışmaya başladılar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumartesi gecesi Rumelifeneri'nde balıkçılarla bir araya geldi.

Özel, bir TV muhabirinin "Stüdyodan moderatör İpek Hanım'ın bir sorusu var. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmenizde neler konuşulacak?" sorusuna kızdı.

Muhabire, "İpek Hanım, av sezonu başlamadan ava çıkmış. Buranın konusu balıkçılık. Bu oltaya gelmem" şeklinde yanıt verdi.

Özel'in, "Oltaya gelmem?" sözü ilginç.

Sadece bir aylık gelişmelere bakınca, OLTAYA GELDİĞİNİ gösteren gelişmeler oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oltalarına geldi.

Tüzük kurultayına yönelik HİZİPLERİN OLTALARINA TAKILDI. Sormak lazım.

Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmanın neresi, OLTAYA GELMEK? Bir gün sonra da (Pazar akşamı) yanına Mansur Yavaş'ı alarak Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu. Kokusu bir kaç gün içinde çıkar.

Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür Özel-Mansur Yavaş buluşması, muhakkak Ekrem İmamoğlu'nun canını sıkmıştır.

CHP'de 31 Mart 2024 Yerel Seçim öncesinden başlayan TÜZÜK KURULTAYI manevraları sürüyor.

Ukrayna'da, Ortadoğu'da savaş var.

Dış politika yoğun.

3'üncü Dünya Savaşı konuşuluyor. Nükleer silahlanma tırmanıyor.

Amerika-Avrupa Türkiye'ye ekonomik algı operasyonları yürütüyor.

CHP evet bunca yakıcı konu arasında şimdi "Tüzük kurultayı"na gidiyor. CHP bir parti, 4 lideri var! Eski bir CHP'li gazetecinin ifadesiyle, "Tüzük kurultayı yeni bir "kurtuluş savaşı" ateşlemek üzerineymişçesine adeta." Tüzük kurultayı, Sivas'ta yarın başlayacak, 9 Eylül'e kadar 5 gün sürecek.

Tüzük kurultayı için "dil derneğinin kontrolünden geçen" ilk taslak metin ortalıkta dolaşıyor.



TANSİYON YÜKSELECEK!

İşte o metindeki dikkat çeken maddeler...

1) CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME YÖNTEMİ: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kaderini belirleyecek. Eğer sadece PARTİ MECLİSİ YETKİLİ OLURSA, İMAMOĞLU ÇIKABİLİR.

Geniş kamuoyu anketlerinin ağırlığı olursa, Mansur Yavaş öne çıkabilir. Milletvekillerinin ağırlığı olursa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansı da yükseliyor.

2) ÖN SEÇİM: Özel döneminde dillere pelesenk edilen "ÖN SEÇİM'' maddesi de tansiyonu yükseltebilir. "Şartlı mı olacak? Yoksa şartsız mı olacak?" CHP'liler için bu madde de çok yakıcı! Bu madde ile ilgili CHP'de 'kontenjan' tartışması tırmandı. Taslak metinde yer alan parti yönetiminin aday belirlemedeki kontenjanının yüzde 5'ten yüzde 15'e yükselmesine milletvekilleri tepki gösterdi. Taslak metne göre; CHP'de en etkili organ Parti Meclisi'nin (Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünde) adaylıkları belirlemedeki kontenjanının yüzde 5'ten 15'e çıkarılması halinde CHP PM'nin 90 milletvekilini belirleme yetkisi oluyor.

Deniyor ki, 90 kişiyi Ankara, İstanbul, İzmir'e yerleştirebilirsiniz ve ön seçim olmadan istediğiniz 90 kişiyi vekil yaparsınız.

O zaman 'Ön seçim' demenizin bir anlamı kalmaz.

Ön seçimle ilgili de daha net kriterler olması gerektiğini söyleyen CHP milletvekilleri "Mesela ön seçime girecek üyenin en az iki ya da üç senelik üye olması, seçim sürecinde aktif görev alması, aidatını düzenli ödemesi gibi kriterler konabilir'' diyorlar.

3) GENEL BAŞKAN SEÇİMİ: Özgür Özel, sınırsız genel başkan adayı olabilecek...

4) MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ: Milletvekilliği için üç dönem sınırlaması olacak.

5) PARTİ ÜYELİĞİ: Kongrelerde adaylık ve oy kullanabilmek için en az bir yıl parti üyeliği yetecek.

6) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİMİ: Yardımcıların ve genel sekreter seçimlerinde güvenoyu aranacak.

Genel başkan vekilliği için ise protokol şartı getirilecek...



SONUÇ: CHP'de 4 Cumhurbaşkanı adayı var.

Bakmayın siz, "Ben aday değilim. Antrenörüm.

Onursal başkanım, yol gösteririm" diyenlere...

CHP'de şu anda görünen güç dengesine göre:

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı...

CHP şu anda aziz milletimize hizmet, Türkiye'nin geleceği için değil, güç savaşları manevraları ile meşgul.

Hele CHP tüzüğüne "CUMHURBAŞKANI ADAYINI SEÇME YÖNTEMİ", parti içi güç dengelerinin en büyük mücadele alanı. Görünen tabloya göre, CHP'NİN 4 lideri MARS'TA, CHP SEÇMENLERİ DÜNYA'DA YAŞIYOR...