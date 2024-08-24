15 Ağustos 2024 günü Türkiye için bir başkaydı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devlet Aklı, ORTADOĞU'YA çökmeye başlayan Derin Amerika'nın uykularını kaçıran, OYUNLARINI

BOZAN iki jeopolitik hamle yaptı.... 1) 15 Ağustos'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, TBMM'den ÖZGÜR FİLİSTİN için dünyaya önemli mesajlar verdi. 2) 15 Ağustos'ta, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da Irak Dışişleri ve Savunma Bakanları ile Derin Amerika'nın nefesini keser jeopolitik kararlar aldılar. Türkiye'nin Irak hamlesinin önemli şifreleri bulunuyor. Ankara'da alınan kararların derinliği var.

Türkiye-Irak işbirliği yeni bir dönemi açarken, Ortadoğu Satrancı'nda Türkiye çok önemli hamle yapmış oldu. Başkan Erdoğan'ın jeopolitik satranç hamlesi sonucu ortaya çıkan tablo şöyle: Türkiye ile Irak arasında, Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı imzalandı. İki ülke Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kuracak. Bu merkez "sadece terörizmle değil, insan kaçakçılığı, narkotik gibi sınır ötesi organize suç örgütleriyle de ortak mücadeleye odaklanacak. İkinci merkez ise Musul yakınlarında yer alan ve 2015'den bu yana Türk askerinin kontrolünde olan Başika Üssü'nde kurulacak. Bu anlaşmayla Başika Üssü'nde Türkiye- Irak Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak. Bu üssün kontrolü Irak Silahlı Kuvvetleri'ne devredilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kurulacak merkezlerle ilgili konuşurken, "Tüm bu merkezler iki ülkenin başta PKK olmak üzere terörle mücadelesinde ortak çalışmasına imkan sağlayacak" dedi. Türkiye ile Irak Anlaşması, son dönemde güçlendirdikleri güvenlik işbirliğinin bir aşama daha ileri yakınlaşmayı daha da ileri götürmeyle noktalanmış oldu. Başkan Erdoğan yönetiminde çok başarılı mekik diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dikkati çeken açıklamalar yaptı: "Anlaşma tarihi önemdedir.

Bu anlaşmada öngörülen Ortak Koordinasyon ve Eğitim Merkezleri marifetiyle, işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Terörle mücadelede konusunda Irak'la geliştirilen anlayış birliği sahada somut adımlarla ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayında Irak'a yaptığı ziyaret sırasında 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmıştı. Taraflar kurdukları Ortak Daimi Komiteler aracılığıyla önemli aşamaya taşıdılar". Irak'ta Derin Amerika'ya uşaklık yapan Bafel Talabani isimli birisi var.

Bafel Talabani, Derin ABD'ye uşaklık ederken, KARANLIK

ADAM casus ABD'Lİ McGurk'la beraber Irak'ın Süleymaniye bölgesi ile Suriye'nin işgal edilen Deyri Zor bölgesini birleştirme hayali görüyordu.

Türkiye'den anlayacağı dilden iyi bir tokat yemişti. Irak Devleti'ne hainliğe devam ediyor. Irak Merkezi Hükümeti'nin Türkiye ile imzaladığı son askeri mutabakat zaptı, Bafel Talabani için çukura yuvarlanma haberidir. Amerika ile Irak'ı bölme planına KİLİT VURULACAK PENÇE ATILDIĞI /KİLİT

KAPANDIĞI anda, Bafel kazdığı çukurlara gömülecek, işbirliği yaptığı PKK-YPG'ye TERÖRİSTAN KURDURMA planına son verilecek.

Türkiye ile Irak arasındaki askeri mutabakat zaptı, 21'inci Yüzyıl'ın stratejik koridorlarından birisi olan KALKINMA YOLU (BASRA

KÖRFEZİ... OVAKÖY) güvenliği için de daimi güvenliği sağlayacak.

Türkiye'nin Irak'taki jeopolitik hamleleri, Amerika'nın uykularını kaçırdı. NİTEKİM, TÜRKİYE İLE IRAK ANKARA'DA

MUTABAKAT METNİ

İMZALARKEN, AMERİKA

DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA

BAKANLARI ACELE OLARAK

IRAK YÖNETİMİNİ ARADILAR.

Amerikan askerlerinin Irak'ta kalmaları için talepte bulundular.

Irak Hükümeti de ABD askerlerinin Irak'ta kalmasını uygun bulan bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

DERİN ABD AHTAPOT. Ahtapotun kolları Büyük Ortadoğu'nun her yerinde. Üsleri yetmiyor gibi, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz'de Amerikan uçak, savaş atom denizaltıları cirit atıyor. ABD üsleri ve ilave donanmalarıyla 90 bin ABD askerinin bölgeye çöktüğü değerlendiriliyor. Sadece iki uçak gemisi ve 30 savaş gemisi atom denizaltılarında toplam 30 bine yakın ABD askerinin pusuda beklediği anlaşılıyor.

SONUÇ: Derin ABD, Ortadoğu'ya adeta çökmeye çalışıyor. ABD'NİN DEV SİLAH BARONLARI

İSTİYOR, ABD SAVUNMA

BAKANLIĞI PENTAGON

SAVAŞLARI TEŞVİK EDİYOR.

YENİ KRİZLER ÇIKARMAK

İÇİN ÇÖKÜLECEK ÜLKELER

LİSTESİ HAZIRLIYOR. ABD

AHTAPOTU'NA DİKKAT!