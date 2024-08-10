HER yüz yılda bir YENİ DÜNYA DÜZENİ inşa ediliyor. Batı'da ve Doğu'da 21'incı Yüzyıl Düzeni'nin inşasına yönelik gelişmeleri tam zamanında yakalayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-TÜRK DEVLET AKLI, arka arkaya MAVİ VATAN/GÖK VATAN/ UZAY VATAN STRATEJİLERİnİ devreye soktu.

ÜÇ GRAND STRATEJİSİ'nin ruhu şudur. 'Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay Vatan stratejileri, Türkiye'nin coğrafi sınırlarının ötesindeki (yakın coğrafya) egemenlik alanlarını, stratejik çıkarlarını ve güvenlik politikalarını ifade etmektedir.

MAVİ VATAN: Türkiye'nin denizlerdeki (Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz) münhasır ekonomik bölgelerini (MEB) ve kıta sahanlığını kapsama, deniz kaynaklarının araştırılması, çıkarılması ve bu alanlardaki güvenliğin sağlanması gibi bir GRAND STRATEJİ'DİR. Mavi Vatan, MİLGEM (Milli Savaş Gemileri) ile uygulamadadır.

GÖK VATAN: Türkiye'nin hava sahası ve stratosfer üstü bölgelerdeki egemenlik haklarını ifade ediyor. Hava savunma kimliği bölgesi (ADIZ) ve ulusal hava sahası dahil olmak üzere, Türkiye'nin hava sahasının korunması, yönetimi ve bu alanlardaki operasyonel yeteneklerin geliştirilmesinin yol haritasını vermektedir.

Uzay Vatan bir başka yazı konusu....

GÖK VATAN'A İSE YENİ OYUNCU ÇELİK KUBBE geliyor.

Siyonist Netanyahu'nun Filistinliler'e gaddarca saldırmasında kullandıkları FÜZELER, DRONE'lar bir gerçeği gösterdi. Günümüzde artık tehdidin nereden, ne zaman ve nasıl geleceği konusu giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türkiye'nin kapsamlı hava savunma sistemi için kritik kararı (ÇELIK KUBBE) aldı. En alttan başlayıp en uzun menzile kadar ağ merkezli ve yapay zeka destekli bir kalkan sağlayacak bu yapı Gök Vatan'ın şemsiyesi olacak.

Evet.. Türkiye'nin ÇELİK KUBBESİ, Türk Hava Kuvvetleri'nin kullanılan F-4 ve F-16 savaş uçakları, 2028 YILINDA GÖKLERE ÇIKACAK MİLLİ

VE YERLİ KAAN SAVAŞ uçakları, İnsansız SAVAŞ UÇAĞI KIZIL ELMA, iHA-SiHA-AKINCI drone ve MİLLİ UYDULAR İLE HiSAR ALÇAK YÜKSEK SAVUNMA FÜZELERİ olmak üzere bütün UÇAN SiSTEMLER ile EŞZAMANLI-ENTEGRE OLARAK çalışacak. Günümüzde HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ, çok kısa menzil, kısa menzil, orta menzil ve uzun menzil olarak 4 katmandan oluşuyor.

Çok kısa menzil sistemlerİ oldukça yakın mesafeden Azami 10 kilometre etki menzili ve 5 kilometre irtifa sınırı bulunan bu ilk çepere gelebilecek tehditlere karşı koymayı İfade ediyor.

Türkiye'nin elinde MEVCUT ASELSAN YAPIMI, Korkut, Gökberk, Şahin, Göker, İhtar ve SUNGUR şemsiyenin ilk kısmında koruma yapıyor.

Türkiye'nin ÇELİK KUBBESİ'nin savunma sistemleri birbiriyle konuşacak.

Bilinen ve bilinmeyen radar ağlarına entegre olacak. Sadece bununla kalmayıp aynı zamanda hem radarlarla hem de birbirleriyle haberleşecek. Haliyle tüm bu süreçler tamamlandığında Türkiye, hava savunmada uzun yıllardır hedeflediği entegrasyonu sağlamış olacak. YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ YÖNETECEK. Türkiye'nin elinde olan AWACS UÇAKLARIMIZ ve gelişmiş kabiliyetleri olan yardımcı sistemleri de Çelik Kubbe'de tüm parçaları bir araya getirecek, yapay zeka yönetecek ve her parça birbiriyle eş zamanlı çalışabilecek.

KIZILELMA'ya da yeni motor takıldı.

Test görüntüleri paylaşılan Bayraktar KIZILELMA'ya farklı bir motor entegre edildi. KIZILELMA böylece daha yüksek hıza daha çabuk çıkmakla kalmayıp, ihtiyaç duyduğu anda oldukça agresif manevralar yapabilecek. Özellikle kalkışta ihtiyaç duyulan 'çok kısa sürede çok yüksek hız' detayına YENİ motorla ulaşıldı. Bayraktar KIZILELMA süpersonik hıza daha fazla çıkarken, çok güçlü silah ve çok gelişmiş sensörler kullanacak. KIZILELMA, TCG Anadolu'ya inip kalkarak Doğu Akdeniz kartalları olacak.

SONUÇ: Dünya hassas bir dönemden geçiyor. Rusya-Ukrayna savaşı genişliyor. Derin Amerika, katil Netanyahu da kirli oyunlarla Ortadoğu'yu kan gölüne çeviriyor. Bir çok ülke silahlanma yarışında. Silah üreten ülkeler satışlarını tırmandırıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra silahlanması Amerika kontrolünde olan Almanya ve Japonya'nın önü açıldı, müthiş silahlanma yolunda ilerliyorlar. Amerika ve Fransa, Yunanistan'a yeni nesil savaş uçakları vererek, Ege'de dengeleri bozuyor.

Amerika, İngiltere ve Fransa Kıbrıs Rum Kesimi'ni garnizon olarak kullanıyor. İşte böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan- TÜRK DEVLET AKLI GRAND STRATEJİLERİ İLMEK İLMEK ÖRÜYOR. Savunma sanayinde Türkiye milli ve yerli büyük ataklar yapıyor.

Türkiye, milli savunmasında kendine yeter duruma yaklaştıkça, jeopolitik hamlelerini süratle yapabiliyor. Yeni Dünya düzeninde konumunu belirliyor.

Avrasya'nın kalpgahı'ında Bölgesel Güç- KÜRESEL AKTÖR olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türk Devlet Aklı, hem taarruz da hem de savunma da müthiş projelere imza atıyor.

Yeni yüzyılın Türkiyesi'nin gökleri de yerli ve milli sistemlerle korunacak.

TÜRKİYE'NİN ÇELİK KUBBESİ, tüm parçaları alt alta eklediğinde Türkiye kendi hava savunmasını başkasına muhtaç olmadan, son derece gelişmiş sistemlerle koruyabilecek. MAVİ VATAN-GÖK VATAN-UZAY VATAN BİR BÜTÜNDÜR.