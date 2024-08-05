KATİL, savaş, suçlusu, soykırımcı Netanyahu'yu korumak için Amerika mevcut donanmasına ek olarak ikinci uçak gemisini en az beş savaş gemisi ve denizaltılarını Doğu Akdeniz'e takviye olarak gönderiyor. Siyonist Netanyahu, ABD'den aldığı silahlarla 300 gündür masum Filistinliler'i Gazze'de katlediyor, soykırım yapıyor.

Siyonist Netanyahu, Derin Amerika'nın tetikçisi olarak sözde vaat edilmiş topraklar hayali için kan döküyor, soykırım yapıyor, suikastler düzenliyor. 40 bin masum Gazzeli'nin kanına girdikten sonra ABD Kongresi'nde konuşturuluyor. Bu KARA LEKE ortada iken, Biden, Kamala Harris, Trump, Katil Netanyahu ile buluşuyor, gaz veriliyor. DERİN AMERİKA DA TETİKÇİSİ SİYONİST NETENYAHU'YU KORUMAK İÇİN Orta Doğu'ya ek olarak UÇAK, savaş gemileri, DENİZALTILAR VE ve jetler gönderirken, ABD'nin bölgede çeşitli üslerde, en az 60 bin askerinin bulunduğu öğrenildi.

ABD'nin Ortadoğu'yu dizayn etmek için kurduğu CENTCOM (Auıstin, Centcom komutanlığından ABD savunma bakanı olmuştu) PENTAGON (ABD Savunma Bakanlığı) Katil Netanyahu'yu korumak için ilave donanma gönderdiğini şöyle açıkladı: ABD koruma gücünü geliştirmek, İsrail'in savunmasına desteği artırmak ve ABD'nin BÖLGEDEKI ÇEŞİTLI OLASILIKLARA KARŞILIK VERMEK için ek takviye önderiyor. USS Theodore Roosevelt uçak gemisi, Kızıldeniz, Umman Körfezi ve Hint Okyanusu'nun bazı kısımlarını içeren operasyon alanında. Roosvelt'in yanına Abraham Lincoln uçak gemisi de Akdeniz yolunda...!

Derin ABD'yi kan kokusu sarmış. İlave donanma yanında, ayrıca balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri bölgeye geliyor.

Soykırımcı Netanyahu'yu korumak için ilave ABD donanması gönderilirken ,ABD Savunma Bakanı Austin de İsrailli mevkiidaşı Yoav Gallant'ı aramış.

Austin'in, "İran ve onun uzantıları kaynaklı tehditler" karşısında Tel Aviv'e sarsılmaz şekilde destek vermeye devam edeceklerini vurguladığı da açıklandı. ABD, HER DAİM KATİL NETANYAHU'NUN YANINDA... ABD, daha önce bölgeye yaptığı konuşlandırmaları İran'ın 13 Nisan'da İsrail topraklarına dron ve füzelerle saldırmasının ardından yoğunlaştırmıştı.

ABD'nin Akdeniz filosu ve İngiltere'nin Kıbrıs'taki Ağratur Üssü'ndekı F-35 Savaş uçakları, İran'ın füzelerini havada imha etmekte yoğun biçimde kullanılmıştı.

KATİL İÇİN İKİ UÇAK VE 15 SAVAŞ GEMİSİ...

ABD'nin şu anda bölgede bir uçak gemisi, 15 savaş gemisi, ve atom denizaltıları ile Hayfa yakınlarında elektronik harp gemisi bulunuyor. ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yanına USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve yanında en az 5 savaş gemisini de gönderiyor. BELLI Kİ ABD'nin Doğu Akdeniz'de dolaşan donanmasına ilave uçak gemisi, savaş gemileri göndermekten maksadı sadece İSRAİL değil.

Akıllarınca, Doğu Akdeniz'de GÜÇLÜ DONANMASI olan TÜRKİYE'nin GÜÇLÜ donanmasını CAYDIRACAKLARINI düşünüyorlar.

Kıbrıs Rumlar'ı da boş durmuyor. Kıbrıs Rumları, katil Netanyahu'yu koruyacak emperyalist Batı'nın donanmalarına ve savaş uçaklarına ev sahipliği yapıyor.

İngiltere'nin Kıbrıs Ağratur ve Dikelya üsleri, savaş gemileri ve F-35'lerle ve indirme birlikleri ile takviye ediliyor. ABD'nin Doğu Akdeniz donanması Larnaka'yı kullanıyor. Ayrıca, Kıbrıs Rum Kesimi'nde MARİ ÜSSÜ kuruyor. Fransa da Larnaka'da üs kuruyor.

NATO'nun yeni üyesi İsveç de Beyrut Büyükelçiliği'ni geçici olarak Larnaka'ya taşıdı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Beyrut'ta görev yapan İsveçli diplomatlarının geçici olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) görev yapacağını kaydetti.

Gazze saldırıları başladığından bugüne kadar geçen 300 gün içinde Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail'e gönderilen silahların stok ve nakliyesinde rol oynuyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ayrıca, savaş yayılırsa Orta Doğu'dan büyük bir tahliyeye destek vermek için planlarını genişlettiklerini açıkladı.

İSRAİL-RUM KESİMİ-YUNANİSTAN İŞBİRLİĞİ DE DEVAM EDİYOR. Rum- Yunan-İsrail üçlüsü, 2000'li yıllarda Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından Türkiye'yi dışlayan bir dizi proje hazırlamıştı. Bunlardan en önemlisi İsrail açıklarından başlayarak deniz altından Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'a uzanacak East-Med (Doğu Akdeniz) adı verilen doğal gaz boru hattı projesiydi.

Rum-Yunan-İsrail üçlüsünün boru hattı projesi (East Med) hüsranla sonlandı. Bu üçlüyü, Türkiye Libya deniz anlaşması ile paçavraya çevirdi. Kıbrıs Rumları, Doğu Akdeniz doğalgaz yataklarına çökmek için İsrail ve Yunanistan'ın desteği ile lisans dağıtıyordu.

Mavi vatan stratejisi ile Türkiye, Doğu Akdeniz'deki sinsi enerji oyunlarını bozdu.

AĞRATUR'A DİKKAT.

İngiltere'nin ülke dışındaki en büyük deniz üssü olan KIBRIS Ağratur'u hemen devreye sokması, çok sayıda savaş uçağının yanı sıra erken uyarı ve keşif uçaklarını sevk etmesi dikkatlerden kaçmıyor.

Kıbrıs'taki İngiliz üslerini Amerika da dün olduğu gibi bugün de ortak kullanıyor.

1951 yılında, İngiltere-Amerika, İran petrollerini millileştiren Başbakan Musaddık'ı Kıbrıs'taki İngiliz üslerini kullanarak planlamadan kaldırılan savaş uçaklarına ve hava indirme birliklerine kadar AĞRATUR'U kullanmışlardı. 15 Temmuz 2016 'da Amerika'nın aparatı FETÖ darbe teşebbüsünde İngiliz Ağratur-Dikelya üslerinde İngiliz savaş uçakları F-35'lerle takviye edilmiş ve 15 bin İngiliz birliğinin hazır bekletildiği daha sonra ortaya çıkmıştı. Kıbrıs İngiliz üsleri 15 Temmuz'da neden hazırdı? sorusu hep aklımızdadır. Amerika, Gazze Akdeniz kıyılarında bir deniz platformu kurmuştu. Bu platform ile Kıbrıs Rum kesimi- Larnaka arasında güya yardım koridoru çalışacaktı? Larnaka- Gazze irtibatının arka planında da sinsi planları vardı.



SONUÇ: MÜSLÜMAN DÜNYAYI PARSELLEMEK İÇİN BİRÇOK KIRLI PLAN HAZIRLIYORLAR. AMA UNUTULMASIN. ''SAKIN KADER DEME, KADERİN ÜSTÜNDE BİR KADER VARDIR. NE YAPSALAR BOŞ GÖKLERDEN GELEN BİR KARAR VARDIR. GÜN BATSA DA NE OLUR, GECEYİ ONARAN BİR MİMAR VARDIR. YANMIŞSAM KÜLÜMDEN YAPILAN BİR HİSAR VARDIR." (RAHMETLİ SEZAİ KARAKOÇ)