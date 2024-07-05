YENİ dünya düzeni inşa ediliyor. Büyük ve güçlü Türkiye konumlanıyor.

Bugün dünyanın en tecrübeli KÜRESEL LİDERİ var.

Başkan Tayyip Erdoğan...

Astana buluşmaları, ABD Başkan Biden'in nefesini kesecek şifreler içeriyor. Yeni dünya düzeni inşasında iki kutup başı Amerika ve Çin görüldüğü için bu iki kutba yeni jeopolitik ve jeoekonomik haritalar-yeni küresel kurumlar-yeni koridorlar (Kara ve denizyolları) kuruluyor.

İşte böyle bir süreçte, ASTANA'da dünyanın nabzı atıyor. Başkan Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi gündemine Astana'da yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesine katılarak başladı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

NATO'nun Washington'da kritik önemdeki zirvesinden sadece bir hafta önce yapılan toplantıya katılan Başkan Erdoğan'ın Putin'le yaptığı ikili görüşmesi, başta Amerika olmak üzere tüm Batı tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği BRICS VE SURİYE hamleleri doğrultusunda Erdoğan-Putin görüşmesiyle yeni bir ivme kazandı. Özellikle Suriye'nin geleceğini ASTANA'nın belirleyeceği mesajı dünyaya verildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin'in görüşmesi sonrası İletişim Başkanlığı açıklama yaptı: Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunu başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımlar atılmasının önemini ve Türkiye'nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi. Açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barışı ve huzuru hedef aldığını belirterek, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail'in durdurulmasına odaklanması gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğan görüşme öncesi açıklama yaptı: Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum. Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin diyalog ortağı statüsünde katıldığı zirvede, Rusya ve Çin liderliğindeki ŞİÖ toplantısında, dünyada değişen koşullar çerçevesinde Batı ile yeni bir güvenlik paradigması kurulması konusunun ele alınması ve Belarus'un örgüte tam üyeliğinin ilan edilmesi öngörülüyor. Bu toplantıların ardından ABD'ye gidecek olan Erdoğan, 9-11 Temmuz günlerinde gerçekleştirilecek NATO'nun 75. Yıl Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Türk Devletler Birliği üyesi Kazakistan'ın Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğini yaptığı ŞİÖ Zirvesi'ne, Başkan Erdoğan'ın Putin ve Şi Cinping'le katılması dünyaya derinlikli mesajlar veriyor. 1996 yılında Şangay Beşlisi adıyla Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kurulan, 2001 yılında ŞİÖ olarak kurumsallaşan yapıya bugün 9 ülke tam üye, 3 ülke gözlemci üye ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülke de diyalog ortağı olarak katılıyor.

Astana Zirvesi'nde Rusya ile MÜTTEFİK Belarus'un 10. üye olarak ŞİÖ'ye katılımının ilan edilmesi öngörülüyor.

Başkan Erdoğan'ın Astana'da Putin ile görüşmesi, birçok jeopolitik gelişmeye yol açması söz konusu. Kısaca başlıklara bakalım. 1) Suriye'nin bütünlüğünün korunması, ABD'nin aparatı terör örgütü PKK-PYD'ye kantoncuk kurdurulmaması 2) Kuzey Suriye'nin terör örgütü PKK-PYD'den temizlenmesi 3) Olası Astana liderler zirvesine, Türkiye- Rusya-İran üçlüsüne Esad'ın katılması 4) Türkiye ile Suriye arasındaki Ankara Güvenlik Anlaşması'nın yenilenmesi 5) Yeni Suriye Anasayası'nın Türkiye- Rusya-İran-Suriye arasında hazırlanması 6) Derin ABD'nin aparatı için yaptırmak istediği Ağustos'daki terör örgütü seçimlerinin tamamen paçavraya çevrilmesi.

Başkan Erdoğan'ın katıldığı ŞİÖ Zirvesi, Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi, Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak başlığıyla yapılıyor Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, çevre, sağlık, turizm, eğitim, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğini görüşülecek.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı toplantıda Gazze'deki son durum da masada. Zirveye gözlemci ve diyalog ortağı olarak Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkmenistan liderleri de iştirak edecek. Zirve sonrası ŞİÖ'nin güncel uluslararası ve bölgesel meselelerdeki tutumu ile geleceğe yönelik çalışmaların yer alacağı Astana Deklarasyonu ile ŞİÖ Kalkınma Stratejisi ve ŞİÖ Enerji İşbirliğini Geliştirme Stratejisi'nin de dahil olduğu çeşitli alanlarda 20'den fazla belgenin kabul edilmesi planlanıyor. SONUÇ:

Başkan Erdoğan, yeni dünya düzeninin kilit ülkesi olacak. Türkiye, 360 derece DIŞ POLİTİKA izliyor. Bir Blokun ülkesi olmayacak.

Batı'da yerini korurken, BRICS ve ŞİÖ ile de samımı ilişkilerini sürdürecek. Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI'nın BRİCS VE ŞİÖ ile yakın ilişkileri var. İnşallah, 7 DEVLET 1 MİLLET olarak TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ konumuna gelecek. NE BATI NE DOĞU,BAĞIMSIZ

TÜRKİYE paradigmasıyla 21'inci Yüzyıl'ın yıldız ülkesi olması mukadder Türkiyemiz'in.