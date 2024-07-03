BÜYÜK ve güçlü bir ülke olan Türkiye bugün sadece oyun bozan değil, oyun kuran bir ülke konumunda.

Türkiyemiz OYUN KURAN ÜLKE KONUMUNA KOLAY gelmedi. Aziz milletimizin birlik ve beraberliği ile Türkiye 2002'den bugüne İSTİKRAR içinde çok önemli kavşakları geçti. Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye 2002-2024 sürecinde önce yakın coğrafyamızda EMPERYALİST BATI'nın (Amerika- Avrupa) kurguladığı KİRLİ oyunları bozdu.

2020'den bugüne artık OYUN KURAN BİR TÜRKİYE VAR. Yaşadığımız günlerde (2015-2030 SÜRECİ) Yeni Dünya DÜZENİ şekillenirken Başkan Erdoğan Türkiye stratejik üstünlüklerimizi çok iyi kullanarak, doğru oyun kuruyor ve doğru oynayarak kazanıyor. Bir NATO üyesi olan Türkiye'nin stratejik ortak görümündeki Amerika ile çıkarlarının uyuşmadığı çok açık. Türkiye, ABD'nin Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de kurmak istediği yeni düzene karşı çıkıyor. Bunun sonucu olarak ABD'nin aparatı PKK/PYD için Suriye'nin kuzeyinde bir UYDU KANTONÇUK (GARNİZON) yapılanmasına dair oyununu bozacak hamlelerine devam ediyor. TÜRKİYE, "SURİYE'de TERÖRİSTAN ASLA KURDURMAYACAĞIZ" diyerek, ABD ve Avrupa'nın oyunlarını bozdu. Fırat Kalkanı Harekâtı (El Bab), İdlib- Cerablus müdahalesi oyun bozma hamlesiydi.

Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye geçen hafta iki müthiş OYUN KURAN JEOPOLİTİK HAMLE yaptı.

1) BRICS HAMLESİ

2) Suriye yönetimi ile yeniden iş birliği hamlesi. Bu iki jeopolitik hamle de derin Amerika'ya karşı oyun kuran özellikte. Batı'nın nefesini kesecek özellikte. Başkan Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Astana'da yapılacak zirvenin çok özel davetlisi. Başkan Erdoğan'ın PARADİGMALARINA göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan müthiş jeopolitik temaslar yürütüyor. Önceki haftalarda Erdoğan tarihi bir hamle yaptı. Hakan Fidan'ı Çin'e gönderdi. Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile Amerika ve Avrupa'yı dalgalandıran görüşmeler yaptı. Türkiye'nin BRICS üyesi olmak istediğini açıkladı. Bakan Fidan ardından Rusya'ya gitti. Bizzat Rusya lideri Putin tarafından karşılandı.

Putin, Fidan ile görüşmesinde "Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına gösterdiği ilgiden memnunuz. Bu niyetine ve bu kuruluşa üye ülkelerle birlikte olma arzusuna mümkün olan her şekilde destek vereceğiz" dedi. Bu gelişmeler sürerken, Suriye Devlet Başkanı Esad'dan Türkiye ile yeniden ilişkilere geçme açıklaması geldi. Esad, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetin Şam'daki kabulü sırasında yaptığı açıklamada, Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu vurguladı. 28 Haziran'da Başkan Tayyip Erdoğan önemli bir açıklamada bulundu. "Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluk. Biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok çok canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur" dedi. Erdoğan, Astana'da Rusya lideri Putin'le küresel bir görüşme yapacak. Özellikle Suriye'nin geleceği konusunda ASTANA KAVŞAĞI çok önemli gelişmelere vesile olacak. Türkiye- Rusya-İran arasında yürütülen ASTANA MUTABAKATI, Başkan Erdoğan'ın Suriye hamlesiyle, yeni bir aşamaya geçme imkanı barındırıyor. Bilindiği gibi Astana Mutabakatı SURİYE'nin BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMASI, ASLA BÖLÜNMEYE İZİN VERİLMEMESİ İLKESİ ÜZERİNE oturuyor. Türkiye Kuzey Suriye'de derin ABD'nin inşa etmeye çalıştığı APARATI PKK-PYD kantonlarını paçavraya çevirmeye kararlı.



SONUÇ: Astana Zirvesi'ne katılması söz konusu olacak Esad'la Başkan Erdoğan görüşmesi derin Amerika'nın Suriye'deki PKK-YPG planını paçavraya çevirecektir. Suriye'nin geleceğini Astana sağladığı taktirde, oyun kuran Başkan Erdoğan, dünya barışı için ne kadar özellikle lider olduğunu tarihe yazdıracaktır. Yeni dünya düzeni inşasında, Türkiye'yi yanına almayan başarılı olamaz.