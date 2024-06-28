İKİNCİ Dünya Savaşı öncesi bir tarafta Mihver Kuvvetleri/ Almanya-İtalya-Japonya-Macaristan Romanya, Bulgaristan, Slovakya ve Hırvatistan, diğer tarafta Müttefik Kuvvetleri Amerika, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği olmak üzere 2 BLOK oluşmuştu. 24 Haziran 2024'ü geride bıraktık.

Peki 24 Haziran'ın tarihteki yeri neydi. Tarihte 24 HAZİRAN 1945 bize neleri hatırlatıyor?

İkinci Dünya Savaşı'nın kaderi değişmişti. Nazi Orduları'nın Ruslar tarafından bozguna uğratılmasıyla savaş sona ermişti.

Lakın savaş sonrası Amerika ve Sovyetler Birliği iki düşman blok olarak dünyayı paylaşmışlardı.

Yaşadığımız günlerde, 2015-2030 sürecinde 21'İNCİ YÜZYIL DÜNYA DÜZENİ inşa ediliyor.

UKRAYNA SAVAŞI etrafında İKİ BLOKLAŞMA hızla gelişiyor.

AMERİKA/AVRUPA VE ÇİN/ RUSYA Blokları ortaya çıkıyor.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI SENARYOLARININ yoğunlukla tartışıldığı bir süreçte "SAVAŞ NEREDEN ÇIKAR?" sorusu akıllarda dolaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi AVRUPA'DA MI? yoksa Asya Pasifik'te mi?

Avrupa yine çekişmelerin, çatışmaların, hesaplaşmaların merkezi konumunda. Ukrayna merkezli ABD-Biden ile Rusya- Putin arasında bir savaş satrancı oynanıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi iki kutup etrafında bloklaşma sürüyor. Şu andaki bloklaşma da RUSYA-ÇİN- KUZEY KORE NÜKLEER BLOK. AMERİKA-İNGİLTERE-FRANSA NÜKLEER BLOK. Şu anda dünyada nükleer denge var ama tırmanma olursa taktik nükleer silahları iki blok da kullanırsa dünya yaşanmaz bir hale gelir. DERİN NATO, ASYA'YA YAYILMAK İSTİYOR. 21'inci Yüzyıl dünyası 2030'a kadar genişletilmiş iki kutuplu dünyaya doğru bütünüyle biçimlendirilmektedir.

Her yüzyılda bir Yeni Dünya Düzeni inşa edilirken 21'inci Yüzyıl Yeni Dünya Düzeni inşası sürecinde UKRAYNA üzerinden tehlikeli aylara-yıllara girilmiştir.

Evet sevgili okurlar, bütün bu ortaklıklar NATO ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 jetleri ve uzun menzilli füzeler vermeye hazırlandığı, Rusya'nın da 'nükleer' silahlarının tozunu almaya başladığı bir dönemde tesis edilmektedir. Fazlaca da ileri gitmeye gerek yok, Putin'in 5 Haziran'da Petersburg'daki ekonomi forumunda Kiev'e hassas silah sağlayan ülkelere karşı simetrik yanıttan bahsetmesi, yani "sadece silahı kullananı değil silahı vereni de vururum" demesi yeni tırmanmanın da başlangıcıdır.



SONUÇ: Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, çok akıllı bir dış politika uyguluyor. Türkiye'nin 360 derece dünyaya bakışı, BAĞIMSIZ DURUŞU dikkatle takip ediliyor. Türkiye bölgesel küresel oyuncu olarak 21'inci Yüzyıl'ın kaderini belirleyecek.