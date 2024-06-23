CHP, 1950 yılından bu yana, tam 74 yıldır tek başına iktidara gelemedi. Neden acaba? Aziz Milletimiz, kavga, çekişme, entrika, hizipçilikte sınır tanımayan CHP'yi iktidara getirmedi. Yani, KAVGA OLAN EVE GELİN VERMEDİ. Ne tesadüf.

Tam 47 yıl sonra CHP'nin yerel seçimlerde birinci parti olması bile içindeki kavgayı, KOLTUK SAVAŞLARINI durdurmaya yetmedi.

Yerel seçimlerin üzerinden iki buçuk ay bile geçmeden CHP'de yine dört bir koldan "iç savaş" başladı. CHP arka planında gerilimi yüksek "KOLTUK KAVGASI" tırmanıyor.

CHP içinde DÖRT KANAT-DÖRT İSMİN (yer yer yüzünü gösteren) gizli çekişmesi, manevraları göze batıyor. 4 KANAT KOLTUK SAVAŞI'nda Esas aktörler Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığını tahkim etmeye yönelerek, koltuğu korumaya çalışan Özgür Özel ve sessiz adam Mansur Yavaş.

Aman gözden kaçmasın.

CHP'de ilginç işler oluyor.

Geçen hafta yaşadığımız Kurban Bayramı'nda medyada (şimdilik) pek öne çıkmayan ama CHP içinde çok konuşulmakta olan Ekrem İmamoğlu'nun BODRUMALMANYA seyahati var.



İMAMOĞLU ÖZEL JETLE, BODRUM'DAN ALMANYA'YA NEDEN GİTTİ?

Mansur Yavaş'tan da olay gönderme geldi. İBB Başkanı İmamoğlu bayramın birinci günü (Rantı çok yüksek) Bodrum Belediyesi Başkanlığı'na seçtirdiği Tamer Mandalinci ile Turgut Reis'te beraberce göründü. Aynı gün, Özgür Özel, çekirdek kadrosu ile Foça Tatil köyündeydi.

Yani Ege'nin iki tatil kenti Bodrum ve Foça'da, İmamoğlu ve Özgür Özel, nedense buluşamamışlardı. Muhakkak vardır bir sebebi... Bir gün (pazartesi) sabah erken saatlerde, Ekrem İmamoğlu özel jetle, Bodrum'dan Almanya'ya gitti. İmamoğlu, daha önce kendisine yakın gazetecilerle özel jetle İtalya gezisine giderken şimdi de ailesiyle birlikte yine özel jetle Almanya'ya uçtu. Cessna Citation Sovereign C680 tipi özel jette Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek, oğlu Semih ve kızı Beren, kişisel berberi Veysel Şenel ve eşi Aynur Şenel, Cahit Yüce, Can Akın Çağlar (Gen.Sek.), Zilan Karakurt, Bektaş Kamburoğlu, Mustafa Akın, Sedat Sarp, Yavuz Boylu, Pelin Alpkökin, Fahri Murat Tuncay, Borga Sezer, Mustafa Osman Turan, Onur Günal'ı götürdü.



MANSUR YAVAŞ GÖNDERMESİ

Ekrem İmamoğlu'nun Almanya'ya 'özel jet'le gitmesi CHP içinde de konuşulurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Ankara Yazıyor adlı X hesabı, İmamoğlu'na Yavaş'ın fotoğrafıyla gönderme yaptı.

"Özel uçağı tutup Almanya'ya gitmek yerine, AOÇ'de ailem Ankara halklarıyla birlikte olanları izledi" ifadeleri yer aldı.

Hatırlayalım. Yerel seçim sonrası Ekrem İmamoğlu, (tartışılan İtalya gezisi öncesinde) Paris'e gitmiş, Paris Belediye Başkanı ve Fransızlar'la beraber ŞOV yapmıştı.

PARİS-ROMA-BERLİN...

Yani, Ekrem İmamoğlu TATİLİ ÇOK SEVİYOR. AVRUPA BAŞKENTLERİNDEN HAYAL ETTİĞİ YERE ULAŞMAK İÇİN LOJİSTİK ALIYOR.

KOLTUK KAVGASININ ARKA PLANI. 2028 HESABI...

Dört Kanat-Dört isim (Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş) arasındaki koltuk kavgasında 2028 CUMHURBAŞKANLIĞI seçiminde, CHP'nin adayı olma- gizli mücadelesi var.

Özgür Özel'in, siyasette, Cumhurbaşkanımız ile diyalog çalışmalarından CHP içinde özellikle iki isim, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu çok rahatsız.

Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden Genel Başkan olmak için çalışmalarına hız verdi. 6-9 Eylül Sivas Tüzük Kurultayı'na hazırlanıyor. Buradan Seçimli Parti Meclisi manevrasına girişecek. Bilindiği gibi, CHP içinde Kılıçdaroğlu tayfası ve azgın laik gruplar erken seçim için sokakları hareketlendirmek istiyor. Bu nedenle, parti politikasını değiştirmek için Parti Meclisi hedefte. Parti Meclisi'ni ele geçirirlerse, CHP olağanüstü kararını da oradan çıkarmayı hesaplıyorlar. Özgür Özel, CHP delegelerinde etkisini arttırmadan, ilk fırsatta CHP GENEL BAŞKANI olmak için A ve B planları hazırlamış durumda. Bu arada CHP'den son bir kulis geldi.

Ekrem İmamoğlu, bayramı tebrik etmek amacıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aramış. Kemal bey, telefonunu bu sefer açmış. İmamoğlu, ziyaret için randevu talep etmiş.

Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt almış. Bu gelişmeyi de, Özgür Özel'i yeme manevralarının bir parçası olarak görmekte yarar var. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in koltuk kavgalarının dördüncü ayağında Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş'ın, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı çok istemesine rağmen alamaması, İmamoğlu'nun bastırarak merkezi Ankara'da olan birliğe başkan seçilmesinden rahatsız olduğunu biliyorduk.

Yavaş'ın, kendisine TESELLİ MÜKAFATI olarak merkezi İstanbul'da olan Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı'nın vermelerinden bile memnun olmadığı konuşuluyor.



SONUÇ: CHP'nin mevcut Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu'nun kontrolü altında. Önümüzdeki süreçte, Cumhurbaşkanlığı adaylığını Mansur Yavaş'ın CHP'nin mevcut PARTİ MECLİSİ'nden çıkarması mümkün görünmüyor. Bu gerçeği gören Mansur Yavaş'ın da CHP DE OLASI BİR OLAĞANÜSTÜ

KURULTAY arzusu içinde olduğu, böyle bir kurultaydan yeni CHP PARTİ MECLİSİ'nde GÜÇ KAZANMAYI

HESAPLADIĞI belirtiliyor. Nitekim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de Özgür Özel'i devirmek için yaptığı manevralardan ve olası olağanüstü kurultay gelişmelerinin de sessizce arkasında durduğu değerlendiriliyor. CHP'DEKİ dört kanat-dört ismin koltuk kavgası nihayetinde, CUMHURBAŞKANLIĞI

ADAYLIK MÜCADELESİNİN ÇOK ERKEN BAŞLADIĞINI İŞARET EDİYOR.

Önümüzdeki aylarda-yıllarda, 4 isim üzerinden ADAYLIK BAROMETRELERİ daha sık yayınlanacak.

2026 YILINI UNUTMAYIN. SENARYOLAR HAZIR. İÇ SİYASET ÇOK ISINACAK ÇOK...