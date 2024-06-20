TARİH, ilerisini göremeyenler için çok acımasızdır. Dünü bilmeden anlamadan ileriyi görebilmek ise mümkün değildir.

21'inci Yüzyıl'ın yeni dünya düzeni inşa edilirken Başkan Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, geleceği iyi okuyor, jeopolitik hamleleri akıllı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ne demişti ABD eski Başkanı Clinton "21'inci Yüzyıl Türkler'in yüzyılı olacaktır." EVET. Başkan Erdoğan'ın DIŞ POLİTİKA PARADİGMALARI BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN YENİ FIRSATLAR YARATIYOR. YENİ DÜNYA DÜZENLERİ BİR SARKAÇ GİBİ. Bir yüzyıl sürüyor.

Gidiyor, yerine bir yüzyıllık yeni düzen kurgulanıyor. Her yüzyılda bir YENİ DÜNYA DÜZENİ inşa ediliyor. 1915 Dünya Savaşı sonrası 1930'lara kadar 20'inci yüzyıl dünyası şekillenmişti. Şimdi de 21'incı Yüzyıl DÜNYA DÜZENi (2015-2030 süreci) şekilleniyor. Yeni Dünya Düzeni inşası sürecinde gerçekten de çok ilginç ve bir o kadar da ÇOK tehlikeli zamanlar yaşıyoruz. Başkan Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" sözünün önemi daha da artıyor. Dünya barışını sağlaması beklenen BİRLEŞMİŞ MİLLETLER -GÜVENLİK KONSEYİ çürümüş, dünya ekonomik, siyasi ve güvenlik mimarisi istikrarını kaybediyor.

Bu mimari giderek bir taraftan ABD diğer taraftan Çin (Rusya) arasındaki gerginliklerin, rekabetin üzerinden yeniden şekilleniyor.

Nükleer savaş tehlikesi gündemde.

Derin ABD kuklacı, kuklası Siyonist İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma destek oluyor. Sırbistan Başbakanı Vucic ve Macaristan Başbakanı Orban, "Avrupa'da 4 ay içinde savaş çıkacak" diye bağırıyor.

Rusya lideri Putin Asya'da ABD'ye karşı Çin ve Kuzey Kore ile birlikte "Nükleer Denge" kuruyor.

Artık dünyanın ekonomik merkezi Doğu'ya kayarken, Çin ve Rusya yeni bir siyasi merkez olarak BRICS teşkilatı ile yükselmesini sürdürüyor.

ABD ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden nükleer silah kullanma-Üçüncü Dünya Savaşı, tartışmalarının arttığı bir dönemde, önümüzdeki Temmuz ayında son derece önemlı iki KÜRESEL ZİRVE gerçekleşecek.



4 TEMMUZ: BAŞKAN ERDOĞAN-PUTİN-Şİ CİNPİNG BRICS ASTANA ZİRVESİ

10 TEMMUZ: BAŞKAN ERDOĞAN-BİDEN WASHİNGTON NATO ZİRVESİ...

Birbirine zıt iki kutup NATO ile BRICS arasındaki 2 zirvenin de tek küresel lideri Başkan Tayyip Erdoğan olacak. Yeni dünya düzeni şekillenirken hem Batı (Amerika- Avrupa) ve hem Doğu (Asya) Türkiye'yi yanlarına çekmek için görünen ve görünmeyen bir çok jeopolitik hamle içinde. Türkiye'yi yanına almayan EKSEN'nin bir bacağı eksik kalacak. Yeni dünya düzeninde AVRASYA'DA TÜRKİYE OLMADAN

OYUN KURAMAYACAKLAR.

Kurmaya deneseler de tam hakimiyet sağlayamazlar. ABD merkezli tek kutuplu sistemin zayıflamasıyla uluslararası düzen yeniden şekillenirken, Çin-Rusya - Kuzey Kore'nin nükleer güç olarak konumlanmaları üzerinde dikkatle durulması gerekiyor.



SONUÇ: DÜNYA GELECEĞİNİ ARARKEN, Başkan Tayyip Erdoğan, Rusya ve Çin liderleri tarafından 3-4 Temmuz'da Astana'da yapılacak BRICS ZİRVESİ'nin çok özel davetlisi. Rusya lideri Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde yaptığı açıklamada "Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına gösterdiği ilgiden memnunuz. Bu niyeti ve bu kuruluşa üye ülkelerle birlikte olma arzusuna kesinlikle mümkün olan her şekilde destek vereceğiz" dedi. Putin devamında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la umarım 3-4 Temmuz'da BRICS Zirvesi için Astana'da kendisiyle buluşup, tüm dünya meseleleri ele alma fırsatı bulacağız" diye konuştu. Erdoğan, BRICS Zirvesi'nden bir hafta sonra NATO 75. Yıl Washington Zirvesi'ne katılacak TEK KÜRESEL LİDER olması, dünya dengelerini etkileyecek PARAMETRELER içeriyor.