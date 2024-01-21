BUGÜN benim için de çok özel bir gün... 50 yıla yakın gazetecilik hayatımın en özel günlerinden birini yaşıyorum.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı HAMZA DAĞ, hizmet ve eser için İzmir'e geldi. Perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanımız TAYYİP ERDOĞAN'ın açıkladığı Sayın Hamza Dağ ile İzmir'e geldik.

Elinde dosyalarla bindi uçağa.

Müthiş ekibi de diğer birçok dosyayı ellerinde taşıyorlardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı çok önemli işlere imza atan HAMZA DAĞ, AK Parti 27. Dönem Ağrı Milletvekili ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı EKREM ÇELEBİ ile İzmir'e eser ve hizmet götürecek dosyaları konuşuyorlardı.

Dağ, heyecanlıydı, İzmir'in evladı yola çıkmıştı. Bu beni de, İzmirliler adına umutlandırıyordu. Hamza Dağ, milletvekili olarak İzmir için çok çalıştı. Sayın Hamza Dağ, "Bülent Bey, güzel İzmir'e hizmet etmek için yola çıkıyorum. Gecesinde, gündüzünde İzmir'i hak ettiği yere getirmek için mücadele edeceğim.

Hayatımın en anlamlı günlerini yaşadığım, her köşesinde; mutluluğu, huzuru ve sevgiyi teneffüs ettiğim İzmir. Üniversite yıllarımı geçirdiğim, çocuklarımın ilk adımlarını attığı, meslek hayatıma başladığım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme onurunu yaşadığım İzmir. Esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, gencinden yaşlısına herkesin derdiyle dertlendiğim İzmir. Güzeller güzeli İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için başlıyoruz" dedi.

Ben Manisalıyım. Çocukluğumun iz bırakan güzel günlerini unutamam.

Şimdi İzmir'e bakınca üzülüyorum.

Bu kent terkedilmişliği, çaresizliği hak etmiyor. Sloganlar üzerinden giden CHP zihniyetinin değişmeyeceğini düşünürsek, Hamza Dağ İzmir için büyük bir şans. Sayın Dağ'ın İzmirliler'e ilk mesajını ulaştırmak baba nasip oldu.

Hamza Dağ'la birlikte yatırımları İzmir'e akışını sağlamak, istihdam ve mutluluk demek. Sağlık merkezlerinin olduğu, turizmde hak ettiği yere gelmesi için Hamza Dağ tek şans.

Ulaştırmada sınıfta kalmış, kentin en güzel noktalarında bile ağır kokuların olduğu İzmir tam bir hayal kırıklığı.

Metroları hak eden, rahat ve güzel yaşam için İzmir çok yıllar kaybetti.

Körfez'e özel ilgi şart. Kültür mirasına sahip çıkan İzmir'e partiler üstü bir bakış getirmek için yola çıkan Hamza Dağ, İzmir için beni çok umutlandırdı. Dünya ticaretinin bir üssü olacak limanlara sahip olma hakkı olan İzmir için artık umut var. Bilişim Vadisi de İzmir'e çok yakışacak.

Hamza Dağ kararlı, İzmir'i gerçek değerine getirmeye çok kararlı. Müthiş ekibiyle İzmir'e hazır olan Hamza Dağ, beni gerçekten çok ama çok umutlandırdı. Gözlerindeki parıltıyı gördüm.



SONUÇ: Güzel İzmir'e gerçekten bir hizmet ve eser kervanı gelecek.

Particilik yok. Parola Ege'nin yıldızında yaşayanlara YENİ NESİL belediyeciliği sunmak için tarih 31 Mart. Evet Hamza Dağ geliyor. İzmir için aranan bir kalp. Çok değerli dostum Ekrem Çelebi'nin de desteği ile Hamza Dağ, İzmir'i İzmirliler için tekrar umutlu hale getirecek. Ben Burhan Özfatura'nın yaptıklarını görmüş bir gazeteciyim.

Şimdi İzmir'e bakınca, üzülmemek elde değil. Partiler üstü hizmet için "Hamza Dağ" diyorum...