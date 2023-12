CHP ile İyi Parti'nin içi fokur fokur kaynıyor. İçlerindeki çekişmeler, dar alanda kısa paslaşmalar, birbirlerinin ayaklarını kaydırma girişimleri tüm hızıyla sürüyor. Kulislerde öne çıkan dört olay hemen hemen her masada, lokantada konuşuluyor.

1) İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı'nın olası adayları, CHP'nin değişecek büyükşehir adayları.

2) Meral Akşener'in siyasi geleceği...

3) Ekrem İmamoğlu'nun hem CHP hem de İyi Parti içinde ellerinin oynaşta olması, gözlerinin fırıl fırıl dönmesi.

4) Özgür Özel'in GEÇİCİ GENEL BAŞKAN olması... Yani, SEÇİME KADAR ÖZEL.

Görünen ve görünmeyen derin kulislerin döndüğü CHP'yi masaya yatıralım. CHP'DE İZMİR KRİZİ SÜRÜYOR. İzmir Belediye Başkan adayı konusunda Eşbaşkanlar İmamoğlu ile Özel anlaşamadı. Bu nedenle İzmır adayını açıklanamadı. Karara bağlanan iller arasında İzmir ve Aydın'ın yer almaması dikkat çekti. Bunun, yaşanan görüş ayrılığından kaynaklandığı konuşuluyor.

İzmir için İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olan Buğra Gökçe'yi Özel'in ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu istediği belirtiliyor. Kulislerde, Özel'in Çerçioğlu'nu arayıp teklifi götürdüğü de konuşulurken, İzmir adayının gelecek hafta tekrar değerlendirileceği belirtiliyor.

Çerçioğlu'nu daha önce hem Kılıçdaroğlu hem Özel, Aydın adayı ilan etmişti.

Çerçioğlu'nun İzmir'e kaydırılabileceği, Aydın adayının da Bülent Tezcan olabileceği konuşuluyor. CHP Parti Meclisi'nde, Tunç Soyer'in anketlerdeki memnuniyet oranının düşük çıkması nedeniyle adaylık denklemi dışında kaldığı söyleniyor.

Kurulmasının üzerinden sadece 6 yıl geçen İYİ Parti'nin içi karıştı. Partiden istifalar devam ediyor. Ankara ve İstanbul belediye başkan adaylarını açıkladıkları anda daha çok istifaların gündeme geleceği gözleniyor. Akşener gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? Partisini karıştıran EL/ LERI tam ve doğru teşhis edebiliyor mu?

Yoksa Akşener'in siyaseti bırakması ihtimali üzerinden parti yönetimini ele geçirme savaşı veren AVRUPA-İSTANBUL orijinli bazı etkili Akşener'in etrafını saranların kurgulanmış bir strateji izleyip izlemedikleri merak ediliyor. Akşener bu seçime İYİ Parti'yi her yerde kendi adaylarıyla sokmakta kararlı. Onun kaderi 31 Mart 2024 gecesi belli olacak. Seçimlerde, yüzde 10 kader çizgisi. 'Altında olursa, bırakır, üstünde çıkarsa yeniden kükrer!' deniyor.

Araştırmacı Murat Gezici son rakamları verdi. "Türkiye'de 900'ün üzerinde belediye var ve bunların 340'ın üzerinde olan kısmı CHP logosuyla kazanılmış belediyeler.

Yüksek ihtimal 340 civarındaki CHP'li belediyelerin 280 ya da 260 oranına düşebilir. Yüzde 20-25 oranında belediyeleri kaybedebilir. Önümüzdeki seçimlerde Akşener-İYİ Parti yüzde 4 ila yüzde 6 oranında ülke genelinde bir oy alabilir. Bu göstereceği adaylara göre değişebilir." İmamoğlu'nun hem CHP'ye hem de İyi Parti'ye el attığı gözleniyor. Özel'in "iki arada bir derede" kaldığı söyleniyor. İmamoğlu'nun İstanbul dahil büyükşehir ve özgül ağırlığı olan illerin belediye başkan adayları ve meclis üye adaylarını "Genel Başkan üstü pozisyon"da belirleme girişimleri rahatsızlığı arttırdığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu için Özel'i dikkatli olması konusunda uyardığı söyleniyor.

Özel'in seçimden sonra CHP'de esecek sert rüzgârlara dayanamayacağı, gizli anlaşma gereği seçimi kaybetmiş İmamoğlu'na bırakmak zorunda kalacağı belirtiliyor.



SONUÇ

Eşbaşkan Özgür Özel'e ESKİ HDP YENİ DEM kalmış görünüyor. Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı net konuşuyor.

"HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir". Son durum. CHP ile PKK'nın siyası kolu HEDEP-DEM nikah tazeliyor.

DEM genel kurulu bugün toplanacak, CHP ile işbirliğine EVET diyerek, PAZARLIK MASASINA OTURULMASI KARARI VERECEĞİ SÖYLENİYOR. HDP-HEDEP-DEM'DE DERİN ABD, APARATI PKK-KANDİL KAN İÇİCİLERİNE NE DERSE O OLUR. NOKTA.