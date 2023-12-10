EKREM İmamoğlu'nun vekili Özgür Özel'e Kurultay'da kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun çökmediği, daha da hırslı hale geldiği gözleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun ofisi, GÖLGE CHP GENEL MERKEZİ gibi harıl harıl çalışıyor. Süleyman Demirel'in BİR BİLEN pozisyonuna soyunduğu gözlenen Kılıçdaroğlu'nun ofisinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Başta, son seçimlere birlikte girdiği, kurultay sürecinde kendisini destekleyen MYK üyeleri olmak üzere belediye başkanları, eski ve yeni milletvekilleri dahil çok sayıda kişi Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret ediyor.

Kılıçdaroğlu da, "Günlerim yoğun geçiyor. Eski ve halen kamuda çalışan bürokratlardan, eski ve halen siyasette olan isimlerden gelenler yoğun oluyor. Sosyologlar, felsefeciler, tarihçiler geliyor.

Önümüzdeki günlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir grup öğretim üyesiyle bir araya geleceğiz.

Onlarla diğer ülkelerde ve Türkiye'deki durumu, gelişmeleri konuşacağız" diyerek bir yerlere mesaj verdi.

Anlaşılıyor ki; Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan ve 80 yaşında tekrar cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor gibi...

Bu nedenle, gölge CHP genel merkezini karargah haline getiren Oğuz Kaan Salıcı ve sağ kolu eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, muhtemelen 2024 Mayıs ayında toplanacağı öngörülen olağanüstü Kurultay'da Ekrem İmamoğlu karşısına güçlü bir cephe olarak çıkacakları konuşuluyor.

Son olarak Özgür Özel'in ofisi ziyaret etmesi, İmamoğlu tarafında rahatsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu'nun GÖLGE CHP GENEL MERKEZİ,

Çankaya'daki Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Böylelikle Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na komşu oldu. Bu da tesadüf olmasa gerek. Kılıçdaroğlu'nu ofisi'nde ilk ziyaret edenler ise 10 Aralık Hareketi'nin başını çeken Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren isimler oldu.

Çünkü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybettikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun organize edeceği bir olağanüstü kongre ile CHP Genel Başkanlığı Kılıçdaroğlu'nun en büyük planı.

Siyasi kulislerde İmamoğlu'nun İstanbul'u kaybedeceği satın alınmış durumda. Hatta İmamoğlu'nun aday olmayacağı da konuşuluyor. Çünkü İstanbul'u kaybeden İmamoğlu için CHP Genel Başkanlığı da pek kolay olmaz gibi. Özgür Özel'le yapılan gizli anlaşmaya göre, koltuğu İmamoğlu için bırakacak. Ancak siyaset öyle bir arenadır ki, verilen sözler tutulmayabilir. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir durumda atacağı adımlar da parti içindeki kavgaları iyice ortaya çıkartacak. Çünkü İmamoğlu'nun İstanbul'da icraat dışında her yere para yağdırdığı bilinen bir gerçek. Sayıştay raporlarında da bu belgelendi. Şimdi baçzı CHP'liler, İmamoğlu'nun bu yumuşak karnından vurmayı planlıyor.

SONUÇ: Anti Ekremciler, Kılıçdaroğlu'nun güç durumuna şöyle ifade ediyor: Kemal bey, Kurultay'da 1366 delegenin 664 oyunu aldı.

Özgür Özel 682 oyla BAŞKAN oldu.

Arada 18 oy vardı. Yani, yüzde 49'luk delege oyunun desteği hala Kılıçdaroğlu'ndan yana. Yerel seçimlerde kaydedilen şehirler, İmamoğlu-Özel tandemini sıkıntıya sokacak. Mayıs 2024 olağanüstü kurultayında Kılıçdaroğlu'nun zemini yüzde 49'a oturacak. Kılıçdaroğlu kendisi için doğrudan adımlar atmazsa muhakkak bir ismi işaret edecek.

Ancak yine kulislere göre Kılıçdaroğlu, yere seçimlerden sonra en sert muhalefeti Özel ve İmamoğlu'na karşı yapacak. İmamoğlu için de özellikle Meral Akşener'in tavrı büyük hayal kırıklığı yarattı.

Çünkü İmamoğlu'nun İstanbul'daki oyu yüzde 39 civarı. PKK'nın siyasi kolu Hedep ve İYİ Parti destek vermezse, İmamoğlu'nun seçimlerde ağır hezimet alacağını kendisi de en yakınları da biliyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun HEDEP üzerindeki etkisini de bir yere not etmek gerekir.