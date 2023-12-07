MERAL Akşener'in İYİ Partisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yerel seçimleri için işbirliği önerisi yapılan gizli oylamada, 14'e karşı 35 oyla reddetmesinin arka planı ortaya çıktı. Kulislere üç önemli parametre yansıdı.

1) Gizli pazarlıkta, Akşener İZMİR VE MUĞLA'yı istedi. CHP vermedi.

2) CHP'nin PKK'nın siyasi kolu HEDEP ile yakınlaşması.

3) Sağdan sola, soldan sağa bayrak sallamanın ve karar değişikliğinin seçmene anlatılamayacağı endişesi.

CHP, aslında İYİ Parti'ye Adana, Mersin ve Denizli'yi verirken, İzmir ve Muğla'nın asla bir seçenek olmayacağını söyledi. Akşener'in güvendiği isimlerden Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, GİK sonrası, "Türkiye'nin geçen dönemden çıkardığı bir ders var, yaşanmış bir travma var. Bu süreç eğer biraz daha diplomatik, biraz daha sağduyulu, biraz daha vizyoner ve geçmiş dönemden çıkartılmış derslerle yürütülmüş olsaydı belki karar değişmeyecekti ama bizim GİK'te yaptığımız konuşmalar belki boyutunu değiştirebilecekti. Altyapı iyi hazırlanmadığı için, çok somut bir beklenti veya öneriyle gelinmediği için, diplomasi süreci yaşatılmadığı için bunun ısrarla altını çiziyorum sonucun olumsuz olma ihtimali vardı. Mesela neydi bu: GİK onay vermiş olsaydı, beklentiler karşılanmasaydı, bu sefer daha büyük bir travma yaşatılacaktı topluma" dedi. CHP ile seçim işbirliğine karşı çıkanlar partileri açısından değişen bir durum olmadığını; CHP ile HEDEP arasındaki gizli pazarlık rahatsız etti. Bazı GİK üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı önerdiklerini ancak bu iki ismin cumhurbaşkanı adayı olma cesaretini gösteremediğini ifade etti.

"Şimdi bu cesaretsizleri neden destekleyelim" vurgusu öne çıktı. Son olarak da partinin sürekli savrulmasının artık seçmene anlatılamaz hale geldiği tüm üyelerce kabul gördü. Meral Akşener, dün hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de Mansur Yavaş'ı eleştirdi. İmamoğlu'nun İstanbul'u bitirdiğini, Yavaş'ın ise 'korkak' olduğunu haykırdı.

Şimdi CHP'de panik başladı. Çünkü İYİ Parti olmadan İstanbul ve Ankara'da ağır yenilgi yaşanabilir. Kulislere göre İmamoğlu'nun böyle bir durumda seçime girmeden CHP Genel Başkanlığı'na ilerlemek için geride kalacağı da yansıdı. İmamoğlu cephesinde Akşener depremi yaşanıyor.

Ablalar, kardeşler artık tarih oldu. En azından bu yazıyı yazarken öyleydi.

SONUÇ

Şimdi Akşener çok üst perdeden konuşuyor.

Bu kadar eleştirdiği İmamoğlu ve Yavaş'ı tekrar destekler mi?

Elbette. Siyasette bunları çok gördük. Rahmetli Demirel'in "Siyasette 24 saat çok uzundur" sözünü düşünürsek, daha seçimlere çok var ve gelişmeler yaşanabilir.

Akşener hayatının en büyük blöfünü yaptı.

Bakalım önümüzdeki günlerde bu blöfün karşılığı olacak mı!.