CHP ve HDP (HEDEP) Genel Başkanları genel seçimden sonra değişti ama zihniyetleri aynı. Yok aslında birbirlerinden farkı ikisi de ne yazık ki AMERİKAN BANKASI pozisyonunda.

Başkan Erdoğan, TBMM Grup toplantısında, CHP'de oynanan tiyatroyu ve yeni senaryoları net ve açık meydana çıkardı.

Erdoğan, ''CHP'de genel başkan değişti ama siyaset yapış tarzında zerre değişiklik olmadı. Dün de milletin aklı ile alay ediyorlardı bugün de halkı hafife alıyorlar. Tüm umutlarını masa başı senaryolara bağlamış durumdalar. Figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Sahne önündekiler yenilendi ama SAHNE GERİSİNDEKİ AKIL DANELERİ aynı kaldı.'' diye konuştu.

Bir gün sonra Erdoğan, il başkanları toplantısında, son dönemde muhalefette yaşanan gelişmeleri sadece yüzü kızararak değil üzülerek de seyrettiğini belirtti.

''Milletimiz, muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden artık bıktı, usandı. Açıkçası seçim sonuçları açıklandıktan sonra biraz umutlanmıştık. Belki hatalarını anlarlar, kendilerini sigaya çekerler diye ümit etmiştik.

"Ancak BATI CEPHESİ'NDE değişen hiçbir şey olmadı." Aynı tas aynı hamam yollarına pişkince devam ediyorlar'' dedi.

CHP ile HDP'nin bir elleri ve bir gözleri ABD'de, diğer elleri ve gözleri Avrupa'da.

Batı Cephesi CHP-HDP ile İyi Parti'de neler oluyor? Genel seçim sonrası, CHP'de Derin Amerika'nın aparatı PKK'nın siyasi kolu eski HDP yeni HEDEP gibi EŞBAŞKANLIK modeline geçti. Derin Amerika, Kılıçdaroğlu ile çalışmayı seviyordu, yerine gelen EŞBAŞKANLAR İmamoğluÖzel ile de yakın çizgisini koruyacağını gösteriyor.

Hatırlayalım. Fazla uzun değil, daha 4 gün önce, genel seçimler öncesinde olduğu gibi ve sonrasında da CHP-HDP (HEDEP) Aşkı'nın devam ettiğini gösteren önemli bir olay oldu. Dost ve kardeşlerimiz LİBYA'NIN korunması için hazırlanmış. Libya Tezkeresi TBMM'de (30 Kasım 2023) kabul edildi. Ne yazık ki, CHP ve HEDEP ret oyu vermişti. Türk askerinin Libya'da görev süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin, Mehmetçiğin Libya'daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye CHP ve HEDEP, tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerinde olduğu gibi RET OYU vererek, karşı çıkmışlardı.

2019 seçimlerinin öncesinde Derin Amerika Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile Akşener'in İyi Partisi'nin bir araya getirerek, Başkan Erdoğan'ı devirmeyi kurgulamıştı. Başaramadılar.

2023 seçimlerinde de Kılıçdaroğlu-Akşener ortaklığı Başkan Erdoğan'ı devirmeyi yine başaramadılar. Aziz milletimizin tokatını iki genel seçimde de yemelerine rağmen, bugün bakıyoruz Kılıçdaroğlu'nun yerine gelen EŞBAŞKANLAR İmamoğlu-Özel'in elleri boş durmuyor. CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkanlığa getirilişi sonrasında Akşener ile buluşması ve Özel ile PKK'nın siyasi kolu HEDEP ile de buluşmaya hazırlandığı siyasi gelişmeleri anlamak için birbirinden uzak gibi görünen aktörlerin ilişkilerine ve onların arkasındaki küresel kanallara bakmakta yarar vardır.

SONUÇ: Özel'in göreve getirildikten sonra Derin Amerika'nın aparatı PKK'nın siyası kolu HDP'ye olan düşkünlüğü sürerken, Akşener'in CHP ile işbirliği yapıp yapmayacağı bugün belli olacak. İP derinliğinde, GİK üyelerinin yarısının, CHPHDP Aşkı'ndan çok rahatsız ve CHP ile işbirliği yapılması halinde, HDP (PKK) ile aynı potaya bir daha girmekten çok tedirgin oldukları konuşuluyor.

CHP ile HDP beraberliğini kurgulamış Derin Amerika'nın Akşener-İP üzerinde ne kadar etkili olacağını hep birlikte göreceğiz. EVET. BATI CEPHESİ CHP-HDP'NİN AKŞENER'İ YİNE POTAYA ÇEKİP ÇEKMEYECEĞİ BUGÜNÜN EN ÖNEMLİ OLAYI OLACAK.