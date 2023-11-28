SİYONİST İsrail'in masum Filistinliler'e karşı yaptığı katliam ve işgali görmezden gelen ikizyüzlü Avrupa sahnede... Birleşmiş Milletler'in alacağı kararı bekleye bekleye yüzbinlerce masum insan katledildi bugüne kadar.

Artık ne İnsan Hakları Mahkemesi, ne Uluslararası Ceza Hukuku, ne Batı medeniyeti, ne BM, ne de Batı demokrasisi insanlık için anlam ifade etmiyor. Filistin'de katledilen binlerce çocuğu görmezden gelen, vicdansızlığın ve caniliğin daniskasına çıkmış Siyonist İsrail'e en sert çıkışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye yapıyor. Emperyalist ülkelerin sırıtan yüzünü görmek için Gazze'ye bakmak yeterli. Türkiye'de bugün "Avrupa'yı nasıl bilirsiniz!" diye bir anket yapılsa, inanın çoğunlukla CİĞERİ BEŞ PARA ETMEZ sonucu çıkar. Yani değersiz, karaktersiz, kendisine güvenilmez, menfaatleri için anında beraber olduğunu satan, aşağılık olmayı ifade eden bir sonuç çıkar.

Gaddar İsrail'i destekleyen Avrupa'ya bakınca, BATI MEDENİYETİ'nin iflas ettiği net ve açıktır. Yüzyıllarca adaletle yönetim sergilemiş Türk-İslam Medeniyeti'ne ihtiyaç daha çok zihinlerde dolaşmaktadır. Nitekim Emperyalist ülkelerin Osmanlı'yı parçaladıktan sonra 100 yıldır Avrasya'da barış ve huzur bir türlü sağlanamadı.

Önceki hafta Başkan Erdoğan Almanya'ya gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etmişti. Daha sonra Avrupa'nın iki yüzlü politikalarını Almanya Başbakanı Sholtz'un gözünün içine bakarak eleştirmişti. Başkan Erdoğan, İsrail'in binlerce Filistinli'yi öldürmeye bir an önce son vermesi gerektiğinin altını çizmiş ve Almanya'dan dünyaya şu mesajları vermişti: "Binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü. Hastaneleri yok etti. İbadethaneleri, kiliseleri vuruyor.

Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun.'' Erdoğan'ın şu sözleri tarihe geçecek. özellikteydi: "Borçluluk psikolojisi içinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Ben rahat konuşuyorum, bizim İsrail'e borcumuz yok. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyor." Erdoğan çok doğru konuşmuş, gerçeği dile getirmişti..

Erdoğan karşısında kıvranan Almanya, bir baktık bir hafta sonra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail'e gitti, Almanya'nın İsrail'e koşulsuz desteğini açıklarken, "Sadece terör mağduru İsrail ile değil, aynı zamanda karşılık veren İsrail ile de dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı. Steinmeier, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştükten sonra da burada yaptığı açıklamada, İsrail'in varoluş mücadelesi verdiğini savundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise Steinmeier'i gerçek bir dost olarak nitelendirerek, Steinmeier ve Alman hükümetine İsrail'in kendini savunma hakkı konusundaki "net duruşları" için teşekkür etti.

SONUÇ

Başkan Erdoğan "Borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar" demişti. İşte iki yüzlü Avrupa'nın lideri Almanya?

Ne yapıyor.? SİYONİST İSRAİL'E BORCUNU ÖDÜYOR. Başkan Erdoğan, ne kadar doğru konuşmuş.

Gerçeği dile getirmiş..

KÜRESEL VİCDANIN SESİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin diplomasisi ile bir gerçeği akıllara nakşediyor.

Ortadoğu'ya barış gelecekse bir gün, bunu Türkiye gerçekleştirecektir.

ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.