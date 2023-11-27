DOLARIN arkasındaki Küresel Çete-Rothschild diyor ki ''Ben olmasam İsrail Devleti kurulmazdı. Ve İsrail başarılı olamazdı''. 7 Ekim'den bu yana gaddar İsrail'in Gazze'deki katliamları-soykırımları 52 gündür devam ediyor. Kana susamış Netanyahu'nun askerleri Gazze'yi çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline getirdi. Hamas ile İsrail arasında kısa süreli ateşkes anlaşması yapılmasına karşın, 52 gün boyunca 12 bin masum Filistinli ve 5 bine yakın Müslüman Filistinli çocuk gaddarca öldürüldü. Bu Netanyahu kasaplarınca her gün 115 çocuğun ölümüne karşılık geliyor. Çatışmalara verilen 'insani ara' katliamı durdurmaya yeterli olmadığını Netanyahu'nun kasabı Savunma Bakanı Galant, rezil biçimde açıkladı. "Kaçırılanların tümü geri dönene kadar Gazze'den ayrılmayacağız. Daha da sert saldıracağız". 'Siyonist işgal rejimi ateşkesten sonra Gazze'nin güneyine büyük bir saldırı düzenlemeyi planlamış, durmayacaklar. Gazze'yi tamamen işgal etmenin peşinde oldukları net biçimde ortaya çıkmıştır. Evet. Siyonist İsrail'in Gazze'de süren katliamları bir İSRAİL-HAMAS, İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI DEĞİL.

Derin Amerika'nın arka planındaki KÜRESEL ÇETE'nin Yeni Dünya kurgulamasının ORTADOĞU'DA YENİ HARİTALARI içeren kirli planıdır.

İsrail'i doların arkasındaki Siyonist Rothschild ailesi ABD-İngıltere Derin Devleti'ne kurdurdu. Günümüzde Yahudi Rothschild ailesi, Batı'nın derin devletlerini etkileyerek Büyük İsrail Projesi'ni uygulatmak için tüm gücünü kullanmaktadır. ABD'de Biden'ı Başkanlığa önde Rothschild ailesi olmak üzere Küresel Çete getirdi. İsraıl'i Gazze'ye saldırtan Biden-Derin Amerika'dır. Dünyada hiçbir şey gizli kalmaz. Gazze örtüsü altında, Derin Amerika kirli jeopolitik planını uyguluyor. Derin Amerika'nın kirli jeopolitik planında neler var?

1. Hindistan-Akdeniz koridorunda HAYFA LİMANI civarında kalleş temizliği İsrail'e yaptırıyor.

2. Davut koridoru kurarak Suriye'de Deyrizor-Golan tepesi- Hayfa arasında yolu açıyor. Suriye PKK devletçiğini Hayfa üzerinden Akdeniz çıkarmayı, daha sonra bu hattı Kuzey Irak-Süleymaniye (Talabani rejimi) uzatmayı planladılar.

3. Akabe Körfezi-Ölü DenizÜrdün- Gazze üzerinden 2. Süveyş kanalını açacaklar.

Derin Amerika, küresel planlama yaparken, gaddar Siyonist İsrail de sözde vaat edilmiş topraklar (Arzu mevud) Nil'den Fırat'a Büyük İsrail hayal ediyorlar. Siyonist İsrail Kudüs'ü neden başkent yapmak istiyor?

Mescidi Aksa'nın altından Suleyman Tapınağı çıkarmak sonunda Armageddon Savaşı ile MESİH'i erken getirerek Büyül İsrail'e İsrail Krallığı kurmanın peşindeler.

SONUÇ: BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE, KUZEY IRAK-KUZEY SURİYE-DOĞU AKDENİZ PKK KORİDORUNU PAÇAVRAYA ÇEVİRDİ.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI İLE DOĞU AKDENİZ'İN ENERJİSİNE ÇÖKMELERİNİ ENGELLEDİ.

SURİYE HAREKATLARI İLE 30 KİLOMETRELİK BEKA HATTINI TAHLİM ETTİ. Allah uzun ömür versin, Derin Amerika- Siyonist İsrail'in kirli planlarını tek tek Erdoğan-Türkiye bozuyor.

EVANJELİK-SİYONİST OYUNU ERDOĞAN BOZDU.

BOZMAYA DEVAM EDECEK.