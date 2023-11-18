MUHALEFETİN iki önde gelen partisi CHP ve İYİ Parti'yi tektonik dallar sarsıyor.

Yerel seçim öncesi iki partideki derin sarsılmalarının işaretlerini alıyoruz. Yerel seçim sonrası CHP ve İyi Parti'de meydana gelecek depremler daha yıkıcı olacak. Ekrem İmamoğlu'nun vekili olarak genel başkan seçilen Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun yeni ofis açmasından çok rahatsız olduğu konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'na Ankara ve İstanbul'da Mustafa Sarıgül kanadından gelmekte olan yardımların Özel'i tedirgin ettiği belirtiliyor. Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir çalışma ofisi kuran Kılıçdaroğlu, bu ofis aracılığıyla daha sonra bir İkinci Yüzyıl Vakfı'nı kuracak. Konuyla ilgili Özgür Özel'den ilk yorum geldi. İmamoğlu'nun kontrolündeki Halk TV'de konuşan Özel, "Kemal Bey'in eve çekilmesi yerine Türkiye siyasetine katkı yapması önemli.

Kemal Bey bunu değerlendiriyor" diyerek olası dişleri dağıtmaya çalıştı.

CHP içinde kurultay sonrası iki durum öne çıkmış durumda:

1. CHP'nin 10 Aralıkçılar'ın yıldız ismi Oğuz Kaan Salıcı, derin çalışmalara başladı.

2. Kılıçdaroğlu'na sarılarak olası genel başkanlığa hazırlanmış Mustafa Sarıgül'ün hazırlıkları.

Eğer Kılıçdaroğlu seçilseydi, Sarıgül'ün oğlu Şişli Belediye Başkanı olacaktı. Sarıgül şu anda kaybetmiş görünüyor ama yeni oyun planı hazırlayarak devreye girecek. Özgür Özel'in Sarıgül'ün oğlunu Şişli Belediye Başkan adayı yapmaması ilginç olayları tetikleyecek. Nitekim Sarıgül'ün bir işadamı vasıtasıyla CHP'nin KRT TV'sini satın alması önemliydi. Yerel seçimler öncesi Kılıçdaroğlu-Sarıgül ikilisinin adımlarını sık göreceğiz.

CHP içinden yerel seçim sonrası yeni parti çıkma ihtimali de çok yüksek. CHP'den çıkacak yeni bir parti konusunda Turhan Feyzioğlu'nun CHP'den ayrılarak kurduğu Güven Partisi örnek gösteriliyor.

MERAL GİDER

KORAY GELİR

Meral Akşener, çok kritik bir kavşağa yanaşıyor. Milletvekili ve kurucuları istifaları durduramıyor.

Akşener'in kaderini İstanbul ve Ankara belediye başkanlığı seçimi belirleyecek. Akşener'in bu iki şehirde aday çıkarması partide yeni istifaları destekleyecek. Yerel seçim sonrası Meral Akşener'in istifa etmesi değerlendirilirken İyi Parti'nin ne olacağı masalara yatırılmış durumda.

Kulislere göre "Meral giderse, Koray gelir" sloganı öne çıkıyor. İyi Parti'den istifa edecek milletvekillerinin bir bölümünün AK PARTİ'ye, bir bölümünün yerel seçim sonrası CHP'ye gideceği tahmin ediliyor.

ÜLKÜCÜ İSİMLERİN KORAY

AYDIN'I GENEL BAŞKAN

OLARAK SEÇECEKLERİ İFADE

EDİLİYOR. Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu, muhakkak takip edilmeli.

Fısıltıları arttı.

SONUÇ

Yerel Seçimler sonrası HEM CHP HEM DE İYİ PARTİ'de genel başkanlar değişir. CHP'de İstanbul'u kaybeden İmamoğlu, Salıcı ve Sarıgül'le bir savaşa girer. İYİ PARTİ ise bölünür.

SON KULİS ise ilginç. Yerel seçim sonrası TBMM ARİTMETİĞİ değişecek. Yeni Anayasa için 360 rakamlı referandum sinyalleri geliyor.