EVLİYA Çelebi gezi anılarından oluşan Seyahatname isimli kitabında Erzurum hakkında şöyle der, "Erzurum o kadar soğuk ki kışın bir kedi, bir damdan diğer dama atladığında havada donup kalıyor"...

Evliya Çelebi'nin mizah anlayışı bir yana, Erzurum memleketin en soğuk yeri olarak bilinse de KASIM'DA SICAK BİR GÜNDE ERZURUMDA'YIZ. Turkuvaz Medya mensupları olarak Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in titiz çalışmalarıyla çehresini müthiş değiştirdiği Erzurum şehrine tanık olduk. Erzurum... Bin yıllık Türk-İslam kenti. Milli Mücadele hareketinin dönüm noktalarından olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması ve Milli Mücadele'nin rotasının çizilmesi açısından önem taşıyor. Yiğidin harman olduğu diyarlardan. Sırtını Palandöken Dağları'na dayamış, kadim şehir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in müthiş yatırımları Erzurum'un çehresini ve geleceğini değiştirmiş.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 2011 Dünya Üniversiteler Arası Kış Olimpiyatları Tesisleri ile Erzurum İl Genel Meclisi Binası ve 10 ayrı eserin açılışının gerçekleştirerek Erzurum'un kaderini değiştirmeye başlamıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 2014'ten 2023'e bu tesislere yeni tesisler, yollar, köprüler, kültür ve sanat eserleri ekleyerek Erzurum'un çehresini değiştirmeyi sürdürüyor. Yeni nesil sosyal belediyecilik modelinin en güzel ve en modern örneklerinden birisi Erzurum'da müthiş bir değişim yaşanıyor. Erzurum'un ihtiyaçlarını çok iyi bilen Başkan Sekmen, güçlü kadrosuyla şehri baştan sona yeniliyor.

Titiz ve özenli hizmet anlayışı, Erzurum'da yoğun olarak hissediliyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 90'lı yıllarda İstanbul'da kurduğu yapıyı örnek almış. Şehirde toplu konut projeleri, eğitim ve tarımda büyük projeler, yeni yol ve kavşaklar, etkili ulaştırma sistemi, kültür-sanat merkezleri gibi birçok çalışmayı aynı anda yürütüyor. Erzurum her mevsim farklı olan şehirlerimizden biri. Kışın kayak sporları ile öne çıkarken, yazın serinliği ve temiz yayla havası ile çeker gezginleri. Şehir; komşu illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi uzak şehirlerle yurt dışından gelenleri de, özellikle kış turizmi merkezi Palandöken ile fazlaca memnun ediyor.

Yeni yatırımlar sonrası Palandöken tesisleri dünyanın ilk üç kayak merkezi arasına girmiş durumda. Halk arasında yaygın bir söz var: Kar 7 defa dağa (Palandöken'in zirvesine) yağar... Sonra da bağa (Yani şehir merkezine).

Aralık'ta kış sezonu açılacak. Şehirde heyecanlı bir bekleyiş var... 'Nedenini' Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den dinleyelim: "Palandöken...

Kayak pisti uzunluğu 90 kilometreye yaklaştı. Ejder pisti... Kesintisiz 15 kilometre. 3 bin 200 metre yükseklikten kaymaya başlıyorsunuz...

2 bin 200 metreye kadar kayıyorsunuz.

Gece... Işıklandırılmış pist...

14 kilometre." Palandöken'in pistlerinde kar yağışı gecikirse ne olacak?

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen "Sorun yok" dedi:

"Aralık'ta sezon başlayacak... Bütün pistlerde kayak yapılacak. Belediye her olasılık için hazırlıklı...

Geçen sezonun sonunda kar depolandı. Dağda... Güneş almayan üç yer... Kar deposu.

Üzeri örtülü bekliyor. Kar yağışı gecikirse... Depolanmış kar, kayak merkezine dökülecek... Bütün pistlere.

Yatak kapasitesi 10 bin... Yeni oteller sırada... İki milyon turist bekliyoruz." Dadaş'ın söylemiyle, "beyaz altın" Erzurum'a çok yakışıyor. Her alanda başarıya ödül veren Başkan Mehmet Sekmen'e çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. EVET.

DOĞU'DA YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR. ERZURUM.