YILLARCA Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığını yapan, alınan tüm skandal kararlarda da onayı olan Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Sözüm ona DEĞİŞİM başladı. Özel'le mi değişim olacak? Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selamlar gönderen Kılıçdaroğlu gitti, aynı selamları gönderen Özel geldi. Siz kimi kandırıyorsunuz?

Gelelim son günlerde tartışılan Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gerilimine... Özel, yargı krizini bahane ederek MİLİTAN SİYASETE soyundu. Zaten başka bir yol da beklenilemezdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'ın hamlesinden ekmek çıkarma peşinde olması da Kılıçdaroğlu ekolünden geldiğinin bir kanıtıdır. Bundan sonra atacağı adımlar da aynı olacaktır. Özel'in, "Bu karar düpedüz bir darbe girişimidir.

Karar Meclis'e karşı darbe girişimidir, Anayasa'ya karşı darbe girişimidir ve karar Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir" sözleri ile 27 MAYIS, 12 EYLÜL, 28 ŞUBAT ve 15 TEMMUZ DARBECİLERİNİN SON HALKASI OLDUĞUNU ilan etmedir. Milleti sokağa çağırma adımı da Özel için Kılıçdaroğlu ekolünün devamı olduğunun bir başka kanıtıdır. Özel, "Halkı, bu kalkışmayı da bastırmaya davet ediyoruz. Bu darbeye kim direnirse arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulacaktır. Eğer Anayasa Mahkemesi üyeleri ayrı ayrı ve kurumsal olarak direneceklerse, gerekeni yapacaklarsa Cumhuriyet Halk Partisi arkalarındadır" sözlerini duyunca eczacı Özel'in aslında boş olduğunu anlıyoruz. Evet ÖZEL'İN GÖZÜ KARARDI. Tarih kitaplarında var DARBE, İHTİLAL aradığınız takdirde karşımıza çok dikkati çeken ve derin manası olan bir gerçek çıkar.

CHP+ORDU: İHTİLAL. CHP, 1950 yılından bugüne kadar TEK BAŞINA İKTİDAR OLAMADI. AZİZ MİLLETİMİZ DESTEK VERMEDİ.

TÜRKİYE DARBELERİNİN ARKASINDA DAİMA CHP ZİHNİYETİ VARDI. Seçimle iktidara gelemeyen CHP'nin yeni genel başkanı ÖZEL'in ümidi anlaşılıyor ki sokak hareketlerinde. Yaptığı darbeci ruhun hortlatılmasını işaretlediği şu cümleye bakar mısınız! "CHP VEKİLLERİ, KAPANSA DA MECLİS'İ TERK ETMEYECEKLER. CHP'nin yargı krizini çözecek fikri, iradesi vardır. Adalet oturumunu biz önce teklif edeceğiz, yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa bu genel görüşme talebimiz reddedilirse biz adalet oturumunu bu mecliste sürdüreceğiz.

Bütün milletvekilleri, meclis kapansa da meclisi terk etmeyecekler.

TÜM MİLLETVEKİLLERİNİ DİRENMEYE ÇAĞIRIYORUZ."

Özel, burada kaos istiyor. Çünkü onu o koltuğa getirenler, Kılıçdaroğlu'nu da aynı koltuğa oturtan kişilerdi. Özel, ne söylerlerse onu yapacağına söz verdi. Tabii ki, arada sırada sözde ortağı Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya gelecek. "Ben varım" diyecek.

Özgür Özel ne vaat ediyor? İlk vaadi "sokağa çıkın" olan birinin parti lideri olma ihtimalini bırakın, siyasetçi olma ihtimali bile yoktur. Özel ne partisine hakim ne de kadrolara. Daha ismini bilmediği birçok partili ile çalışmak zorunda. Bu restleşmeyi bakalım onlara yapabilecek mi? Örnek vermek gerekirse, dün Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yıl dönümünde anıldı. Taksim'de düzenlenen törende siyasi partilerin çelenk sunmasında ise bir skandal vardı. Hangi parti sizce? Evet CHP.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı çelengi alana getirmeyi unuttu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, törende çelenksiz selamlamada bulundu. Özgür Özel, sokağa çağırırken meydana çelenk getirmelerini anlatmayla işe başlamalı.

SONUÇ: CHP asla değişmez.

Genel başkanının isimleri değişir ekolleri aynı kalır. O nedenle CHP'nin yapacağı değişmeyecek. HDPKK ile yan yana duracak. Türkiye'yi büyütecek her projeye karşı çıkacak. Bir de Atatürkçülüğün arkasına sığınarak yapacak tüm bu adımları. Peki bunları yapın da, bari alana gelirken çelenk getirmeyi unutmayın. Sözde Atatürkçü olduğunuzu ilan etmeyin. Hem de 10 Kasım'da...