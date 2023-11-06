CHP tarihi birçok entrikalar, manidar, tuhaf olaylar, hizipçilik olaylarıyla doluydu. 4-5 Kasım CHP tarihine yeni bir hikaye daha yazıldı. Bu hikayenin ismi Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrilişi hikayesi.

Kılıçdaroğlu, FETÖ kasetiyle 10 Mayıs 2010 yılında genel başkan olarak gelmişti. Delegeler onu 13 yıl sonra götürdü. Arkasındaki en büyük mirası 20'ye yakın kaybettiği genel seçimler. Başkan Erdoğan karşısında tam 13 seçim kaybetti. Bu kadar çok seçim kaybetmesine rağmen koltukta kalmayı başaran Kılıçdaroğlu'na CHP delegesi daha fazla dayanamadı. Faturayı 4-5 Kasım'da kesti. Siyasette emekli edildi. Aslında gidişinde bir nokta var ki gece yarısı İSTİFA ETMEYİ bile başaramadı. Vedası acı oldu.



GÖLGE GENEL BAŞKAN İMAMOĞLU

CHP'deki genel başkan değiştirilmesinin arka planına bakalım. Özgür Özel'i kazandıran İmamoğlu'dur. İmamoğlu'nun İBB'nin imkanlarını sonuna kadar kullanması, İmamoğlu'nun arkasındaki bazı Boğaziçi Baronları, 28 Mayıs gecesi genel seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu'na karşı önceden hazırlanmış DEĞİŞİM PROJESİ'NİN İmamoğlu tarafından devreye sokulması sonucu Kılıçdaroğlu'nun devrilme hikayesi yazılmaya başlamıştı. İmamoğlu genel başkan adayı olacaktı.

Cesaret edemedi. İmamoğlu cesur değildi. Ama genel başkan adayı olmak için çırpınan Özel ile projeye Rumelihisarı'ndaki belediye köşkünde ivme kazandırdı.

İmamoğlu, Selin Sayek Böke ve Özgür Özel ile bir anlaşma yaptı.

Bu gizli anlaşmaya göre İmamoğlu, Özel'i destekleyip genel başkan yapacak. Özel'in sağ kolu olarak Böke görev yapacak. İmamoğlu'nun İBB seçilme veya seçilmeme durumuna göre İmamoglu istediği taktirde Genel başkanlık koltuğunu Özel'den alacak. Özel, İmamoğlu'nun 2028 cumhurbaşkanı adayı olması için garanti verecek.

İşte bu anlaşmadan sonra İmamoğlu, önce büyük sermayenin sesi OKSİJEN GAZETESİ'ne ilk çıkışı yaptı. Ardından Özel aday oldu. Özel'in arkasındaki kadronun önemli kısmı İmamoğlu'nun medyası. Akademisyen, reklam uzmanı isimlere bakınız.



KILIÇDAROĞLU KENDİ OYUNUNA GELDİ

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na divan başkanlığını teklif ederek ölüm fermanını kendisi yazdı.

İmamoğlu'nu divan başkanı yaparak kurultayda delegelerle çok yakın ilişki kurmasını tarafsız olarak masaya bağlamayı planlayan Kılıçdaroğlu, kendi oyununa düştü. İmamoglu'nun divan başkanlığı Özel'i havalara uçurdu. Büyük moral verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASI BAŞINI YEDİ.

Kılıçdaroğlu'nun devrilme hikayesinde tabutuna son çivi Kurultay'da yaptığı konuşma oldu.

DEĞİŞİMCİLERİ HANÇER VURMA İLE SUÇLAMASI hem Ekremcileri konsolide etti. Hem de Meral Akşener'i çok sert eleştirmesi dıştan kendisine mermi olarak döndü. Çünkü Ekremciler, Özel gelirse İmamoğlu, Meral Akşener ile ittifak yapacak diye düşünüyordu.

SONUÇ: SİYASETTE DERS OLACAK SAATLER YAŞADI CHP. KASETLE GELEN KEMAL KILIÇDAROĞLU, CHP DELEGESİNDE TRAJİK ŞEKİLDE KOLTUĞUNA VEDA ETTİRİLDİ.