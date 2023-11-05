CHP'NİN 38. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun gölgesindeki Özgür Özel'in yarışına sahne oldu. CHP Kurultayı'nda ne Türkiye geleceğine yönelik düşünceler ne AZİZ MİLLETİMİZE hizmet planı, ne bir vizyon vardı. Adeta karpuz gibi ortadan bölünme noktasına gelmiş Kemal'ciler ve Ekrem'cilerin birbirini suçladıkları sahne ortaya konmuştu. Bir gerçek net ve açık ortaya çıktı. Artık CHP metal yorgunu.

Miadı dolmuş. Son kullanma tarihi geçmiş.

Öyle görünüyor ki, Kurultay'da artık kim kazanırsa kazansın, CHP'yi kimse kurtaramaz... Evet! Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu gölgesindeki Özgür Özel'in yarışı tam anlamıyla kafa kafaya.

Sadece atbaşı bir rekabet var. İki taraf da yan yana at koşturan iki jokey gibiler.

Bu yazıyı kaleme aldığımız aksam saatlerinde, oy sayımı sürüyordu. CHP Genel Başkanı, Kurultay'da cılız, eski sözlerinin bir kopyası, kendini savunan ve genel seçim öncesine kadar arkasında olan bazı isimlerin, "Değişim" perdesi arkasından kendisini hançerlediğini vurgulayan bir konuşma yaptı... "BENİ ASIL ÜZEN SIRTIMDAKİ YÜK DEĞİL, SIRTIMDAKİ HANÇERLERDİ" diyerek sert bir giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel cephelerinde iz bırakacak özellikteydi: "Ben dahil hiç kimse kendisini partinin üstünde asla göremez. Değişim isteyenler değişmeyenlerdir. Benim ilk işim onları değiştirmek oldu. Değişimi değişimin içinde olanlar fark edemezler. Bizi üzen masadan kalkan ve dönenler oldu'' Kılıçdaroğlu'nun, DEĞİŞİMCİLERE sert çıkmasının sebebi, İmamoğlu'nun Divan Başkanlık pozisyonunu aşarak, kendilerini gölgeleyen bir konuşma yapmasından kaynaklandığı şeklinde değerlendiriliyor. Çünkü İmamoğlu, adeta genel başkan adayı kendisiymiş gibi bir konuşmayla şov yaptı. Kılıçdaroğlu'nun delegenin duygularını etkilemeye yönelik şu sözleri de dikkati çekti: "Sevgili örgütüm, biliyorum. Sizleri zaman zaman üzdüm.

Ama bir şeyi bilmenizi isterim, asla ve asla sizi utandıracak hiçbir şey yapmadık. Hep sizler için ve Türkiye için mücadele ettim''...

Delege son kararı, sandık başında verecek olsa da önceden açıklanan imza sayısı moral üstünlük açısından önemli görülüyordu.

Kemalciler, Kılıçdaroğlu'nun en az 800, değişimciler ise Özel'in en az 550 imzayla aday gösterileceği görüşünü savunuyordu.

Ancak geçmiş CHP kurultayları, adaylık imzalarının, sandığa aynen yansımadığını da ortaya koyuyor. Değişimciler, 2018'deki kurultayda adaylık için imzayı zor bulan Muharrem İnce'nin, imza sayısının iki katından fazla oy alması, Kılıçdaroğlu'nun da imza sayısından az oy alması buna örnek gösteriliyor. İmzaların sandığa nasıl yansıyacağı konusunda farklı tahminler yapılsa da, kulislerde CHP örgütleri ve delegesinde safların keskinleştiği ve açıklanan imzaların "İyi niyet beyanından öteye gitmeyeceğini" savunanlar da bulunuyordu. Delege avcılığının arka planında, "Rengini belli etmeyen delege' sözleri de dikkatlerden kaçmadı. Kurultay sabahında, CHP 150-200 dolayındaki delegenin mükerrer imza vermiş olabileceği tahmini yapılıyordu. CHP Kurultayı'nda sonucu genel başkanlık yarışı kadar merak edilen bir başka seçim de bugün yapılacak CHP'nin en üst karar alma organı Parti Meclisi seçimi. Çarşaf liste yöntemi ile yapılacak PM seçiminde iki adayın da "bu benim listem" anlamına gelen, kendisine destek veren delegelerin oy vermesini istedikleri "anahtar" listeleri olacak. Listedeki isim sayısı, PM üye sayısı kadar olacak. İki listede de üzeri çizilecek, listeden düşebilecek isimler olması muhtemel. Kemal'ciler ve Ekrem'ciler, bu yüzden iki aday da listelerinin 'delinmeyecek' şekilde olmasına özen gösteriyorlar. Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde PM, yüzde 80 oranında değişecek.

Kota gereği 28 kişi olması gereken genç ve kadın sayısı 30'u aşacak.



SONUÇ: Şimdiden net olan bir şey varsa o da, CHP'yi bir dönem FETÖ bir dönem de HDP marjinalliğine açan Kılıçdaroğlu'nun partisini Türkiye'ye ümit veren bir yere taşıyamadığı gerçeğidir.

Şimdiden görünen bir önemli SOSYALSİYASAL gelişme de, yerel seçimlerde başta İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını kaybedecek Kemal Kılıçdaroğlu, siyaseten emekli edilecek. Sonrasında, CHP'nin 2024 Mayıs ayında muhakkak gideceği Olağanüstü Kongresi'nde en az 5 genel başkan adayının birbirini yediğini, meydan muharebesine tanık olacağız.... ÇÜNKÜ YAKIN TARİHE BAKINIZ. CHP'DE OYUN BİTMEZ. ENTRİKA BİTMEZ.

HİZİPÇİLİK HİÇ BİTMEZ.