TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri olarak inşa edilen Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin sembol mekânlarından biridir. Anıtkabir, devletimizin banisi Atatürk imgesini vurgulayan bir anıt olduğu kadar yabancı devlet adamlarının ziyareti ve ulusal günlerde düzenlenen törenlerle de siyasal yaşamın odağında yer alıyor. Anıtkabir, ulusal bir kahramana ve devlet kurucusuna yapılan bir kabirden çok daha fazlasını ifade etmektedir. Anıtkabir, Başkan Erdoğan, 29 Ekim 2002'den bugüne kadar her Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de anma törenlerine katılıyor ve Anıtkabir Özel Defteri'ne "Duygularını, düşüncelerini, Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferi ve gelecek yıllara özgü hedeflerini" vurgulayan mesajlar yazıyor. 29 Ekim 2023, bir başka duygusal, ulusal, ruhsal gündü Erdoğan için. Çünkü, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla, Atatürk'ün manevi huzuruna çıkmıştı.

Erdoğan'ın Misak-ı Millî Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıkları TARİHE NOT DÜŞEN ifadelere konu oldu. Erdoğan'ın Anıtkabir defterine yazdıkları, bu defa, Cumhuriyetimizin 2. YÜZYILI'nı başlatma heyecanına ve TÜRKİYE YÜZYILI'NIN RUHU'NU içeren derin ifadeler içeriyordu:

"Aziz Atatürk, milletçe 'en büyük eserim' dediğiniz TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100. YILDÖNÜMÜNE ULAŞMANIN GURURUNU VE SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ.

Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde EMANETİNİZE HAKKIYLA SAHİP ÇIKMAYA

ÇALIŞTIK. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte CUMHURİYETİMİZİN 2. ASRINI 'TÜRKİYE YÜZYILI' İLE TAÇLANDIRMAKTA KARARLIYIZ. CUMHURİYETİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜVENDEDİR. EMİN VE EHİL ELLERDEDİR. Ruhun şad olsun.

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

MAZİDEN ATİYE TÜRKİYE

Devlet olma bilinci Türkleri diğer medeniyetler karşısında daha güçlü şekilde tek yumruk olmasını sağlamıştır. İşte tam da bu gücü ifade eden "Devlet Ebed Müddet" sözü özetle bu şuuru anlatır. Türkler bir olmak anlamına gelen devletin sonsuza kadar sürmesini dilemişler ve tarih boyunca kurulan her Türk devleti kendinden öncekinin devamı olarak görmüştür kendisini. Bu konuda ünlü Türk düşünür ve yazar, H. Nihal Atsız'ın şu sözleri paylaşılmaya değerdir:

"Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille inmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun devamıdır. Osmanlı İmparatorluğu, İlhanlı Devleti'nin uç beyliğinden doğmuştur; demek ki onun devamıdır, İlhanlı Devleti Anadolu'daki Selçuklu devletinin devamıdır.

Anadolu'daki Selçuklu Devleti ile Batı Türkistan ve İran'daki Harzemşahlar Devleti Büyük Selçuklu Devleti'nin devamıdır.

Büyük Selçuklu Devleti; Karahanlıların, Karahanlılar Uygurların, Uygurlar Gök Türklerin, Gök Türkler Aparlar, Aparların Siyenpilerin, Siyenpiler Kunların devamıdır.

Bu devamlar kesintisiz, aralıksız bir tarihin kadrosudur. Devlet Ebed Müddet idealini en doğru şekilde özetleyen bu sözler devletin bekası, ölümsüzlüğü ve kalıcılığına ilişkin Türk milletinin sahip olduğu bir düsturdur.

Evet. 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, bizim bu topraklarda kurduğumuz son devletimizdir.

Milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğu Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne devrolarak bugünlere kadar gelmiştir." SONUÇ

Başkan Erdoğan'ın dile getirdiği 'Türkiye Yüzyılı Ruhu'nu bir kez daha hatırlayalım:

"Cumhuriyetin ikinci asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için canla başla çalışacağız. Büyüyen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, artan itibarımız, genişleyen nüfuz alanımız, ilkeli ve vizyoner dış politikamızla ülkemizle birlikte tüm dünyada 'kimsesizlerin kimsesi' olmasını sürdüreceğiz. Harici ve dâhili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan terör örgütlerine, hâlâ bir asır önceki hesapların peşinde koşan müstevlilere, ülkemizin başarılarından rahatsız olan kifayetsiz muhterislere, hâsılı, millet ve memleket düşmanlarına rağmen diğer hedefler gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hayata geçireceğiz. AZİZ MİLLETİMİZİN BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ

HAYIRLI OLSUN.