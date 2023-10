BİR yıl önceye gidelim. 7 EKİM 2022... ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanmak için taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın "Armageddon" ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı. Ne Tesadüf. Armageddon- Büyük İsrail inancında olan Evanjelist Derin ABD Başkanı Biden, 7 EKİM 2023 günü Siyonist İsrail'i GAZZE-Filistinliler'e gaddarca saldırttı. Biden'ın ARMAGEDDON'dan bahsetmesi, İsrail'in Filistin'i işgal etmesinin arka planında çok derin jeopolitik ve TEOPOLİTİK planlar yatmaktadır.

Evanjelik ABD için Siyonist İsrail olmazsa olmazdır. Derin ABD'nin tek müttefiki İsrail'dir. Ve dış politikaları hep İsrail merkezlidir.

ABD'deki sayısal-siyasal olarak en büyük, güçlü ve etkili Hristiyan grubu oluşturmaktadırlar. Bu güçleri sayesinde Amerikan siyasetini etkileyebilmekte ve dış politikasına yön verebilmektedirler.

Dini bir tarikat olmalarına rağmen kıyamete dair görüşleri dolayısıyla ŞAHİN SİYASETÇİLER olarak da nitelenmektedirler. Çünkü AHİT'TE yer alan kehanetlerin siyaset aracılığıyla gerçekleşebileceğine inanmaktadırlar.

Bu kehanetlerin gerçekleşeceği yer yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun adaletle yönettiği coğrafyadır. İnanışlarına göre İsa Mesih kıyamet öncesi Ortadoğu'da meydana gelecek olan büyük türbülans/bunalım sonrası yeryüzüne tekrar geri gelecek ve Hristiyan ordusunun başına geçip kafirleri ARMAGEDDON savaşında mağlup ederek TEK DÜNYA DEVLETİ tesis edecektir.

ABD'Lİ Evanjelikler de bu kehanetlerin gerçekleşmesi için kendilerini adamış insanlardır. Bu inanç dürtüsüyle hareket eden Evanjelikler-Siyonistler, kehanetlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Amerikan Evanjelik toplumu, İngiliz Protestan Püriten tarikatının devamıdır.

11 Püritenler, XVI. Yüzyıl'da İngiliz Protestanları tarafından oluşturulmuş bir tarikat/cemaatti. Bu cemaatin müntesipleri, kilisenin İncil kaynaklı olmayan her türlü yorumdan arındırılması gerektiğine inanmaktaydılar. Filistin'in Yahudiler'e verilmesini de savunan bu tarikatın mensuplarıdır. Derin ABD, Ortadoğu jeopolitiği peşinde stratejiler kurarken, Siyonist İsrail, sözde Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail ve Armageddon kehaneti yolunda yürüme sevdasındadır.

Hristiyanlar arasında Armageddon konusunu en fazla gündeme getiren ABDEvanjelistlerdir.

Siyonist İsrail kardeşliği ile Müslüman ülkeler coğrayasına saldırmaktadırlar. Kurgulanmış 11 Eylül saldırılarından sonra Irak'a saldıran eski ABD Başkanı George Bush'un da yer aldığı Evanjelik tarikata göre siyonist İsrail ile beraber TEK DÜNYA DEVLETİ hayali kurmaktadırlar. Bu yüzden ellerine geçen her fırsata dünyada bir kaos ortamı oluşturmaya ve genel bir savaşın çıkmasını sağlamak için uğraşmaktadırlar. Evanjelist- Siyonist inancına göre İsrail, sözde vaad edilmiş topraklarda alan kazanarak ve işgalini genişleterek yürümektedir. Eski Amerikan başkanlarından Jimmy Carter'a göre, 1948'de İsrail devletinin ilan edilmiş olması İncil'in bir kehanetiydi ve bu gerçekleşmiş oluyordu. Yine eski başkan Reagan, Eski Ahit'te Armageddon'la ilgili gerçekleşeceği söylenen kehanetlere inandığını açıkça ifade etti. Trump 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Diğer taraftan, Derin ABD-İngiltere, YENİ DÜNYA DÜZENİ kurgulamış durumda. Onlara göre düşman ÇİN. Derin ABD'nin Çin kuşatmasında Ortadoğu merkezli jeopolitik-teopolitik hamleler çerçevesınde İsrail, Filistin- Gazze'ye saldırtılmıştır.



SONUÇ: Derin ABD-Biden, Irak, Suriye, İran, Lübnan, Ürdün, Mısır'ı (Sina yarımadası) parçalayarak garnizon devletçikler oluşturmak istiyor. Sözde 2. ve 3. İsrail devletçikleri üzerinden Ortadoğu'yu dizayn etmeye çalışmaktadırlar. Aman dikkat!

Nihayetinde Evanjelik-Siyonistlerin nefesi yetmez ama Türkiye Güneydoğu'sunda hayalleri var. Sinsi ve kirli planlarını uygulamak için Suriye'de PKK-YPG kantonları kurmak için her türlü tezgahlar kurgulamaktadır. ASLA UNUTULMASIN. BÜYÜK TÜRK MİLLETİ, Evanjelist-siyonistlerin JEOPOLİTİK VE TEOPOLİTİK planlarını paçavraya çevirmeye muktedirdir.

ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR.