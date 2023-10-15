İSRAİL bir kez daha Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi. Filistin-Gazze inim inim inliyor. İsrail ordusu insanlık suçu işlerken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi YAŞAYAN ÖLÜ... İsrail'in gaddarca saldırıları kanlı savaşı Lübnan, Suriye, Yemen, İran'a doğru genişleme riski yaratıyor. Böyle kritik bir süreçte, Türkiye'nin Suriye'nin Deyrizor bölgesinde derin ABD aparatı PKK kantoncuklarının kökünü kazımasına yönelik "Irak ve Suriye Tezkereleri"nin uzatılmasına CHP-Kemal Kılıçdaroğlu HAYIR demeye hazırlanıyor.

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılında da Irak-tezkerelerine "Hayır" oyu vermişlerdi. O tezkere CHP ve HDP'nin "Hayır" oylarına karşılık AK Parti, MHP, İyi Parti'nin verdiği "Evet" oyuyla kabul edilmiş, 2 yıl süreyle geçerli olmuştu. Yazık.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye ve Irak'ta terörle mücadele ile ilgili tezkereye "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

Neymiş. Yabancı asker konusunda kaygılar yaşıyormuş. Kılıçdaroğlu diyor ki, "Şimdi önümüze bir tezkere gelecek. Anlamadığım bir şey var. 'Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması"...

Kemal Bey, Türk Ordusu ve kahraman Türk Milleti, kendi kendine yeter.

Türkiye, Irak ve Suriye'de ABD aparatı PKK'nın kökünü kazıyacak operasyonları sürdürüyor. PKK'nın Suriye'den gönderilen teröristlerinin Ankara'da teşebbüs ettikleri saldırıdan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye, ABD'li askerlerin arkasına saklanan PKK-YPG teröristlerinin burnunun dibine kadar girdi, ABD yardımlarıyla kurulmuş kampları, silah depolarını, enerji sistemlerini felç etti...

Kemal bey, derdiniz hayali yabancı askerler değil. Gerçek şu... 2021 yılında Irak tezkeresine neden HAYIR verdiğinizi biliyoruz. Bu sefer de, HDPKK'nın peşine takılarak HAYIR oyu verme kararındalar.

14-28 Mayıs seçimlerinde HDPKK, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Hayır oyunun karşılığını verdiler. Şimdi yine benzer bir durum söz konusu. PKK'nın Irak'ta, Suriye'de kökünü kazımaya Türk Ordusu'nun devam etmesini sağlayacak, tezkereye CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEK

VERMEMESİ GAYRİ MİLLİ BİR TAVIRDIR. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin TAM BAĞIMSIZLIK VE EMPERYALİZME KARŞI DURUŞUNA ihanet etme noktasına sürüklenmektir.

Yani, Atatürk'ün ezdiği İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin uzantısı Teali Cemiyeti'nin, Şeyh Sait- Seyit Rıza isimli teröristlerin günümüzdeki devamlarıyla ortaklık etmeye içleri sızlamadan devam edecekler mı?

Irak-Suriye tezkerelerine HAYIR OYU verecek CHPKemal Kılıçdaroğlu, HDPKKYeşil Sol Parti'nin, 31 Mart seçimlerinde desteğini alacaklarını umuyorlarsa büyük yanılgı içindeler. Gayri Milli yürüyüşlerine 14-28 Mayıs'ta gereken cevabı veren milletimizin, yeniden gerekeni yapacaklarından asla şüphemiz yoktur.

SONUÇ: Kemal Kılıçdaroğlu IRAK-SURİYE TEZKERELERİNİ anlamamış.

Biz anlayacağı biçimde gerçeği kendisine ithaf ediyoruz. TBMM'nin onaylayacağı tezkerelerle, Türkiye, Irak'ta, Suriye'de PKK'nın kökünü kazımayı sürdürecek.

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde ABD'NİN APARATI PKK-PYD-YPG'ye kantoncuk- Amerikan garnizonu kurdurmayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT, PKK elebaşlarının -yönetici kadrosunu etkisiz hale getirmeyi sürdürecek. YPG'ye Fırat'ın doğusunda, kantoncuk devlet otoritesine geçit vermeyecek. Derin Amerikan'ın uydurduğu SDG yani, PKK-YPG'nın para kaynaklarını kesecek. ABD'li şirketin işlettiği petrol tesislerini, sevkiyat kapasitesini, iletişim sistemlerini parçaladı, parçalamaya devam edecek... ABD'nin Centcom'una ait F-16 savaş uçağıyla Türk SIHA'sını düşürmelerine karşın, aynı yolda operasyonlar sürdü, sürecek... ABD (CIAPentagon- Centcom)'un Fırat'ın doğusundaki PKK'yı Iran'ın Süleymaniye'ye olan bağlantı yollarını kesmeye yönelik operasyonlarına ara vermeyecek. YPG'nin, yerel unsurları silah altına alma, mahkeme kurma, vergi tahsilatı yapma gibi faaliyetlerini felç edecek hamlelerde bulunacak. Suriye'nin Rakka bölgesinin derinliklerine kadar uzanan bölgede, çoğunluğunu Arap aşiretlerin oluşturduğu ve o toprakların asli sahiplerinin tepkilerini dikkatle izleyecek ve YPG'nin güç gösterisini kıracak politika ve araçları devreye sokacak...

ANLAŞILDI MI KEMAL BEY?