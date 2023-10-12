SAVAŞ hukuku dinlemeyen İsrail'in saldırılarının artması, İsrail'in soykırım yapmaya çalışması ve İsrail'in Hitler'den öğrendiklerini Gazze'de uygulaması karşısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gür sesi yükseldi. Başkan Erdoğan TBMM'de sadece Türk Milleti'nin değil sesi kısılmış Müslümanlar'ın hislerine tercüman olan beklenen konuşmasını yaptı.

"Gazze'deki masumların katledilmesini de asla kabul etmiyoruz" diyerek haykırdı.

Başkan Erdoğan gür sesle, "Bir şehrin suyunu, elektriğini, giriş çıkışlarını kesip altyapısını çökerterek camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini yıkarak, içindeki sivillerin yaşadığı binaları bombalarla yerle yeksan ederek yürütülen çatışma, savaş değil katliamdır" dedi. Başkan Erdoğan, net ve açık İsrail'i uyardı. Başkan Erdoğan'ın "Saldırıları dünya kamuoyu nezdinde İsrail'i hiç beklenmeyen bir konuma itebilir. Sivil insanları kasten öldürmek, insani yardım getiren ilaçları engellemek devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır" diyen sesi dünyada çınladı. ABD DEV UÇAK GEMİSİ İSRAİL'E NE İÇİN GÖNDERİLDİ?

ABD'nin bölgedeki tek müttefiki İsrail'dir. Yaşananlar operasyon değil, saldırıdır. Diplomatik kulislerde İsrail'in DERİN ABD'nin akıl hocalığında Ortadoğu'yu dizayn etmeye yönelik kirli planları uygulamak istediği aylardır konuşuluyordu. ABD'nin Orta Doğu bekçisi İsrail, Gazze'ye saldırmak için bahane bekliyordu. Nitekim, İsrail Mescid-i Aksa'yı kuşatıyor, Filistinliler'i eziyordu.

DERİN AMERİKA (CIA-Pentagon-Savaş baronları) ORTADOĞU'YU YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR.

Türkiye diplomatik çevrelerine göre, iki başlıklı derin plan gündemde.

1) İran'ı hedefe koymak, Çin'in yüzde 70 petrolünü aldığı İran'ı kuşatmadaki, İran-Rusya-Çin mihverini parçalamak, 2) Hindistan-Yunanistan koridorunun içindeki Filistinlileri eritmek, kafasını kaldıramaz hale getirmek.

Dikkatle bakınız. ABD Başkanı Biden, Türkiye'yi dışta bırakan, Hindistan-Birleşik Arap Emirlikleri- Suudi Arabistan-Ürdün-İsrail-Hayfa- Atina (Pite)deniz-kara-deniz koridorunun İsrail bölümünde Filistinliler var.

Koridora yönelik dizayn yapıyor, Hamas'ı bahane ederek İsrail'in yanında ABD'nin tam gücüyle devreye girmesi İsrail'in karşı hazırlığı bu yeni planının devreye sokulduğunu gösteriyor. ABD Başkanı Biden'ın NeoCon-Şahin çok tehlikeli bir grubu Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Unutmayalım.

Hedefleri arasında Türkiye de var.

Çünkü oyunlarını bozuyoruz.

Türkiye, bugün BÖLGESEL GÜÇ- KÜRESEL AKTÖR konumuna kolay gelmedi.

Başkan Erdoğan-Türkiye, özellikle son 7 yıl da gerçekleştirdiği jeopolitik hamlelerle denklemleri değiştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE, Irak ve Suriye'de Derin ABD'nin koridorlarını paçavraya çevirdi. İkinci Sykes-Picot paylaşımlarını durdurdu. Türkiye, Libya ile anlaşarak Doğu Akdeniz'in jeopolitik denklemini değiştirdi. Batı'nın Doğu Akdeniz'in enerji yataklarına çökmesine izin vermedi.

Mavi Vatan stratejisi ile Ege ve Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korudu. Kardeşlerimiz Azerbaycan ile Karabağ'ı kurtardı, 30 yıllık Ermeni işgalini bitirdi. Batı'nın Kıbrıs'a çökmesine izin vermedi. Erdoğan-Putin beraberliği ile Karadeniz üzerinde oynanmak istenen kirli Batı oyunları bozulmuştu.

İsrail Filistinliler'e gaddarca saldırırken Başkan Biden'ın Doğu Akdeniz'de güçlü Altıncı Filo'su varken, dünyanın en büyük uçak gemisini savaş gemilerini-atom denizaltılarını Doğu Akdeniz'e göndermesine çok dikkat ediniz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), güya İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla gönderilen uçak gemi filosunun Doğu Akdeniz'e ulaştığını duyurdu: "USS Gerald R. Ford uçak gemisi taarruz grubu, durumu tırmandırmak veya bu savaşı genişletmek isteyen aktörleri caydırmak için Doğu Akdeniz'e ulaştı." Açıklamada, saldırı grubunda uçak gemisinin yanı sıra bir güdümlü füze kruvazörü ve çok sayıda güdümlü füze destroyerinin de yer aldığı bilgisi de yer aldı. ABD'nin, savaş uçaklarının bölgeye hızlı hareketiyle duruşunu güçlendirmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ABD hedefini deşifre ediyor. Diyor ki, "Bu savaşı genişletmek isteyen aktörleri caydırmak." Evet. ABD'nin dev uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gönderilme sebebi, Rusya-Çin ve İran'a gözdağı vermektir. Doğu Akdeniz'den sonra Çin'in petrolünü İran'dan Çin'e geçişini sağlayan HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN kıskaca alınmasına kadar uzayacaktır.

SONUÇ: TÜRKİYE GARDINI ALDI.

Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar gönül coğrafyasında etkin rol oynayan Türkiye gerçeği var. Başkan Erdoğan-Türkiye, Derin ABD-İsrail'in yeni sinsi planını iyi okuduğu için gardını aldı.