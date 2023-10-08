AK PARTİ'NİN Olağanüstü Büyük Kongresi duygusal başladı. Allah rahmet etsin. 7 Ekim 2011'de Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, hakkın rahmetine kavuştu. Kongrede herkesi çok duygulandıran Erdoğan'ı annesiyle beraber gösteren özel flama dalga dalga yükseldi.

Erdoğan'ın annesi ile olan fotoğrafından koreografi oluşturuldu. Bu sırada açılan pankartlarda, "Rahmet ve minnetle anıyoruz", "Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın daha oldu" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin 81 iline ait olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan'ın, "Gönül coğrafyamızı kucaklayan bu sevda, Lefkoşa'dan Karabağ'a, Saraybosna'dan Sarı Irmak'a, Medine'den Semerkant'a, Kudüs'ten Kazan'a, Alp Dağları'ndan Altay Dağları'na, Adriyatik'ten Afrika'nın ortalarına kadar, gerisinde binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet kardeşliği ve kader ortaklığı olan necip bir milletin sevdasıdır.

Bu yüce sevdayı gönlünün en mutena köşesinde taşıyan siz değerli kardeşlerimi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum" sözleri dakikalarca alkışlandı.

Erdoğan, "Bu sevda, hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır.

Bu sevda, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye binyılına yürüyüş sevdasıdır. Bu sevda, şehitleri ve gazileriyle ecdadın emanetine sahip çıkma sevdasıdır. Bu sevda, her seçimde sandıklardan partimizi birinci çıkaran ana kadememizin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, mahalle ve sandık temsilcilerimizin, velhasıl teşkilatımızın tüm mensuplarının, AK Parti'ye gönül veren herkesin, AK Parti ailesinin tüm üyelerinin sevdasıdır. Bu sevda, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin beka mücadelesinin adı olan Cumhur İttifakı'nın sevdasıdır" dedi.

Başkan Erdoğan'ın kurduğu ve 1 yıl sonra iktidara taşıdığı AK PARTİ "HEP YENİ HEP İLERİ" gitti. 17 seçim kazanarak, başarılarına başarı ekleyerek Başkan Erdoğan liderliğinde TÜRKİYE'yi önemli bir güç haline getirdi.

Kongre'ye "TÜRKİYE'NİN ORTAK AKLI VE CUMHURİYETİN YÜZ AKI" sloganı damga vurdu. Erdoğan, 84 milyonluk Türkiye'nin ORTAK AKLININ sesi olarak KÜRESEL LİDERLİK yapıyor. Gerçekten CUMHURİYETİMİZİN YÜZ AKI... Gazi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İstiklal Savaşı zaferiyle "Bağımsız Türkiye" gerçeğini Cumhuriyet ile taçlandırmıştı. Türkiye'yi "Küresel Aktör" konumuna başarı ile taşıyan bir lidere sahibiz. Erdoğan, "Bizim dilimiz artık sadece 'Yüksel ki yerin bu yer değildir, dünyaya gelmek hüner değildir' mısralarını terennüm edecektir. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum, büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nın yükselişine engel olamayacaksınız.

Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet birikiminin inkişafına engel olamayacaksınız. Mazlumların ahıyla çınlayan yeryüzünün adalet ve merhametle yeniden dirilişine engel olamayacaksınız.

İnsanlığın ortak sesi haline dönüşen hak ve hakkaniyet mücadelemizin yayılışına engel olamayacaksınız" derken yeni bir dönemin güçlü ayak seslerini dünyaya ilan etti.



2053 HEDEFİ

2002'den bugüne Türkiye'yi istikrarlı bir yönetime kavuşturan, vesayet odakları ile mücadele ederek milli iradenin önünü açan ve Cumhuriyet'in 2. asrını "Türkiye'nin Yüzyılı" yapmak hedefine yürüten Erdoğan'ın 1923-2053-2071 paradigmaları Türkiye'nin geleceğini belirliyor. Kongrede, AK Parti'ye verdiği 2053 hedefleri, TECRÜBE VE GENÇLİK merkezliydi.

SONUÇ: Erdoğan'ın "Dünyada asırlardır süren sömürge ve zulüm düzeninin çöküşüne engel olamayacaksınız.

Dünya yıkılsa, alem üstümüze gelse, gök girse kızıl çıksa Allah'ın izniyle biz bu davadan, bu yoldan, bu mücadeleden asla geri dönmeyiz" sözleri, BÜYÜK TÜRKİYE'NİN SESİ olarak yankılandı.

Evet. "Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet... Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." Bu sözler 82 milyonluk Türkiye'de DUDAKLARIMIZDAN HİÇ DÜŞMEYECEK. Erdoğan liderliğinde Türkiye, prangaları kıra kıra, BAĞIMSIZ TÜRKİYE YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEK. YOLUN AÇIK OLSUN TÜRKİYE.