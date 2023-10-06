MEŞHUR bilim adamı, şair, bilgin ve filozof Ömer Hayyam, İbn-i Sina'dan sonra Doğu'nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul edilmiştir. Hayyam'ın yalakalık ile ilgili çok anlamlı bir sözü var.

''Varsın hayat yalakalara şans tanısın; ben, ONURUMA FİYAT BİÇMEM, yaşadığım kadar daha yaşasam, ASLA TÜKÜRÜLECEK ELİ ÖPMEM.

Genel seçimlerin sonuçlanmasından günümüze kadar seçim sonu CHP'de yaşananlara bakınca, ne görüyorsunuz?

CHP paramparça. Yıllar geçiyor, ömür geçiyor. CHP'de hiçbir şey değişmiyor.

Eski tas eski hamam. Entrika, kavga, ayak oyunları bitmiyor. 8 Ekim'de yapılacak CHP İstanbul il kongresi, Kemalciler ile Ekremcilerin meydan muharebesine sahne oluyor. Önceki günlerde, Kılıçdaroğlu- Polit Bürosu İl Başkan adayı olarak Cemal Canpolat'ı, İmamoğlu da Özgür Çelik'i aday olarak çıkardı. Kemalciler ile Ekremciler arasındaki mücadele geldi, YALAKALIK KAVGASI'na dayandı.

Kemalcilerin CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat'ın çıktığı bir TV programında "Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır" ifadelerini kullanması CHP arka bahçesinde şiddetli tartışmalara yol açtı. Aynı programda konuklardan İmamoglu'na yakın gazeteci Saban Sevinç, ilk tepkiyi gösterdi, 'Bu lafı nasıl ediyorsunuz, hayret ediyorum.

Atatürk ile Kılıçdaroğlu'nu nasıl olur da aynı noktaya koyup, hata üstüne hata yapan Kılıçdaroğlu'nu eleştirenleri nasıl suçlarsınız' diye tepki göstermişti.

Sevinç'ten bir gün sonra da, Kılıçdaroğu ile sık sık papaz olan SÖZCÜ GRUBU ana haber sunucusu Fatih Portakal, Canpolat'ı suçladı, "Atatürk sevgisinin geçer notunu siz mi veriyorsunuz ya? Sizin kafa gitmiş! Siz ne hakla böyle bir cümle kurabilirsiniz ya? Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu. Hadi oradan be! Ne kadar büyük bir terbiyesizlik.

Atatürk sevgisi üzerinden sömürü yapıyorsunuz." dedi. Portakal'ın bu açıklamaları sonrasında Canpolat canlı yayına bağlanarak "Bu koltuk Atatürk'ün koltuğudur. Sizin gazeteci olarak kullandığınız üslup da doğru değil" diyerek telefonu Portakal'ın yüzüne kapattı. CHP'de Kemalcilerin il başkan adayı olarak ilk açıklamasını yaparken de, İmamoğlu'na kazık atmıştı.

Canpolat'ın "İstanbul'da CHP'li belediyelerde işe girmek için İYİ Parti kapısında gezmeyeceğiz" sözleri uzun zaman alkışlarla karşılanmıştı.

Canpolat'ın İmamoğlu'na laf ederken İyi Parti'den bahsetmesi üzerine de Akşener'in sağkolu Antalya milletvekili Uğur Poyraz çok sert karşılık vermiş, 'Siyasi ahlak. Böyle bir cümle mesnetsiz. HIRS İHTİRASA DÖNÜŞÜRSE TEHLİKELİ BİR

BOYUT ALIR. Diğer siyasi partileri bu şekilde dile getirmeleri siyasi ahlaka uygun düşmez' demişti.

GÖZDEN KAÇMASIN. CHP'de il kongrelerinde Kemalciler ile Ekremciler mücadelesi sürüyor. Kocaeli İl Kongresine damgasını vuran olay CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e kurultay delegesi listesinde yer verilmemesi oldu.

CHP Kocaeli İl Kongresi'nde, 5 Kasım Genel başkanlık yarışında ayak oyunlarıyla oy kullanmasının önüne geçilen Hürriyet, "Atın beni partiden rahatlayın" sözleriyle isyan etti, sert suçlamalarda bulundu:

"Tüm sataşmalara, el altından yaptırılan haberlere, kara propagandaya rağmen.

Üstelik yemediğim hakaret ve iftira kalmadı yine de sustum. Ama tek belediyeye zarar gelsin diye uğraşan ne kadar çok insan varmış. ATIN PARTİDEN RAHATLAYIN" Akşener, TBMM'nin açılışıyla paralel gerçekleştirdiği İyi Parti'nin ilk grup toplantısında da kafa karışıklığının sürdüğü gözlendi. İyi Parti'de CHP ile işbirliği yapıp yapmama konusunda bölünmüşlük söz konusu. Üç görüş var:

1) Seçimlerin İYİ Parti aleyhine sonuçlanması da göze alınarak Ankara ve İstanbul'da aday çıkarmak.

2) CHP ile geniş ittifak yapmak.

3) İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmamak.

Üçüncü görüşün ağır bastığı öne sürülürken Akşener'in seçimlere yakın "Ankara ve İstanbul'da aday çıkarmamayı" kabul edebileceği görüşü önde geliyor.

SONUÇ

Akşener'in, 'YEREL SEÇİM SONRASI BİR BAŞARISIZLIK OLMASI DURUMUNDA İYİ PARTİ YÖNETİMİNİ BİR ARKADAŞIMA BIRAKIRIM' sözleri de siyasetin dar koridorlarında yoğun konuşmalara konu oluyor. Bu bağlamda, 'Genel Başkan Buğra Kavuncu olur' dedikodularına, İP'in milliyetçi kanat liderleri Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun rahatsızlıkları dile getiriliyor.