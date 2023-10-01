TÜRKİYE'NİN ilk yüzyılını (1923- 2023) Cumhuriyetımiz'in kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, EKİM ayında başlatmıştı...

Bugün 1 Ekim...

TÜRKİYE YÜZYILI'nı, ilk TBMM toplantısıyla bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başlatıyor. Aziz milletimiz de 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin İKİNCİ YÜZYILI'nı, coşku ile kutlamak için hazırlanıyor. Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek örmekte olduğu TÜRKİYE YÜZYILI'nın çok önemli kodlarının başında, SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIK PRANGALARINI KIRMASI gelmektedir.

Hatırlayalım. Başkan Erdoğan 10 Nisan 2023'te, Türkiye'nin ilk uçak gemisi ANADOLU'nun Akdeniz seferine çıkışı nedeniyle yaptığı konuşmada, "TCG ANADOLU Türkiye Yüzyılı'nda lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olacaktır'' demişti. İzmir TEKNOFEST'te müthiş bir gelişme oldu. Selçuk Bayraktar'ı alnından öpüyorum, TCG Anadolu gemisine iniş kalkış yapabilecek ilk insansız silahlı hava aracını tanıttı. Evet. TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3, SİHA, Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı ve HÜRJET Hafif Taarruz Uçağımız iniş kalkış yapabilecek. Başkan Erdoğan, bugün TBMM'de yapacağı açılış konuşmasın da Türkiye Yüzyılı vizyonunun detaylarını verecek. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır sivil, özgürlükçü, 100 milyonluk Türkiye'yi kucaklayacak, kuşatıcı, vesayetin ve darbelerin kalıntılarını silen, devletin bekasını güvenceye alan, demokratik katılımı yükselten bir Yeni Anayasa vurgulamaları yapacak. Yerli ve milli zihniyet devrimi, bağımsız Türkiye bağlamında stratejik dış politika ekseni, PKK-YPG-FETÖ-DEAŞ terörüyle mücadelede kararlılık başlıklarına da dikkati çekecek mesajlar verecek.

İKİ AŞAMALI DEĞİŞİKLİK

31 Mart 2024'te yerel yönetimler seçimi yapılacak. Önümüzde 6 aylık bir süre var. Yeni bir anayasa için zamanın yeterli görünmediğini muhalefet şimdiden söylemeye başladı. Bu nedenle, ANAYASA çalışmalarını TBMM'nin 31 Mart seçimlerinden sonraya bırakması söz konusu olabilirse de, önümüzdeki 3 ayda kısmı bir anayasa değişikliği neden olmasın?

Başkan Erdoğan, Meclis'in yeni döneminde yaptığı ilk grup toplantısında "Yeni yasama döneminde aile ve başörtüsü meselesini anayasayla teminat altına alalım" çağrısı yapmıştı. Erdoğan, seçimler öncesinde gündeme gelen ancak önerilerinin dikkate alınmaması üzerine anayasa değişikliğine destek vermeme kararı alan muhalefete de "Ama dürüst olmazsanız sadece grup toplantısı salonunda değil 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında sizi milletimize bangır bangır anlatacağım," demişti. AKP ve MHP'nin, başörtüsü ve aileye ilişkin bu teklifi, yeni ittifak ortaklarının da imzasıyla iki maddelik anayasa değişikliği gündeme girebilir... İki maddelik değişiklikle, başörtüsüne anayasal güvencenin yanı sıra ailenin "kadın ve erkeğin evlenmesi" ile kurulabileceğini hükme bağlıyor... Meclis'te 323 sandalyeye sahip olan Cumhur İttifakı ortağı partilerin sayısı anayasa değişikliği yapmaya yetmiyor. Yeni dönemde İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi'nin aile ve başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliğine destek verebileceği hesabı yapılıyor. Ancak CHP ile Yeşil Sol Parti'nin (Eski HDP) değişikliğe destek vermemesi durumunda 400 oy bulunamayacağı için referandum gereği ortaya çıkacak.

(360 oy geçilirse, 400 oy bulanamazsa referandum gerekiyor) Bu nedenle, CHPKemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Kasım CHP Kurultayı'ndan sonra vereceği karar çok önemli bir eşiği işaret ediyor... Evet...

14-28 Mayıs 2023'te yenilenen, yeni isimler, yeni nefeslerle, yeni heyecanlarla ve ümitlerle yola çıkan TBMM'nin önünde 2028 yılına kadar kesintisiz bir dönem bulunuyor.

İkinci Türkiye Yüzyılı'nda TBMM'nin , Türkiye'yi, hakkı olan demokratik anayasa ile buluşturması bekleniyor...

SONUÇ: BUGÜN 1 EKİM 2023'TEN İTİBAREN TÜRKİYE YÜZYILI GEMİSİ küresel lider Recep Tayyip Erdoğan kaptanlığında OKYANUSLARA açılıyor.

Gezegenimizin yüzeyinin yaklaşık yüzde 72'si, dünyanın en büyük yaşam alanı olarak hizmet veren devasa bir küresel okyanusla kaplıdır. Coğrafi olarak tanımlanmış dört okyanus havzası vardır: Atlantik, Pasifik, Hint ve Arktik Okyanusları. İşte, Türkiye Yüzyılı'nda okyanuslara açılmak demek, Türkiye'mizin, dünyanın en stratejik iki denizi Akdeniz (Karadeniz- boğazlarla) Atlantik ve Hint Okyanusu havzalarına bağlanması bağlamında YENİ DÜNYA DÜZENİ'NDE ETKİLİ AKTÖR OLMAK demektir...

YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKAN ERDOĞAN-BÜYÜK TÜRKİYE...