GELECEK hafta (8 Ekim) Pazar günü yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi'nde Kemalciler ile Ekremciler arasında kavganın bir üst perdeye çıkacağı ve meydan muharebesinin sert geçeceği gözleniyor.

İmamoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığına, 'değişim' sloganı ile çıkarttığı Özgür Çelik'e karşı Kılıçdaroğlu-Polit Bürosu da Cemal Canpolat'ı çıkardı. Kemalcilerin gözü o kadar kararmış ki, İmamoğlu'nun adamı Çelik'i YEMEK İÇİN, Canpolat'ın arkasına CHP genel merkezinin ağır toplarını yığmaktan gocunmadılar.

Başta Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Zeynel Emre, E. Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, 15 milletvekili, 16 ilçe başkanı Canpolat'ı yanında resim verdi. Canpolat adaylığını açıklarken futbolda, "Dakika 1. GOL 1" diye bir slogan var. Aynen onun gibi, İmamoğlu'na ilk dakika da kazık atan laflar etti.

"İŞ BULMAK İÇİN İP KAPILARINDA GEZMEYECEĞİZ"

Canpolat, İmamoğlu'na mesaj olarak algılanan ve Meral Akşener'in cinlerini başını toplayacak, İmamoğlu ile olası beraberliğini bozacak sert sözlerle yüklenirken, "İstanbul'da CHP'li belediyelerde işe girmek için İYİ Parti kapısında gezmeyeceğiz" sözleri uzun zaman alkışlarla karşılandı.

Canpolat'ın İmamoğlu'na laf ederken İyi Parti'den bahsetmesi üzerine Akşener'in sağkolu Antalya milletvekili Uğur Poyraz çok sert karşılık verdi: 'Siyasi ahlak' çıkışı. İki partinin ortak adaylarının belediyelerde yönetici olduğu bir sistemde böyle bir cümle mesnetsiz. Bu tür cümleleri tasvip etmemiz mümkün değil. HIRS İHTİRASA DÖNÜŞÜRSE TEHLİKELİ BİR BOYUT ALIR. Diğer siyasi partileri bu şekilde dile getirmeleri siyasi ahlaka uygun bulmuyorum.

İMAMOĞLU SİYASİ MEVTA MI OLACAK?

5 Kasım'da CHP Kurultayı'nda, Kılıçdaroğlu, 900 ila 1000 oy alarak seçilmeyi bekliyor.

İmamoğlu'nun vekaleten Genel Başkanlığa sürdüğü Özgür Özel de ortalıkta dolaşıyor. 5 Kasım sonrası toplanacak yeni CHP Parti Meclisi'nde büyük bir gelişme olmazsa, İmamoğlu İstanbul belediye başkan adayı olarak açıklanacak. Özellikle CHP İstanbul İl Başkanı olacak Canpolat'ın İmamoğlu'na attığı kazık sonrası, CHP DERİNLİĞİNDE, 'Akşener destek vermeyecek galiba. İmamoğlu kaybeder.

Kılıçdaroğlu da en büyük rakibi İmamoğlu'ndan da kurtulmuş olacak' düşünceleri dile getiriliyor. Deniyor ki, rakibi kalmayacak Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığını 2028 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar sürdürür.

Olmaz olmaz demeyin.

AKŞENER'İN DURUMU: TO BE, OR NOT TO BE...

Akşener pek belli etmemeye çalışıyor ama sıkıntılı günler yaşıyor.

Partisinin yerel seçimlerde alacağı sonuçları gerçekten, Akşener'e kabus günler yaşatacak özellikler içeriyor. Akşener, son yaptığı açıklamada istifa sinyali vermişti: "Blöf falan yapmıyoruz. İstanbul, Ankara dahil her yerde aday çıkaracağız. BİR BAŞARISIZLIK OLMASI DURUMUNDA İYİ PARTİ YÖNETİMİNİ BİR ARKADAŞIMA BIRAKIRIM." İyi Parti derinliğinde CHP ile işbirliği yapıp yapmama konusunda bölünmüşlük söz konusu. CHP ile Ankara ve İstanbul'da İŞBİRLİĞİ YAPILIRSA 10'a yakın milletvekilinin istifa edeceği konuşuluyor.

Başta Bilge Yılmaz. CHP ile İŞBİRLİĞİ YAPILMAZSA buna kızacak İyi Partı milletvekillerinin istifası gündeme gelebilir. Başta, Mansur Yavaş'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış, 2023 seçimlerinde İyi Parti'den Ankara milletvekili seçilmiş Yüksel Aslan ve arkadaşlarından bahsediliyor.

Son olarak, merkez sağcı kurucu ve eski genel başkan yardımcısı E. Büyükelçi Aydın Adnan Sezgin'in İyi Parti'den istifa etmesinin tartışmaları sürüyor.

Evet. CHP'nin 5 Kasım Kurultayı'na kadar CHP ile İyi Parti köprülerinin altından daha daha çok su geçecek.

HDPKK'DA İKİ HARF YER DEĞİŞTİ. Kandil katilleri YEŞİL SOL ismini beğenmediler, verdikleri son talimatla siyası kolunun ismini DHP 'Demokratik Halklar Partisi) olarak değiştirdiler.

Yani HDP yerine DHP yaptılar. Sadece iki harf yer değiştirdi. PKK'nin yine siyasi kolu. Her şey eskinin devamı. Akşener'in bir kabusu da CHP/DHP AŞKI. Eğer, İmamoğlu'nu desteklerse, Derin ABD'nin aparatı DHPKK ile aynı kulvarda koşacak mı? YANİ, olmak ya da olmamak.

Tiyatroya ait ünlü bir deyiş.

Shakespeare'in Hamlet adlı eserinde geçen ünlü monoloğun bir bölümü.

Özgün şekli to be, or not to be şeklinde yazılmaktadır.