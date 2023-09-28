CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan, 2022 ve 2023 yılı BM konuşmalarında 'Dünya 5'ten büyüktür' mottosunu net biçimde ortaya koydu. Erdoğan, önceki hafta BM'de yaptığı konuşmada da her zaman olduğu gibi Afrika'da devam eden haksızlıkları ve emperyalistlerin acımasız politikalarını sert şekilde eleştirdi.

Özellikle son iki ayda meydana gelen olaylar AFRİKA'NIN UYANDIĞINI gösteriyor. Batı Afrika'da yükselen sömürgecilik karşıtı tutumda Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü politikaların ve BM kürsüsünde Erdoğan'ın yaptığı "Dünya 5'ten büyüktür" çıkışının etkisi olduğu bir gerçektir. Evet. Türkiye'nin Afrika'da itibar kazanmasının en temel nedenleri arasında Erdoğan'ın AFRİKA TEMASLARININ büyük etkisi görülmektedir. Nijer, Mali, Çad ve Burkina Faso gibi Batı Afrika ülkelerinde Fransa'nın askeri müdahaleler ve ekonomik anlaşmalarla sürdürdüğü yeni sömürgeciliğe karşı tavır oluştuğu gözleniyor. Nitekim, Afrika uyanırken, Batı Afrika merkezli Fransa karşıtlığında önceki gün NİJER müthiş bir çıkış yaptı.

Sömürgeci Fransa'ya karşı harekete geçen askerler, Nijer'deki Fransız büyükelçisinin ve askerlerinin geri çekilmesini istemişlerdi, Macron fazla direnemedi, elçi ve askerlerini çekmek zorunda kaldı. Fransa, askerlerini yakın dönemde Mali ve Burkina Faso'daki darbelerin ardından da çekmek zorunda bırakıldı. Bu adımların Fransa'nın Afrika'da çökertildiğine, Afrika halklarının birer birer sömürgeci İngilizlere ve ABD'ye karşı da harekete geçeceklerini işaret ediyor.

Tarihi, jeo-politik ve jeo-kültürel açıdan bir Afro-Avrasya ülkesi konumundaki Türkiye'nin Küresel lideri Erdoğan, çok boyutlu bir dış politika izlerken, 4 HAYATİ PARADİGMAYI ilmek ilmek örüyor.

1) Türk Devletleri Birliği'ni oluşturmak. (Budapeşte'den Çin'e kadar)

2) Müslüman ülkeler Birliği'ni geliştirmek.

3) 21. Yüzyıl'ın meydan okumalarının yapıldığı AFRİKA'DA GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURMAK.

4) Küresel mücadelenin önemli havzası, Mavi Vatan'ı askeri ve diplomatik girişimlerle tahkim etmek.

Bu 4 paradigma da birbiri ile bağlantılıdır. Başkan Erdoğan'ın AFRİKA AÇILIMI'NIN STRATEJİK DERİNLİĞİ çok çok önemlidir.

Erdoğan'ın 2008'de başlattığı, özellikle de 2013'de hızlandırdığı jeo-politik hamlelerini sağlayan proaktif politikaları felsefi, tarihi ve coğrafi derinlikte müthiş sonuçlar vermektedir. Türkiye, Libya'yı parçalama planlarını paçavraya çevirdi.

Tunus'ta, Cezayir'de var. Somali'de en büyük askeri üssünü kurdu. Cibuti'de üs kuruluyor. Sahra altı Müslüman ülkelere kol kanat germe de candan yaklaşımlar sergiliyor. Çad'da, Sudan'da, Senegal'de, Etiyopya'da işbirliğini yükseltiyor. Son 5 yıldır Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' mottosunun yarattığı bilincin Afrika'da da uyanışa yol açtığı gözleniyor. Bu basit bir slogan değil, derin bir zihniyet ve tarihi kodları var. 54 Afrika ülkesinin bulunduğu bir kıtanın bazı platformlarda söz hakkı yok. 5 ülke küresel güç tüm kararları veto edebiliyor. Bu, aslında bu platformlarda Afrika ülkelerinin ve diğer ülkelerin dikkate alınmadığının işareti.

Başkan Erdoğan-Türkiye buna isyan ediyor. '54 Afrika ülkesi varsa onlar da söz sahibi olmalı.' dendiği için bu kıtada sempatiyle karşılanıyor.

SONUÇ

Sömürgeci geçmişleri unutulmayan Batı Medeniyeti düşüşe geçmiştir de, asıl mesele yerini kimin dolduracağıdır.

Başkan Erdoğan-Türkiye, gerek İslam Coğrafyası, gerek Türk Dünyası hinterlandı, gerekse Afrika halkları başta olmak üzere mazlum ve mağdur milletlere umut olan söylemleriyle geleceğe yön vermektedir. Erdoğan- Türkiye, Batı'nın değirmenine su taşımıyor, ezberleri bozuyor, tarihi misyonu gereği Türk Dünyası'nın, İslam Coğrafyası'nın ve mazlum milletlerin dağınıklığını gidermek için kutlu bir mücadele veriyor.