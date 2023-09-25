BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı ilmek ilmek örüyor. Jeopolitik hamlelerine devam ediyor. Türkiye'nin TURAN'A açılan kapısı NAHÇIVAN SEFERİ'NE ÇIKTI. Erdoğan ile Aliyev, Türkiye- Azerbaycan ikili ilişkileri, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleleri görüşecek. Başkan Erdoğan ile Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılacaklar ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirecekler. Evet. Başkan Erdoğan, Amerikan, İngiliz ve Fransız emperyalistlerinin Azerbaycan'ın kadim toprakları KARABAĞ VE NAHÇIVAN'ı birbirinden koparan haritasına meydan okuyor. İşte bu noktada Başkan Erdoğan'ın stratejik NAHÇIVAN SEFERİNİN anlam ve önemi çok büyük. Nahçıvan, Kafkasya jeopolitiğinde Türkiye için de son derece kritik bir bölge. Türkiye ile Türk dünyası arasındaki kara yolu bağlantısını sağlayan Nahçıvan, ülkemizin garantör olduğu özerk bir cumhuriyet. Türkiye için önemi Turan'a açılan kapının girişi olması. Türkiye ve Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmaları Ege'den Karadeniz'e, Azerbaycan'dan Çin'e kadar yer alan Orta Asya bölgesinde kesintisiz bir Türk sınırı oluşmasını sağladı. Başkan Erdoğan'ın Nahçıvan seferi, Türk Dünyası'nın birleşmesine yönelik tarihi bir mesaj da içeriyor. Nahçıvan demek, Karabağ, Karabağ demek Zengezur Koridoru'ndan Türkiye'nin kardeşlerimiz Azerbaycan'la direkt kucaklaşması demektir. Türkiye, Nahçıvan koridoruyla merkez devlet olma konumunu daha da pekiştiriyor. Jeo-ekonomik ve jeo-stratejik olarak Güney Kafkasya'nın merkezinde olan Nahçıvan Türkiye ile kara sınırı bulunan tek Türk bölgesi. Nahçıvan'ın özelinde KAFKASYA'NIN geleceği, hem Azerbaycan hem de Türkiye için stratejik anlamlar içeren son derece kilit bir nokta.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler cetvelle çizerek araya Ermenistan'ı koydular, Türkiye'nin de Azerbaycan'la direkt bağlantısını kesmişler, ayrıca Azerbaycan'ı Nahçıvan'dan koparmışlardı.

KARABAĞ ÖZGÜRLEŞTI. TURAN

KAPISI ADIM ADIM AÇILIYOR.

Nahçıvan, Türkiye, Azerbaycan ve Asya Türk Devletleri dünyasında tarihsel bir hikayeye sahiptir. Türkiye-Nahçıvan, doğusundaki Zengezur nüfus hattıyla Hazar'ın güneyinden geniş bir hatla Türkistan coğrafyasına yani Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin ortak geçiş güzergahını oluşturur. Aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan'ın merkezi, Hazar kıyısı yani Bakü'yle kesintisiz bir yaşam alanı oluşturur.

Anadolu ve dolayısıyla Avrupa'yı Çin'e ve Hindistan'a bağlayan doğal Türk yolları Nahçıvan koridorunda toplanıyor; Nahçıvan koridoru Türkiye'yi Azerbaycan'a bağlayacak ve tam bir asır sonra ilk kez Azerbaycan ile Türkiye karayoluyla birbirine yeniden bağlanacak.

Evet. Başkan Erdoğan, Türk dünyasının birleşmesinde müthiş hamleler yapıyor. Karabağ zaferi Kafkasya'da yeni bir dönemi başlattı. Nahçıvan-Laçin-Zengezur koridorlarının açılış sürecine vesile olan Azerbaycan'ın Ermenistan'ı mağlup etmesi vakıası, Türkiye'nin hem Kafkasya hem de Ortadoğu'da ne kadar önemli bir etkin güç olduğunu da ortaya koymaktadır.

Nahçıvan sadece bu yüzyılın değil binlerce yılın hatırasını ve birikimini üstünde taşıyan bir köprü olarak görülmelidir.

SONUÇ: Başkan Erdoğan-Türkiye AVRASYA'NIN KALPGAHI'nda inisiyatif alarak yeni bir döneme imza attı.

Ege'den başlayan Türk egemenliği Hazar'a kadar kesintisiz devam ederken, Hazar'ın kıyısında yer alan;

Türkmenistan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a Turan coğrafyası bir GRAND STRATEJİ olarak yürümektedir. YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKAN ERDOĞAN BÜYÜK

TÜRKİYE...