ÇOK anlamlı bir atasözümüz var.

'Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste'... Allah, masumlara zulüm edenleri, hak yiyenleri affetmez. Ahı muhakkak çıkar. Azılı bir Türk düşmanı, Ermeni ve Rum hayranı, ABD Senato Dış İlişkiler Komite Başkanı Robert Menendez'in arsız, hırsız, rüsvetçi olduğu ortaya çıktı. Bu karaktersiz kişi uzun yıllardır Senato'da Türkıye aleyhine her türlü hainliğin, karşıtlığın başını çekiyordu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesi'nden (IRS) müfettişler, arsız ABD Senatör Menendez'i, 400 bin dolar değerinde külçe altını, rüşvet olarak almakla suçladı. Evinde yapılan aramada, ceketlerinin cebinde on binlerce dolar, kasa içinde dolarlar ele geçirildi. New Jersey eyaleti Senatörü Menendez'in, yaklaşık 400 bin dolar değerinde külçe altını eşi Nadine Arslanian (Ermeni asıllı) aracılığıyla aldığı, yetkilerini kullanma vaadiyle rüşveti kabul ettiğine ilişkın bazı kanıtlar bulundu. Menendez'e rüşvet verdiği iddia edilen Daibes'in eski başkanı olduğu "Mariner's Bank"tan 1,8 milyon dolar borç hakkındaki davanın hükmünün 2022'de üç kez ertelendiği vurgulanıyor. Yıllarca Türkiye düşmanlığı yapan Menendez'in ağzından en saçma iddialar, iftiralar çıkıyordu. Karaktersız Menendez, her şeyiyle RUM ve ERMENİ Diasporası'nı ihmal etmez.

Yıllardır ağzından kan akıtan bu Menendez'in sırtı iyice sıvanıyordu.

Belli oldu ki aldığı rüşvetin karşılığında Türkiye'ye küstahça saldırıyormuş.

Nato üyesi Türkiye'nin parasıyla satın almak istediği F-16 savaş uçaklarını aylardır engelleyen bir arsız adam Menendez.

Geçen yıllarda, Lefkoşa'ya gidip, oradan rüşvet başta olmak üzere çok sayıda federal suçtan yargılanıp, Senato tarafından ciddi biçimde kınanarak içine düştüğü şerefsizliği onarmak için, 1963-67-74'de binlerce Kıbrıs Türkü'nün katliamından sorumlu Rumlardan onur madalyası almıştı.

Karşılığında "Benim bu ilişkiye, Kıbrıs'a bağlılığım çok derin ve ABD'de senatör olarak görev aldığım sürece de devam edecek'' diyerek ödemesini yaptı.

Adam belli aldığı rüşvetlerin karşılığını veriyormuş. Soruşturmalar sonunda suçlu bulunduğu anda, ABD Dış İlişkiler Komitesi başkanlığından düşecek bu adam. Bir başka Türk düşmanı ABD'li ajan daha var. Karanlık Rubin. Her konuştuğunda, her yazdığında ağzından kan akıtıyor, küstahça davranıyor, önüne atılan kemiklerin hesabına Türkiye düşmanlığı yapıyor. Bu karanlık adamı yine öttürdüler. Provokatör Rubin yine iş başında... ABD'li dergiden skandal çağrı:

Küstah diyor ki: "Türkiye'yi karantinaya alın" ABD'de yayın yapan haftalık Washington Examiner dergisinde, Türkiye'ye yönelik provokatif önerileri ile pek çok defa gündeme gelen karanlık adam Rubin'in yazdığı yazıya göre:

(19 Eylül 2023) "Türkiye NATO'yu engelliyormuş. Türkiye ve Rusya, Türkiye'de bir gaz ihracat merkezi inşası konusunda görüşme konusunda anlaşmışlar, Türkiye, Ukrayna krizi boyunca olduğu gibi her iki taraftan da çıkar elde ediyormuş. Belki bir gün Türkiye'nin yönü değişecekmiş, bu nedenle batı için en iyi strateji Türkiye'yi karantinaya almakMIŞ..." Bir Türkiye düşmanı da meşhur CIA ajanları Graham Fuller. Henry Barkey, karanlık geçmişleriyle tanınan eski Büyükelçiler Edelman, Abramovitz 14-28 Mayıs'tan bu yana konuşmuyorlar. Graham Fuller, 15 Temmuz hain darbenin aparatı FETÖ'nün beyin adamı. Bölücü terör örgütü PKK'nın antrenörü. Türkiye, FETÖ ve PKK'yı açtıkları uçurumlarda boğarken, ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar... Özellikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın ezici başarısı karşısında susmuş görünüyorlar.

Unutmayalım. YILAN UYUR DÜŞMAN UYUMAZ...

SONUÇ: Rezil ajan Rubin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de küresel konuşmalar yaptığı, dünyanın birçok liderı ile jeopolitik-jeoekonomik görüştüğü, Türkiye'nin Küresel aktörlüğünü akıllara nakşettiği bir sırada, küstah adam Rubin yazıyı kaleme alması muhakkak dikkatlerinizi çekmiştir...

Arsız Menendez aldığı ahların cezasını çekecek. Sıra, karanlık adam provakatör Rubin'de... Er veya geç, açtığı çukurlarda boğulmaya mahkumdur. Alma mazlumların ahını çıkar aheste aheste...