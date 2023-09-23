DÜŞENİN dostu olmaz: Derin anlamlı atasözleri Türk kültüründe ve dilinde önemli bir yer tutar; çünkü gelenekleri, yaşanmışlıkları ve tecrübeleri anlatır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 13. kez hezimete uğrayan (DÜŞEN) Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dostu kalmadı.

14-28 Mayıs'tan bu yana Kılıçdaroğlu'na gelen vuruyor, giden vuruyor.

Hadi seçimlerden bu yana vuranları bır kenara bırakalım. Sadece son iki günde, Kılıçdaroğlu'na, sağdan Meral Akşener, soldan Özgür Özel öyle laflar soktular ki, adeta Kılıçdaroğlu'nu haşat ettiler.

Önceki gün Sözcü TV'ye çıkarak, açtı ağzını yumdu gözünü.Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılından bugüne ne kadar gizli kalan konularda ifşaatlar yaparken, daha da ileri giderek, Kılıçdaroğlu'nun doğru konuşmadığını (yani yalan) yaptığını iddia etti.

İfşaatlar: 2018 yılında Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı konusu: Gül, CHP Cumhurbaşkanı adayı olacak lafları artmıştı. Bizzat Kılıçdaroğlu'na sordum.

YOK ÖYLE BİR ŞEY dedi. "Açıklama yapayım mı" deyince "Yapabilirsin" diye konuştu. Sonra Gül'e teklif ettiği gerçek çıkınca çok zor durumda kaldım.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yanlıştı.

Haberimiz olmayan bazı kararları savunmak zorunda kaldım.

Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile gizli mutabakat yaptığını basından öğrendim.

Seçimler konusunda, eğer samimi olarak özür dileseydi, her şey Kemal Bey için, CHP için, seçmenimiz için çok daha doğru ilerlerdi.

Danışmanların çoğunu ilk defa duydum. Kararları duymuyorduk, danışmanlar işin içinde imiş. Bana küfreden bır danışmanı CHP'de duyunca şaşırdım.

'Danışmanının aklıyla verilen her karardan dilimiz yandı. Bazı tuhaf danışmanların odası var' hatırlatılması üzerine 'Başlarına yıkılsın' dedi.

Aday olamayan Ekrem İmamoğlu yerine ben adayım. Vekaleti üstlenmeye hazırım.

2028'deki genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla mutabıkız.

(Meral Akşener'in Mayıs seçimlerinden sonra CHP'ye yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin) Muhalefete muhalefet etmek, muhalefetin işi değil.

Bizim iktidara muhalefet etmemiz lazım.

Ben de yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olursam yapacağım iş şudur; partinin kendi kimliğiyle bağımsız koşması lazım.

Şöyle bir gerçek var; Meral Hanım da meramını anlatamaz İstanbul'u AK Parti'ye teslim ederse... CHP'nin eski teşkilat başkanı Oğuz Kaaan Salıcı'yı suçladı. İttifakların görüşüldüğü yerde Kemal bey, Salıcı vardı. Biz son zamanlarda grup kuracak kadar verilecekmiş. 4 diğer partiye toplamında 20 dendi, o bile çok geldi. "Çok kötü şeyler oluyor, ittifak ortaklarına çok verildi" denildi. "39-40 tane verildi.

Hatta 45" denildi. Listelerin verildiği gün Özgür Özel çıkıyor listeleri eleştiriyor olacak iş değil. Seçiminden kaybından suçlu tutulursun! Olacak iş değil.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu Izmir'de yaktı. Sağ kolu Ümit Özlale'yi İP İzmir Belediye Başkanı olarak açıklayan Akşener, İzmir yangını çıkardı.

Kılıçdaroğlu İzmir yangınından kurturabilir mi? Meral Akşener'in İzmir'de İP adayı çıkarması karşısında CHP İLE İP arasındaki pazarlığın çok yükseldiği değerlendiriliyor. Kemal beyin bonkörlüğünü (Sıfır oylu yavru partilere 39 milletvekili, Ümit Özdağ'a iki bakanlık ve MİT'i veren) İYİ tespit eden Akşener'in, 'İzmir İyi Parti'ye bırakmazsa, yangını yayar'' yorumu yapılıyor.



SONUÇ

Akşener'in İzmir'i alması karşılığı İstanbul'da Ekrem Imamoğlu'na ve Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı aday çıkarmayacağı konuşuluyor.

Eğer Kılıçdaroğlu, İzmir'i İyi Partı'ye bırakmazsa yangının yayılacağı, İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da Koray Aydın'ın İyi Partı adayı olacağı belirtiliyor. BAKALIM. AKŞENER İZMİR KARTI İLE NEREYE YÜRÜYECEK?