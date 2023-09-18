GÜNEY Kafkasya'da bilerek, isteyerek, planlı şekilde tansiyon yükseltiliyor.

Dikkatinizi çekmiştir. 45 gündür, Derin ABD'nin tezgahlarıyla, Ermenistan Başbakanı Paşinyan gerilimi tırmandırıyor.

Ermeni ordusu, kardeşlerimiz Azerbaycan'a rezil saldırılarını hızlandırıyor, ABD ile Ermenistan ortak tatbikat yapıyor.

Üstelik, Rusya lideri Putin'e rest çekerek.

Ermenistan topraklarına girmesi halinde Putin'in tutuklanacağını iddia ederek, kritik eşiği geçiyor. Peki, Derin Amerika-Biden, Paşinyan'ı çok tehlikeli gelişmelere neden yöneltiyor? Burası çok önemli. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki beraberliği kıskanan, liderin beraberliğinden doğan ittıfakın derin tezgahlarını bozmasından rahatsız olan ABD Başkanı Biden- ABD, Güney Kafkasya'yı kaşıyor. Derin Amerika-Biden'ın, Güney Kafkasya'yı kaşımasının arka planını çok gören Başkan Erdoğan, ABD seferine başlarken İstanbul Havalimanı'nda, çok ama çok önemli bir açıklama yaptı. ''Türkiye olarak, Dağlık Karabağ meselesiyle ilgili dörtlü bir zirve teklifi yaptık. Putin, Aliyev, ben ve Paşinyan, hep birlikte dörtlü olarak toplantı yapalım.

Adımı da ona göre atalım. Sayın Aliyev ile bunu daha sonra da görüşeceğiz".

Erdoğan, ABD'yi devre dışına çıkaran 4'LÜ teklifi ne manaya geliyor?

Erdoğan'ın teklifi, Güney Kafkasya'da son derece ciddi sorunlar yaratacak bir duruma neşter atıyor. Türkiye ile Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmasından sonra, Putin-Rusya'dan umduğunu bulamayınca Paşinyan, ABD'nin tezgahlarına yazıldı. Şu anda, Paşinyan ABD-Batı ile oynamaya çalışıyor. Erdoğan'ın teklifi, yeni bir yol açılımıdır. Burada bölgedeki en önemli siyasi ve askeri kuvvet Rusya'nın katıldığı 4'lü zirve olursa garantörlük kısmında çok önemli bir rolü işaret etmektedir.

Evet. Kritik bir aşamada ABD, tıpkı Ukrayna'da yaptığı gibi Ermenistan'a NATO kapısı açarak, Rusya'yı sıkıştırmaya yönelmiş durumda. Peki Putin-Rusya, Paşinyan'ın ABD ile girdiği bu ilişkiye göz yumar mı?

Asla göz yummaz. Bunu da Putin net şekilde gösterdi: "Ermenistan yönetimi 1991 tarihli sınırları tanıdıklarını açıklayarak Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıdı." Ayrıca Rusya'dan önemli bir açıklama daha yapıldı: "Ukrayna ile uğraşıyor olsak da, başka herhangi bir yerlerde uğraşıyor olsak da... Bu bir şeyi değiştirmez. Putin'in kararlılığı kesindir." Başkan Erdoğan, kardeşlerimizle beraber Azerbaycan'ın 44 günde Karabağ topraklarının Ermeni işgaline son vermiş bir lider. Erdoğan ile İlham Aliyev, Şuşa'da ortak savunma anlaşması yaptı. İşte bu bağlamda, Erdoğan, müthiş bir hamle yaptı. Rusya'yı çevrelemek isteyen ABD ile Ermenistan, 11 Eylül'den 20 Eylül'e kadar "EAGLE PARTNER 2023" isimli ortak askeri tatbikatı sürdürüyor. Bu hamleye karşılık, Türkiye 18-30 Eylül tarihleri arasında ortak "Kafkas Kartalı" tatbikatlarını gerçekleştirecek. Yine aynı tarihlerde Türkiye ve Pakistan'ın Ebedi Kardeşlik - II tatbikatı yapılacak.

Türkiye – Azerbaycan ilişkilerinde bir dönüm noktası olan Şuşa Anlaşması'na anlam önemine tekrar göz atmakta büyük fayda var. 2020'nin son aylarında, kardeşlerimiz Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kesin bir zaferle kurtardığı 44 günlük Karabağ Savaşı, hem Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerinde hem de Türkiye'nin Güney Kafkasya politikası üzerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Böylece Türkiye Güney Kafkasya'da daha proaktif bir politika izlemeye başladı. 2021'de, Türkiye ile Azerbaycan Şuşa Beyannamesi ile yepyeni bir platforma imza attı, Şuşa Beyannamesi, iki ülke ilişkilerini "dostluk ve kardeşlik"ten müttefiklik seviyesine taşıdı. Ayrıca iki ülke arasında eğitim, kültür, savunma, teknoloji, askeri, sanayi, enerji, ulaşım, ticaret gibi hemen hemen her alanda işbirliği ve koordinasyonun temelleri atıldı.

Şuşa Anlaşması, Güney Kafkasya, Tarihi İpek Yolu projesinin canlandırılması noktasında da hayati bir öneme sahip. Türkiye de bu bölgeye özel bir önem atfediyor.

SONUÇ: ABD-Batı dünyasının Ukrayna Savaşı'na Güney Kafkasya üzerinden yeni bir cephe açma arayışında olduğu unutulmamalı. Başkan Erdoğan, Güney Kafkasya'nın artan stratejik önemini çok iyi okuyarak jeopolitik ve jeoekonomik hamleleri yapıyor. Türkiye-Azerbaycan müttefikliği Güney Kafkasya'da önemli dinamikleri de değiştiriyor.

ERDOĞAN'IN BİR MİLLET-7 DEVLET

PARADİGMASI HAYIRLI OLSUN.