BAŞKAN Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (küresel liderler buluşması) bağlamında, Amerika seferine çıktı. Erdoğan, geçen hafta, Hindistan'daydı. Bu hafta ABD New York'ta olacak. Jeopolitik temaslarda bulunacak, dünya meselelerine yönelik düşüncelerini dile getirecek. Erdoğan'ın ABD seferi çantası dopdolu. Ağırlık, jeoekonomik temaslar ve yeni dünya düzeninde Türkiye'nin rolü ve konumunu tahkim etme hamleleri olacak. Erdoğan'ın jeoekonomik temaslarının şifresi: Trilyon dolarlık yuvarlak masa... ABD gezisinde ünlü finans devleri ve iş insanlarıyla buluşmasının yaratacağı dalgaların, MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE kavramını tahkim edeceği değerlendiriliyor. Dünyanın en tecrübeli dört liderinden birisi olan Başkan Erdoğan, katıldığı her küresel toplantıda, estirdiği rüzgarla dünyanın dikkatini çekiyor. ABD seferinde de, yoğun diplomasi trafiğine devam edecek.

Jeopolitik çıkışlarını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasıyla yapacağı, jeoekonomik hamlelerini, New York 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda da gerçekleştireceği belirtiliyor.

20 Eylül'de Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen küresel dev yatırımcılarla 'round table' (yuvarlak masa) da bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, 2021'de BM toplantısına DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR sözleriyle damga vurmuştu. 2022'de Birleşmiş Milletler toplantısında, DÜNYA DAHA ADİL OLABİLİR başlıklı konuşmasıyla dikkatleri çekmişti. 19 Eylül 2023 Salı günü de, "Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözleriyle Erdoğan'ın, Ukrayna'daki savaş, tahıl koridoru anlaşması, terörle mücadele ve iklim değişikliği gibi konulara dikkat çekmesi bekleniyor. Erdoğan'ın, 'Dünyada Güvenin Yeniden Tesisi ve Küresel Dayanışmanın Yeniden Canlandırılması' konusunda da, çok önemli vurgulamalar yapması, Türkiye'nin dünyada barış, refah, gelişim ve sürdürülebilirlik doğrultusunda göstereceği rolü dile getireceği belirtildi. JEO EKONOMİK MASA Erdoğan'ın Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda küresel yatırımcılarla bir araya gelerek, yeni dünya düzeninde MERKEZ ÜLKE KONUMUNDAKİ TÜRKİYE'ye yapılacak yatırımların yol haritasını masaya koyacağı bildirildi. Başkan Erdoğan- Türkiye'nin, yeni dünya düzeni inşasına yönelik iki jeopolitik hamlesinde, ZENGEZUR KORİDORU VE TÜRKİYEBASRA

KORİDORU, dev yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Başkan Erdoğan-Türkiye, kardeşimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ topraklarını kurtardı.

Karabağ zaferi, Türkiye'nin direkt olarak Azerbaycan'a ve Asya Türk Devletleri'ne bağlanmasını sağlayan Zengezur Koridoru'nun (Orta Koridor) açılmasının yolunu açtı.

Koridorun açılış çalışmalarına paralel olarak, Çin'in 21. yüzyılı çok yakından ilgilendiren, Pekin'den başlayarak, Orta Asya Türk Devletleri-Azerbaycan-Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanan Orta Koridor canlandı.

Basra Körfezi-Ovacık arasında Yeni İpekyolu projesiyle Türkiye, Basra'ya bağlanacak ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Türkiye Ovacık üzerinden Avrupa'ya yeni karayolu-demiryolu ve deniz yolu ile ulaşma imkanı bulacak.

SONUÇ: Erdoğan başkanlığında New York'ta yapılacak KÜRESEL 'round table' (yuvarlak masa) toplantısına katılacak KÜRESEL YATIRIM KURULUŞLARI TEMSİLCİLERİNE bakınca, gerçekten YENİ DÜNYADA TÜRKİYE'NİN MERKEZ ÜLKE KONUMU göze batıyor: EVET. BAŞKAN Erdoğan, küresel lider Türkiye'nin bölgesel güç-küresel aktör oluşumunu dünya milletlerinin zihinlerine küresel toplantılar da nakşediyor. Yolun açık olsun Başkan Erdoğan-Türkiye...