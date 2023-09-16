TAVŞAN aday nedir? Siyasette bir makam için adaylığını açıklayan "tavşan adayın" amacı kendi adına oy topladıktan sonra beraber çalıştığı kişi adına seçimden çekilmesi veya uygun zamanda yerini kendisini destekleyene bırakmasıdır.

Tavşan aday aslında kendisinin değil, önceden anlaşma yaptığı başka bir adayın kazanmasını sağlamaya çalışır. Nereden nereye? Siyasette bir Özgür Özel hikayesi çıktı karşımıza.

Sayesinde 5 dönem milletvekili ve grup başkanvekili olan, CHP yönetiminin aldığı kararların altında hep imzası bulunan, halen o'nun adına TBMM'de grup başkanlığını yürüten Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan adaylığını açıkladı.

Özgür Özel, seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu'nun tavşan adayı olmayı planlamış, müthiş bir çark yaparak Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olarak genel başkanlığına aday oldu. Seçimlerde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçacağını düşünerek içi boş bir "değişim" çağrısıyla Ekrem İmamoğlu ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu genel başkan adayı olmaya cesaret edemeyince, Özgür Özel'i tavşan aday olarak öne sürdü. Özel'in önce Kılıçdaroğlu sonra İmamoğlu'na yanaşmasını tam olarak yorumlamak gerekirse, tavşan adaylık konusunda çok iyi bir örnek olarak, "değişim" diyerek, adaylığını ilan ederek hem Kemal Beyi satmış hem de gerçekten değişim isteyen CHP parti teşkilatı ve seçmenleriyle adeta dalga geçiyor pozisyondadır. Özgür Özel'in adaylığı bir İmamoğlu senaryosudur.

Hatırlayalım. Sızdırılan ZOOM toplantısında Özgür Özel'i İmamoğlu'nun yanında gördük.

Daha sonra, CHP Genel Sekreterliği'nden ayrılan Selin Sayek Böke gözetiminde, Ekrem ve Özgür beyler, Rumelihisarı'ndaki malikanesinde koltuk pazarlığı yaptılar. Ekrem Imamoğlu, Özgür Özel'e, "Genel başkan adayı olmazsam, belediye başkanı adayı olurum, seni desteklerim. Seçim sonrası bana genel başkanlığı bırakmanı istiyorum" dedi. Özgür Özel'in de "Genel Başkan adayı ben olayım, sen belediye başkanı olarak cumhurbaşkanlığına hazırlan. Hep yanında olacağım" dediği öğrenildi.

Delege seçimlerinde İmamoğlu umduğunu bulamayınca, yeniden belediye başkan adayı olmaya tav oldu. Özgür Özel'le durum değerlendirmesi yaptıkları, İmamoğlu'nun önünü açma garantisi ile Özel, genel başkanlığa soyundu. İlçe kongrelerinde İmamoğlu ve Özgür özel başarılı olamadılar.

Örneğin, Özgür Özel Manısa İlçe Kongreleri'ni kaybetti. İli de alması zor görünüyor. İmamoğlu da 1 Ekim'de yapılacak İstanbul İl Kongresi için bir arayış içinde. Çok güvendiği Cemal Canpolat'ın Ankara'ya gelip Kılıçdaroğlu'ndan destek istemesi moralini bozmuş durumda. İmamoğlu-Özel, dün yapılan Elazığ ve Muş il başkanlıklarını da kaybetti. Özel'in Kılıçdaroğlu'nun listesini delme, özellikle belediye başkanlarını belirleyecek CHP yeni parti meclisine en az 21 isim sokmaya çalışacaklar. İmamoğluÖzel tandemi, 1 Ekim'de yapılacak İstanbul İl Başkanlığı seçimine asılacaklar. Eğer burada başarılı olurlarsa, Kılıçdaroğlu'nun listesini delme konusunda 5 Kasım'daki Olağan Kurultay'da önemli bir mevzi ele geçirmiş olacaklar. Özel'in 1300 delegeli CHP kurultayında kazanması mümkün görünmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu ilçelerde bastırdı, illerde bastıracaklar.

Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun 1000 civarında, Özgür Özel'in en fazla 300 delege desteği alabileceği konuşuluyor. İnce'nın Özgür Özel'den daha ağırlığa sahip olmasına karşın, Kılıçdaroğlu karşısında 422 oy alması bile çok başarılı bulunmuştu.

Bu durumu Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemi de biliyor. Bunun için Kılıçdaroğlu'nun yeni parti meclisini delme konusunda beklentileri var. Ekrem İmamoğlu'nun değişim lafları, aylardır konuşuluyor. Şimdi Özgür Özel'in değişim sloganı etrafında Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diktiği gözleniyor.

Özel'in genel başkan adaylığını açıklarken kullandığı ifadelerin içi de boş.

Ayrıca çelişkiler içeriyor. Özel, yüzde 1 oyu olmayan yavru partilere verilen 39 milletvekilinden güya dertli. Bizzat bu dağıtma işinin içinde olduğunu herkes biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile yavru partilere verilecek CHP komisyonunda Özel baş aktördü. Sadece Manisa örneği yeter. Özel, Kılıçdaroğlu'nun 80 danışmanından dert yanıyor. Bu danışmanlar göreve getirilirken, Özgür Özel, CHP Grup Başkan vekili olarak CHP Başkanlık Divanı'nda ne yapıyordu!

CHP'yi yeniden Atatürkçü yapacakmış Özgür Özel. "Hadi ordan" diyorlar kendisine.

Kılıçdaroğlu Atatürkçülükten savrulurken, Özgür Özel CHP'nin tepe yönetecisiydi.

SONUÇ: EKREM İMAMOĞLU ÖZGÜR ÖZEL TANDEMİ SAHNEDE.

ESAS BOZGUN KAVGA 31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONRASI OLACAK.

CHP, 11 BÜYÜKŞEHİR'i KAYBEDİNCE PARAMPARÇA OLACAK.