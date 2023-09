ATATÜRK'ÜN kurduğu 100 yıllık CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu elinde, içten içe çürüyen bir çınar durumunda. 14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında 13. kez hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası, CHP'yi, çürüyen ağaca çevirdi. Parçalama, bölme, ötekileştirme ayak oyunları hastalığı CHP'nin iliklerine kadar işlemiş görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun elindeki CHP, ağır bir kişilik savrulması yaşıyor.

Beğenmedikleri iktidarın karşısında ne kadar illegal (FETÖ, PKK, YPG) kuvvet varsa destek verdiği gibi, teröre karşı devletin yanında olanlara da, yandaş diyecek kadar arsızlaşanlar göze batıyor.

Derin Amerika Strafor 705 olarak kodlanan CHP Diyarbajır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu skandalı CHP'deki olaylara tüy dikti. Daha önce de Mehmetçik'i hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken Tanrıkulu'nun, iftira çıtasını daha da yükselterek, "15 köylüyü helikopterden atan, köyleri yakıp bombalayan bu TSK değil mi?" sözleri büyük tepkiyle karşılandı. Tanrıkulu'na, Atatürk'e karşı çok rahatsız edici yazılar yazmasıyla tanınan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'ın sahip çıkması, CHP'nin yuvarlandığı uçurumu gösterdi. Afyonkarahisar CHP kongresinde yaşanan olay, insanlara pes dedirtti. CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, CHP Milletvekili Burcu Köksal ile kavga etti. Çekişmelerin yaşandığı anlarda ise Köksal baygınlık geçirdi. Müdahale ile hayata döndürüldü. CHP içindeki kavgalar, ayak oyunları milletimize gına getirdi. Her gün bir olay.

Her gün bir rezalet yaşanıyor.

Atatürk'ün kurduğu 100 yıllık CHP, çürüyen bir çınar durumunda.

2018, 2019 ve 2023 seçimlerine büyük aşk yaşayarak giden CHP ile İyi Parti, tam deyimle, bir siyasi ticaret borsası konumunda siyaset yapıyor.

İYİ Parti'de GİK toplantısında, '81 ilde aday' kararı KURUMSAL KARAR haline döndürüldü. Akşener'e tam (pazarlık) yetkisi verildi. Akşener'e verilen tam yetki, İyi Parti desteğini almak için zamana oynayan Kılıçdaroğlu'nu yakacak özellikler içeriyor. Ankara, İstanbul ve İzmir iline ilişkin pazarlıklar konusunda tam yetki alan Akşener, il ve ilçe özelinde iş birliklerini yönetecek. Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını koparacak güç göstermesine vesile olacağını işaret ediyor. İYİ Parti'de GİK üyeleri, salı günü boyu parti genel merkezinde çarşamba toplantısına hazırlandılar. Üyelerin büyük çoğunluğu, Akşener gibi yerel seçimlere müstakil şekilde girilmesini kararlaştırırken, bazı il ve ilçelerde de çeşitli iş birlikleri kurulabilmesi adına da Akşener'in önünü açtılar. Akşener'in seçim sürecinde GİK'ten aldığı yetkiyle, diğer partilerle kurulacak iş birliklerinde GİK'i toplamaya gerek kalmadan karar alabilecek. Akşener'in taktik hamlelerle Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmaya devam edeceği, 5 Kasım kurultayında genel başkan seçilmesi garanti Kılıçdaroğlu ile masaya oturduğunda, BÜYÜK PARÇA elde edeceği değerlendiriliyor.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu, CHP içinde oyun kurmakta becerili. Ama, tam pazarlık yetkisi alan Akşener'le nasıl baş edeceği merak ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun bakanlık dağıtma, milletvekili kontenjanlığı vermede bonkör olduğunu biliyoruz, Kasım ayında Akşener, İzmır'i CHP'den alırsa kimse şaşırmasın. Akşener, iki büyükşehir ile masaya oturacak, en az birini ve Ankara, İstanbul, İzmir'in güçlü ilçelerini Kılıçdaroğlu'ndan alacaktır tahminleri, pardon BORSASI'nda ağırlık kazanmış bulunuyor.

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in BELEDİYE BAŞKANLIKLARI BORSASI her gün değişebilir ama 5 Kasım sonrasında, Akşener masadan iyi kalkacak deniyor.