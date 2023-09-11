BAŞKAN Erdoğan, Yeni Dünya Düzeni kurulum sürecinin yaşandığı günümüzde, dünyanın en tecrübeli 4 liderinden birisi ve KÜRESEL lider. (Erdoğan, Biden, Putin, Şi Cinping) NATO'da, Birleşmiş Milletler'de, Asya'da, Afrika'da katıldığı her küresel toplantıya Erdoğan, DAMGASINI vuruyor. Ve Türkiye'nin BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL AKTÖRLÜĞÜNÜ dünya milletlerinin zihnine nakşediyor. 9-10 Eylül'de HİNDİSTAN'da yapılan G20 ZİRVESİNDE DE ERDOĞAN RÜZGARI ESTİ. Her küresel toplantıda olduğu gibi, yine başdöndüren liderler peş peşe kritik görüşmeler yaptı. Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, MIKTA liderleri (Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalararası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu) liderleri, Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostra ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile buluştu, küresel meseleleri ve Afrika-Ortadoğu'yu konuştu.

Dünya liderleri ile yapılan görüşmeler içinde, Erdoğan-Sisi buluşması diğerlerine nazaran daha kıymetli sonuçlara yol açacak özellikler gösteriyor. Orta Doğu-Doğu Akdeniz bölgesinin stratejik derinliğinde Türkiye, İran-Suudi Arabistan-Mısır stratejik konumda.

Erdoğan'ın TÜRKİYE YÜZYILI PARADİGMASINDA, komşularla yakınlık ve işbirliği hayati önemde.

Erdoğan'ın, Iran-Irak-Suudi Arabistan-BAE, Katar-İsrail ile son 2 yılda gerçekleştirdiği diyalog yakın coğrafyamızda önemli yansımalara yol açtı. Türkiye ile Mısır karşılıklı Büyükelçiler atadılar ve Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Dubai'de başlattığı baş başa görüşmeleri Hindistan-Yeni Delhi'de de sürdü. Türkiye-Mısır yakınlaşması Doğu Akdeniz'de enerji denklemini nasıl etkileyecek? Türkiye'nin Mısır'la yakınlaşmanın en önemli etkenlerinden biri Doğu Akdeniz'de son 10 yılda gelişen hidrokarbon kaynakları olarak öne çıkıyor.

Erdoğan, Katar dönüşünde Sisi ile yaptığı görüşmeyi değerlendirirken, "Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim" sözleriyle geleceği işaret etmişti. Erdoğan'ın "Bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlar" diyerek Yunanistan ve Kıbrıs Rum Bölgesini kastettiği biliniyor.

Başkan Erdoğan-Türkiye, Mısır'ın Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaptığı deniz yetkilendirme anlaşmalarından zararlı çıktığını, Türkiye ile benzer bir anlaşma imzalaması durumunda Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik alanının çok daha genişleyeceğini vurguluyor. Mısır, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dile getirdiği beklentilerin farkında ve Sisi de Erdoğan ile görüşmelere çok önem verdiğini gösteriyor. Mısır-Yunanistan, Kıbrıs Rumları ile daha önce başlattıkları East Med Projesi çöktü.

Mısır, günümüzde Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının çıkarılıp, dünya pazarlarına aktarılması için Suriye üzerinden Türkiye'ye getirilecek boru hatları konusunda Erdoğan ile beraber olmak istediğini dile getiriyor. Erdoğan-Sisi arasında başlatılan süreç Ankara-Kahire arasındaki siyasi diyaloğu artırıyor. Yol haritası nasıl gelişecek?

Ankara ile Kahire arasında normalleşme süreciyle ilgili tek konu enerji değil. Türkiye ve Mısır, Libya konusunda YENİ BİR VİZYON ortaya koymaya yaklaşıyor. Ankara-Mısır arasında siyasi diyaloğun artmasının Libya konusundaki farklılıklarını azaltılması açısından yararlı olabilecek. Bu gelişme, Kuzey Afrika'da yeni bir Türkiye-Mısır denklemi getirmeyi, ardından Orta Afrika'da SAHEL BÖLGESINDEKİ DARBELER ve kaos konusunda, Erdoğan-Sisi'nin ağırlık koymasının önünü açacak. İSRAİL POTADA. Erdoğan-Sisi beraberliğinin bir boyutu da İsraili çok yakından ilgilendiriyor.

İsrail, Doğu Akdeniz'deki gaz üretimini Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürmek için Erdoğan ile yakın temaslar içinde.

Türkiye-Mısır arasındaki yeni gaz-petrol boru hatlarına, İsrail de eklenmesi söz konusu olabilir. Ayrıca, İsrail'in Doğu Akdeniz gaz depolarından Türkiye'ye getirilmesi için inşa edilecek boru hatlarına, Mısır'ın da katılması mümkün olabilir.

SONUÇ

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı paradigmasının, enerji başlığını ilmek ilmek örüyor. Türkiye-Mısır-İsrail ENERJİ İŞBİRLİĞİ yeni yüzyılın hayatı projesi olarak gündeme girdi. Önümüzdeki aylarda Sisi, Ankara'ya gelecek. 3. Erdoğan-Sisi baş başa görüşmesi, Ortadoğu-Doğu Akdeniz-Kuzey Afrika (Libya) denklemlerini değiştirecek parametreler içeriyor. YOLUN AÇIK OLSUN BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE...