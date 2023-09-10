MERAL Akşener çok kızdı ve ortalığı kızıştırdı. "Büyükşehirleri kaybetme" pahasına, ittifaksız seçime girip Ankara ve İstanbul'da da aday çıkarmayı düşündüğünü açıkladı. Siyasi kulislerde, Akşener'in, CHP ile işbirliği için açık bıraktığı kapıyı kapattığı, ANCAK KİLİTLEMEDİĞİ konuşuluyor.

Bu bağlamda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Yerel seçimlere ittifaksız" girilmesine ilişkin kararı açıklamak için 13 Eylül'de GİK'i toplayacak. İyi Parti GİK'ten sürpriz bir karar çıkmayacağı ve Akşener'in kararının parti kararı haline gelmesi bekleniyor. Eylül 13'ünde dananın kuyruğu kopar mı? Merhum Süleyman Demirel'in, "Siyasette 24 saat uzundur" sözünü unutmamak lazım.

- AKŞENER NEDEN KIZDI?

26 Ağustos'ta AFYONKARAHİSAR'da CHP ile işbirliği kapısını açık bırakan Akşener'in, aradan beş gün geçtikten sonra daha da sertleşmesinin, CHP'ye açık bıraktığı kapıyı kapatmasının arka planı belli oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlere ittifaksız girme kararını açıklayan Akşener'in daha önce, büyükşehirlerde CHP ile işbirliği yapma eğiliminde olduğu ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalara kızarak, daha da sert çıkışlar yaptığı ve yaptırdığı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ankara ve İstanbul'da dominant parti CHP'dir.

Vermem" havasındaki açıklamasına ve Mansur Yavaş'ın, "CHP'den aday olacağım" diyerek, İyi Parti'nin OYUN PLANINI BOZMASINA,

Akşener'in çok kızdığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu ve Yavaş açıklamalarıyla, bir anlamda İyi Parti'ye hareket alanı bırakmadı. 'İYİ Parti cepte' diye düşündükleri ortaya çıkınca, Akşener'in sert açıklaması geldi. CHP'de "Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı aday çıkarmaz" beklentisi hakimdi. Ancak Akşener, son verdiği röportajda, ittifaklara tamamen kapıları kapatıp, Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladı.

CHP karıştı, ortalık kızıştı.

- SONUÇ NE OLUR! İYİ Parti'de 13 Eylül GİK kararından sonra, yeniden ittifak masasına dönülmesi zor mu olacak? Bu konu enine boyuna değerlendiriliyor. Zor görünse de, CHP ile İYİ Parti arasında, gizli pazarlıklar Kasım ayına kadar mutlaka sürecektir. Ankara ve İstanbul'u kaybetme korkusu yaşayan Kılıçdaroğlu'dan bu sefer Meral Hanım, büyük parçayı koparacak pozisyonda...

Şu anda kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun iki ay perde arkasında var olacağı ve 5 Kasım'da yeniden CHP Genel Başkanı olduktan sonra da, Meral Akşener'e Adana, Antalya, İzmir'den ikisin veya birini büyük ilçeleri vermesinin söz konusu olacağı ağırlıklı olarak konuşuluyor. Bu arada Akşener'in, 3. YOL sözlerine bakarsak, gözünün CHP'nin Atatürkçüleri ve ulusalcıları bir kenara iterek, "boşalttığı" alana yönelme eğilimi içinde olduğu anlaşılıyor. Yani, Deniz Baykal çizgisine... Belli ki, Ege, Marmara'nın iç bölgelerinde artan oylarına bakıp, CHP'den kaçan oyları toplayacağını düşünüyor. Meral Akşener "Merkez sağ" hayali kuruyor.

Herhalde farkında değil, merkez sağ dolu.

Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı toplumun büyük çoğunluğunu kapsayıcı ve dönüştürücü bir siyaset anlayışının temsilcisi...

AK Parti, hem merkez sağı, hem muhafazakar, dindar kitleleri içinde barındırıyor.

Bu alana Akşener'in giremeyeceğini, son 14-28 Mayıs seçimlerinde gördük.

Nitekim, seçimden sonra yapılan bir ankette, İYİ Parti'nin yüzde 6'lara düştüğü görülüyor.

- SONUÇ: Meral Akşener, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklama ile milli ve yerli muhalefet olma fırsatını kaçırmıştı. Bakalım, 13 Eylül'de CHP'nin kuyruğundan kopma başarısı gösterebilecek mi?

Yoksa, HDP-CHP'nin kuyruğuna TEKRAR takılacaklar mı?

İYİ PARTİ'NİN HIZLA BÖLÜNME VE TABELA PARTİSİ DURUMUNA DÜŞMEKTEN KURTULMA SÜRECİNİ 13 EYLÜL GİK TOPLANTISI

BELİRLEYECEK. MERAL AKŞENER İÇİN 13 EYLÜL KÖPRÜDEN ÇIKIŞIN SON KAVŞAĞIDIR...