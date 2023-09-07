DIŞIŞLERİ Bakanı Hakan, 2001 yılından bu yana Başkan Tayyip Erdoğan'ın yanında, ÇELİK ÇEKİRDEK etkin olan ekip adamı.

MİT Başkanlığı sonrası Dışişlerı Bakanı olarak göreve başlayan Fidan, kısa bir zamanda uluslararası alanda da dikkatle takip edilen bir devlet adamı konumuna geldi.

Fidan'ın özellikle dış politikadaki gücü ve sessiz diplomasisi başarı hanesine ekleniyor.

Dış politikadaki sorunlu başlıklar konusunda Başkan Erdoğan'ın jeopolitik hamlelerini yürütme hususunda üstlendiği rol, adından sıkça söz edilmesine neden oluyor.

Nitekim, son 20 günde gerçekleştirdiği, Irak-Ukrayna- Rusya-İran ziyaretleri ve ele alınan konulardaki ustalığı diplomatik camiada etki yarattı.

IRAK PARANTEZİ

Dışişleri Bakanı Fidan (23 AĞUSTOS 2023), Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Irak Türkmen Cephesi (ITC) liderleri ve Irak Türkmen toplumunun önde gelenleri, Irak Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer, Fetih İttifakı lideri Hadi Amiri, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ve eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ve Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) görüştü.

Hakan Fidan'ın bu GÖRÜŞMELERİNİN olumlu sonuçlarını yakın dönemde göreceğiz.

Geçen ay Irak Başbakanı Şiya es- Sudani, Türkiye'ye geldi, Başkan Erdoğan ile buluştu. Bu ziyarette Türkiye'yi Basra Körfezi'ne bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nde son karar verilmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN, projeyi yeni İpek Yolu olarak tanımlamış ve önemini vurgulamıştı: Kalkınma Yolu sadece TÜRKİYE ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik öneme haiz, yüksek bir projedir. Bu yolun inşasıyla ortaya çıkacak katma değerden, Avrupa'dan Körfez'e kadar geniş bir coğrafyada MİLYONLARCA İNSAN faydalanacaktır. Bölgesel İŞBİRLİĞİ güçlendirecek, ticaretimizi geliştirecek, beşeri münasebetlerimizi tahkim edecek bu projeyle, diğer kardeş ülkelerin de yakından ilgilendiğini biliyoruz. İnşallah onların da katılımıyla 'Kalkınma Yolu Projesi'ni bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum." Türkiye'den Basra Körfezi'ne:

Kalkınma Yolu Projesi'ne göre, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak.

Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üreteceği değerlendiriliyor.

Türkiye-Basra Yeni İpek Yolu, Türkiye ile Çin arasındaki ZENGEZUR -Orta Koridora da yeni soluk sağlayacak.… Basra Körfezi'nden başlayarak YENİ İPEK YOLU, Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak'ın önemli kentlerini aşarak, TÜRKİYE-IRAK ARASINDA

YENİ KAPI OVACIK'tan ülkemize girişi sağlayacak.

Devamında, OVACIK'tan giriş yapacak YENİ İPEK YOLU, Mersin Limanı'ndan Avrupa'ya (DENİZYOLU) yeni bir jeoekonomik koridor özelliği kazanacak.

SONUÇ: Başkan Erdoğan liderliğinde TÜRKİYE YÜZYILI ilmek ilmek örülüyor. Hedef 2051-BÜYÜK TÜRKİYE ve 2071-KIZILELMA. YOLUN AÇIK

OLSUN TÜRKİYE...