GORDİON DÜĞÜMÜ: İmkânsız gibi görünen ve yapılması çok zor işleri nitelemek için kullandığımız "Gordion düğümünü çözmek" deyimi Kral Gordios zamanından günümüze kadar gelmiştir.

Kral Gordios, günümüzde kalıntıları Ankara- Polatlı bölgesine yaklaşık 30 km mesafede bulunan ve en eski medeniyetlerden sayılan Frigya'nın ilk hükümdarıdır. Gordion Düğümü'nü atan kişidir. Kral, ustalıkla attığı düğümü çözmenin imkânsız olduğunu söylemiştir. Rivayete göre, her kim bu düğümü çözmeyi başarırsa Asya'nın da hükümdarı olma şansına erişecektir. M.Ö. 334'te Asya hükümdarı olmak için Anadolu'dan Asya'ya geçmek isteyen Makedonya kralı İskender Anadolu Frigya krallığının başkenti ANKARA POLATLI (GORDİON) kentine gelir. Gordion düğümünü çözmek için bir süre uğraşan İskender, sonunda düğümü kılıcıyla keser. Bunun üzerine halk onu Asya'nın Efendisi olarak selamlar.

ABD Başkanı Biden'ın, NATO, Avrupa'nın Rusya'yı kuşatmak için, Karadeniz'i kontrol etme niyetleri, düşünceleri bir gerçektir.

Çevirmedikleri dümen kalmadı. Ancak buna fırsat bulamadılar. Eğer, Başkan Erdoğan olmasaydı, bugün Karadeniz savaşı çıkardı.

Erdoğan-Putin dostluğu sayesinde Karadeniz'in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmasına engelleyemediler. Biden, çomak sokamıyor.

Erdoğan arabulucuğunda Putin ve Zelenski arasında bir Barış projesi olan Karadeniz Tahıl Koridor anlaşması imzalandı. ABD-Avrupa, Karadeniz'e çomak sokunca, anlaşmadan doğan haklarını alamayan Rusya, haklı olarak tahıl anlaşmasını durdurdu. Erdoğan, tahıl koridoru krizinde kördüğümü çözmek için bugün Soçi'ye giderek Rusya lideri Putin'le STRATEJİK BİR GÖRÜŞME YAPACAK.

Görüşmede öncelik, tahıl koridoru. Putin'in destek verdiği Türkiye'nin BM'ye göndermeye hazırladığı yeni öneri paketi, KÖRDÜĞÜME ERDOĞAN KILICI özelliğinde.

Erdoğan-Putin desteğinden geçecek tahıl anlaşmasını canlandıracak paket, Batı'nın söz verdiği ama yerine getirmediği maddelere işlerlik kazandırmaya yönelik. Yeni pakette Ukrayna'ya uygulanan sistem Rusya için de çalışacak. Rusya'nın satacağı buğday, arpa ve gübrenin parasının tahsil edilebilmesi için Rus Agrobank Amerika'nın tek taraflı kapattığı SWİFT sistemine dahil edilecek.

Dünyanın ve özellikle de fakir Afrika-Asya ülkelerinin had safhada sıkıntı çektiği tahıl ve gübre Karadeniz'den güvenli şekilde çıkacak. Ayrıca, Batı'nın Rus gıda üreticilerinin malvarlıkları üzerindeki blokelerin kaldırılması için BM gözetiminde müzakerelere başlanacak. Dünya denizcilik sigortacılığında merkez olan Londra'nın da, sorunların aşılması noktasında BM'nin devreye girmesi ve tahıl ürünü taşıyan Rus gemilerinin de sigortalanmasının yolu açılacak. Erdoğan- Putin, birkaç gün önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un krizin çözümü için yeni öneriler içeren dosyayı ele alacaklar. Erdoğan-Türkiye, tahılın Türkiye'de işlenip yoksul ülkelere dağıtılma önerisi gündeme getirmişti. Putin de aynı görüşte. Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'de işlenen tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere aktarılması projesi çok kıymetli. Bilindiği gibi, Ukrayna, tahıl sevkiyatı için yeni rota olarak TUNA HATTINI devreye sokmaya çalışırken, Rusya, Tahıl Koridoru'nun en önemli limanı olan Odessa'ya alternatif rota olarak konuşulan Tuna nehri kıyılarındaki Ukrayna limanlarını da hedef haline getirdi.

Hakan Fidan, önemli işler başarıyor.

Erdoğan'ın dıplomatik hamlelerinin uygulayıcısı olarak son Irak-Ukrayna-Rusya ve İran'a gitti. Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile de baş başa görüşerek, Suriye'de yeni tehlike ile ilgili gelişmeleri ele aldılar. Ön rapor hazırladılar. Erdoğan-Putin görüşmesi, Suriye üzerinde yeni güvenlik çözümlerine de fırsat yaratacak.

SONUÇ: ERDOĞAN'IN MEKİK DİPLOMASİSİ, bir taraftan Rusya ile Ukrayna arasında kesin ateşkes sağlamak, diğer taraftan Karadeniz olası deniz-hava çatışmalarının önünü de kesmeye yönelik. Bulgaristan ve Romanya'nın da bir NATO üyesi olması dolayısıyla, Ukrayna'nın Tuna hattı rotasının ne kadar büyük bir tehlike arzettiği ortada.

Erdoğan-Türkiye, bir NATO ülkesi olarak, yaptığı HAYATİ dıplomatik hamlelerle, Karadeniz'de ABD-NATO ile Rusya'nın çatışma riskini önlemeye çalışıyor.

EVET. AZİZ MİLLETİMİZ, 14-28 MAYIS'TA ERDOĞAN'I TEKRAR SEÇTİ. ERDOĞAN OLMASAYDI ALLAH KORUSUN, KARADENİZ KRİTİK DENİZ-HAVA ÇATIŞMALARINA SAHNE OLABİLİRDİ.