CHP-KEMAL Kılıçdaroğlu ile İyi Parti-Meral Akşener arasında 31 Mart 2024'te yapılacak Belediye Başkanlıkları seçimine yönelik AT PAZARLIĞI kızıştı. Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar konuşmasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde bombalamasına rağmen, CHP ile İP arasında bazı illerde ittifak kapısını açık bırakması dikkatleri çekmişti.

Siyasi kulislerde, Akşener'in CHP ile işbirliği (pazarlık) için kapıyı açık bırakmasının arka planında, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden pazarlık kartını açacağı, CHP'nin elinde olan 2 büyükşehiri, Ankara ve İstanbul'da 5-6 büyük ilçe belediye başkanlıkları almak olduğu konuşuluyordu.

Nitekim, Akşener'in CHP'nin elindeki Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Aydın'dan en az ikisini isteyeceği ifade edilirken Kemal Kılıçdaroğlu, AT, PARDON

BELEDİYE BAŞKANLIĞI PAZARLIĞINI kızıştıran bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e, "CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediye başkanlığına sulanma, onun haricindekileri paylaşalım' manasındaki açıklamasında, "ANKARA'DA DA İSTANBUL'DA DA DOMİNANT PARTİ CHP. CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP'li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara'da da İstanbul'da dominant olan parti CHP'dir. Öyle kabul etmek lazım" sözleri AT PAZARLIĞI'nın açılışı oldu.

Bu açıklaması ile "İmamoğlu CHP'nin, Yavaş İYİ Parti'nin adayı olsun formülü"ne de kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, İZMİR'i denklemin içine almaması da ilginç.

AKŞENER NE YAPACAK?

11 büyükşehir (İzmir hala karışık) dışında 20 büyük şehir için Akşener ile Kılıçdaroğlu pazarlık yapacak.

CHP'de, "2019 seçimlerinde, Balıkesir ve Manisa'yı İyi Parti'ye verdik, kazanamadılar" cümlesi çok konuşulmaya başlandı. CHP, 29 Ekim'de veya 5 Kasım'da kurultay yapacak. Kılıçdaroğlu büyük ihtimalle TEK ADAY girecek. O zamana kadar elbette arka planda konuşmalar olacak.

2 pazarlık formülünün masaya geleceği değerlendiriliyor.

1) Akşener'in eli güçlendi. İmamoğlu ve Yavaş'ı desteklemezse, kesinlikle seçilemezler. Meral Hanım bastırır, Kılıçdaroğlu'ndan iki büyükşehri muhakkak alır. Adana ve İzmir veya Antalya da olabilir.

2) Akşener, CHP'nin elindeki 11 büyükşehirden vazgeçer, AK Parti ve MHP'nin yönettiğı 20 büyükşehir belediye başkanlığından çoğunluğunu talep eder.

Gelelim CHP içindeki kaosa.. CHP polit bürosuna göre, Kılıçdaroğlu TEK ADAY olacak. Özgür Özel ise İstanbul İl Kongresi (Kılıçdaroğlu'nun seçeceği adayın kazanması) sonrası genel başkan adaylığından vazgeçecek.

İstanbul'da 3 Eylül'de Şile hariç tüm ilçe başkanlıkları seçimi tamamlanmış olacak. Son duruma göre, Kemalciler İstanbul'da yüzde 70 civarına hakim oldu. Kılıçdaroğlu'nun il başkan adayının Gürsel Tekin (Ağabey formülü) olduğu söyleniyor. Siyasi kulislere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüceği, İstanbul için tam yetki almak için bastıracağı söyleniyor.

SONUÇ: Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarının korunması için Meral Akşener'e muhtaç.

Bu muhtaçlık sonucu, Akşener'ın eli güçlü görünüyor. Evet AT PAZARLIĞI MASASI gayriresmi kurulmuş durumda, temaslar artarak sürecek. Resmi temaslar Kasım ayında (pazarlıklar) sonuçlanacak. "Dün dündür, bugün bügündür' ekolünden gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener'den başka bir davranış zaten beklenmiyor.