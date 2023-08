DÜNYANIN gözü Eylül'de Başkan Erdoğan'da olacak. Türkiye, 21'inci Yüzyıl'ın yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. KÜRESEL LİDER ERDOĞAN, dünya siyasetine etkili dokunuşlarını sürdürüyor. Erdoğan'ın önümüzdeki ay seferleri şöyle:

1) ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ: Soçi 4-8 Eylül

2) ERDOĞAN- G20 TOPLANTISI: Yeni Delhi 9-10 Eylül

3) ERDOĞAN-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: New York 18-19 Eylül Başkan Erdoğan, bu 3 majör seferinde, Rus lider Putin'le, ardından başta ABD Başkanı Biden, Hindistan Başbakanı Modi ve birçok devlet başkanıyla bir araya gelecek.

Soçi dosyaları çok içerikli. Tahıl Koridoru'nu yeniden açmak, Karadeniz güvenliği, Akkuyu'da devam eden nükleer santral projesi, enerji işbirliği, TÜRKİYE doğal gaz HUB MERKEZİ olması, TürkAkım doğal gaz hattı ve Suriye krizi başta olmak üzere çok önemli konular görüşülecek. Bu görüşmeler 5 kıtada da yakından takip edilecek.

Tahıl Koridoru'nun yeniden başlatılması için Erdoğan mekik dıplomasisi kapsamında, Zelenski ile konuştu, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fıdan'ı Zelenski'ye gönderdi. Erdoğan'ın Putin üzerindeki etkisi artık tüm ülke liderleri tarafından kabul edilen bir gerçek. İşte Başta ABD merkezli Newsweek olmak üzere, France 24, Nikkei, Guardian, Bild bu ziyarete tam odaklı.

Gelelim Hindistan ziyaretine... Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini barındıran G20 ülkeleri, KÜRESEL üretimin yüzde 85'ini, KÜRESEL ticaretin ise yüzde 75'ini oluşturuyor.

G20 grubu:

Türkiye, Avrupa Birliği, Amerika, Çin, Rusya, AB, Almanya, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyet, Güney Kore, Kanada, Meksika...

İşte Hindistan'da da Başkan Erdoğan, ZİRVEYE damga vuracak. Çünkü Rusya ziyareti sonrası Erdoğan'ın açıklamalar tarihe geçecek. Tüm ülke liderleri G-20'de Erdoğan'la görüşmek istiyor. Erdoğan da programını buna göre ayarlayıp görüşebildiği liderleriyle DÜNYA KRİZİNİN önemli konularının çözümü için adımlar atacak.

VE BM TOPLANTISI....

Birleşmiş Milletler'in 18-19 Eylül'de yapacağı zirvenin, daha önce olduğu gibi Erdoğan'ın yapacağı konuşma ve içerikle zirveye damga vuracağı tahmin ediliyor.

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" ve "DÜNYA DAHA ADİL OLABİLİR" paradigmaları ile tarihin en büyük çıkışını yapan ERDOĞAN, NEW YORK'ta da yakından takip edilecek.

Şanslıyız ki ERDOĞAN gibi güçlü bir lidere sahibiz. ALTILI MASA'nın ana ve yavru partilerinin bu ülkeyi ne hale düşüreceklerini daha rahat anlıyoruz.

Her gününün tartışma içinde geçiren tamamen yok oluşa giden bir ülkede yaşamak zorunda kalırdık. Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu, Babacan gibi siyasilerin uluslararası arenada ciddiye alınabileceğini AZİZ MİLLETİMİZ de düşünmedi. Her zaman AZİZ MİLLETİMİZ'e güvendik.

Dünyanın çok zor bir süreçten geçtiği, ABD ve Avrupa ekonomisinin büyük zorluklar yaşadığı günümüzde elbette biz de etkileniyoruz. Ancak şu da bir gerçek ki, YENİ DÜNYA DÜZENİ'nin kuruluş aşamasındaki bu sancılar doğal. Şanslıyız ki piyon değil oyuncu bir TÜRKİYE var.

SONUÇ: Tahıl girişimin hayata geçmesinde kritik bir rol oynayan Başkan Erdoğan'ın Putin ile bir araya gelecek olması anlaşmanın yeniden hayata geçirilebileceği umutlarını alevlendirdi. Dünya, Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasına yeniden işlerlik kazandırmasını bekliyor. Ukrayna savaşının kesin ateşkesle sonuçlanması ve Karadeniz'in güvenliği konusunda, KİLİT ROL Başkan Erdoğan'da.

Evet dünyanın gözü Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak.

YOLUN AÇIK OLSUN BÜYÜK TÜRKİYE...