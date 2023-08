BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın, son üç gün içinde AK PARTİ'NİN 22 YAŞ Günü'nde, Ahlat'ta ve Malazgirt'te yaptığı konuşmalarında hayati şifreler var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Alpaslan'ın Malazgirt şuuru, Atatürk'ün Büyük Taarruz ruhu, Büyük ve Güçlü Türkiye paradigmasıyla, aziz milletimizin tarihi yürüyüşüne yön veriyor.

Evet. Malazgirt'ten, Mustafa Kemal Paşa'nın Kocatepe'den başlattığı Büyük taarruz ve İstiklal Savaşı'na, Kocatepe'den Başkan Erdoğan'ın 21'nci yüzyılı çerçeveye alan Türkiye Yüzyılı'nda aynı ruh aynı şahlanış sembolleşiyor. Ağustos ayı Türk milleti için zaferlerle dolu bir aydır. İlki Malazgirt Meydan Savaşı ile elde edilen şanlı zaferdir. Bu zaferle Anadolu'dan yeni kıtalara (Avrupa, Afrika) yürüyüş başladı. Bu zafer sonucunda, "Türkler'in vatan ve millet bütünlüğü sonsuza dek bu topraklarda yaşayacaktır" düşüncesi tüm emperyalist güçlere kabul ettirildi.

26 -30 Ağustos İstiklal Savaşı Zaferi Anadolu'yu ilelebet kılan tarihi bir süreçtir... Başkan Erdoğan Ahlat'tan verdiği mesajda "Bugün bir kez daha demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik ediyoruz. Bugün bir kez daha, cesaretleri ve mücadeleleriyle ölümü öldüren yiğitlerin hikâyelerini yeniden hatırlıyoruz. Dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin çoğu, geçmişteki ayıpları nasıl örteceğini düşünürken, biz hamdolsun ecdadın zaferlerini şeref madalyası olarak göğsümüzde iftiharla taşıyoruz.

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet nesli olarak birlikte geleceğe yürüyoruz" ifadelerini kullandı. "MALAZGİRT ÖYLE SIRADAN BİR ZAFER

DEĞİLDİR'' dedi ve devam etti:

''Sultan Alparslan'ın bize emaneti olan bu toprakları kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Burada kazanılan zafer önce Anadolu Selçuklu devletinin kurulmasını sağlayarak Haçlı saldırılarına en büyük darbeyi vurmuştur. Malazgirt, şahit olduğu manevi mirasla kalbimizde hepsinden ayrı bir konuma sahiptir.

Bu topraklar bin yıldır, üzerinde dalga dalga yükselen nidalarla feyizleniyor.

Bin yıllık varlığımıza rağmen bize Anadolu'yu yar etmek istemeyenlerin sürekli kardeşliğimize, birliğimize saldırmalarının nedeni budur. Sanmayın ki bunların dertleri Türklerdir, Kürtlerdir.

Sanmayın ki bunların gayesi demokrasi, refahtır. Bunların tek derdi o kadim köprüyü yıkarak yeniden kendilerine alan açmaktır. Asırlardır uğraştıkları halde bu hedef için her değeri istismar eder, her şeyi kullanırlar"... Başkan Erdoğan, son üç günde arkaya yaptığı konuşmalarla, BÜYÜK HEDEFLERİ, 2053 BÜYÜK TÜRKİYE, 2071

KIZILELMA paradigmalarına detaylar kazandırdı. Erdoğan, 2023 vizyonunun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözünü 2053'e dikti.

2053'e yürürken, Müslüman dünyanın birliği, Türk Devletler Birliği'nin ÖNEMLİ GÜÇ konumuna gelmesi, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Asya ile gelişen ilişkiler ve Orta Koridor- ZENGEZUR'un artan değeri; Ortadoğu'da yeniden gelişen politik ve ekonomik ilişkiler, Afrika ile derinleşen iktisadi ve insani ilişkiler ağı, Balkanlar'daki istikrarı destekleyici rolü; Mısır, İsrail ve Suriye ile gelişecek ilişkilerin Doğu Akdeniz'de değiştireceği denklemler, Türkiye'nin stratejik önemini artırmaya devam edecek.

Erdoğan, 2071 vizyonuyla, Anadolu'yu yeniden gönül coğrafyamızın atan kalbi, nefes alan ciğeri, düşünen beyni, her anlamda merkezi haline getirmeyi hedefledi.

SONUÇ: Malazgirt-Sultan Alparslan'ın manevi ikliminden feyizle harekete geçen Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos'ta Türk tarihine yeni bir zafer kazandırdı. Malazgirt ve Kocatepe'nin manevi ikliminden feyiz alan Başkan Erdoğan da TÜRKİYE YÜZYILI PARADİGMASIYLA, BÜYÜK-GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE AZİZ MİLLETİMİZLE BERABER YÜRÜMEKTEDİR.