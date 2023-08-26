GENEL seçimlerinin ardından muhalefetteki KAOS ve tartışmaların sürdüğü partilerden biri de İYİ Parti.

Seçim sonrası kurultaydan sert bir çıkış yapan Meral Akşener "CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır" demiş ve susmuştu. Seçimlerde "Kemal Kılıçdaroğlu tıyatrosunda" CHP ve HDPKK ile beraber rol alıp hezimete uğrayan mahfiller içinde bulunan Akşener, 25 Haziran'da gerçekleşen kurultaydan bu yana sütre gerisine çekilmişti. Akşener'in suskunluğunu bugün Afyonkarahisar'da yapacağı konuşmayla da sona erdireceği CHP-HDPKK kuyruğundan uzaklaşıp uzaklaşmayacağına, yerli ve milli bir muhalefet olup olmayacağını ifade edeceği konuşuluyor.

Akşener'in açıklayacağı yol haritasını en çok İyi Parti'nin desteğini almadan başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını kaybedecek Kemal Kılıçdaroğlu, CHP OLİGARKLARI ve Ekrem İmamoğlu merak ediyor. CHP kulislerinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in konuşması için, "Meral Hanım'ın açıklaması CHP için önemli olacak.

El yükseltecek. Sert bir açıklama olacak, ama diyalog ve müzakereye açık olacak. Çok majör bir ittifak sistemi değişikliği beklemiyoruz" beklentisi hakim. Akşener'in beyin takımı ile konuşma metni üzerinde çalıştığı öğrenildi. İP'in içinde, 2 kanat arasında "CHP ile işbirliğine devam edelim. Tek başımıza belediye başkanlıkları alamayız.

Pazarlık payımızı yüksek tutalım" diyenlerle "Hayır. CHP-HDPKK kuyruğundan kopalım. Tek başımıza yerel seçimlere girelim.

Belediye başkanımız olmasa da önemli değil" diyen kanatların Akşener üzerinde etkili olmaya çalıştığı söyleniyor. Meral Akşener, konuşma metnine son şekli verirken perde arkasından bazı CHP'lilerin Meral Akşener'e mesaj gönderdiği duyuldu.

Akşener'e gönderilen mesajlara göre, CHP ile İP kulislerinde olası bir iş birliğinde İYİ Parti'ye büyük ilçelerin verilebileceği ancak partinin elinde olan büyükşehir belediyelerinin verilemeyeceği konuşuluyor.

Bu çerçevede İzmir, İstanbul, Trakya'da büyük bir ilçenin İYİ Parti'ye bırakabileceği konuşulurken, "Kazanmak için il belediyesi de verilebilir" ilginç kulisler sürerken, CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan Meral Akşener'e perşembe akşamı bır TV kanalından dikkat çeken bir mesaj verildi.

Yarkadaş, "CHP yeter artık diyebilir.

İP'e büyükşehır verılmez. CHP tek başına seçime gidebilir. İP'liler fazla umutlanmasın" diye konuştu.

Yarkadaş'ın bu açıklaması Meral Akşener'e "Fazla tavız isteme, büyükşehir ve CHP'li büyük ilçeler pazarlığında ısrarlı olma" mesajı olarak değerlendiriliyor. İyi Parti'den milletvekili olmayarak ayrılan Akşener'in eski başdanışmanı Aytun Çıray, önemli bir açıklama yaptı.

Bilindiği gibi Akşener, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz ederek 3 Mart günü 6'lı Masa'dan kalkmış, dış ve iç mahfillerin CHP'lileri, CHP'li trol grupların hakaretleri sonrası 6 Mart'ta tekrar dönmüştü.

Akşener, 6 Mart günü masaya dönmek için Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın "cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesi" önerisini getirdiği zannediliyordu.

Meğer bu öneri Akşener'den değilmiş, CHP'li Erdoğan Toprak'a aitmiş. İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray 3 Mart ile 6 Mart arasında yaşanan ve bizzat içinde bulunduğu Akşener'in masaya nasıl oturtulduğunu anlattı:

"O günlerde Akşener'in başdanışmanları olarak ben, Turhan Çömez, Ahmet Fakıbaba ve Birol Aydemir sürekli durumu izleyip irtibat halinde oluyorduk.

O akşam dördümüz 5 Mart öğle saatlerinde Atakule'de buluştuk ... Sabah, stişarelerde bulunduğumuz Erdoğan Toprak'ı aradım. TBMM'deki odamda Toprak'la buluştuk.

Erdoğan Toprak'tan, Akşener aday yapmak istediği belediye başkanlarını "Kemal cumhurbaşkanı yardımcısı yapsın" önerisi geldi.

Turhan Çömez'le birlikte Akşener'e gittik. Akşener, "Değerlendirmeye değer" dedi. Akşener'in masaya dönmesinin arka planında bız varız'' SONUÇ: MERAL ABLA, bugün Afyon'da CHP-HDPKK kuyruğundan kopacak ve İyi Parti'yi yerli ve milli MUHALEFET partisi mi ilan edecek?

Ya da CHP-HDPKK ile beraber Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı mı destekleyecek. OLMAK VEYA OLMAMAK İŞTE MESELE BU MERAL ABLA...