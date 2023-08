TARİH sayfalarında Ağustos, aziz milletimizin zaferleriyle, şanlı direnişleriyle doludur. Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açan 26 Ağustos 1071: Malazgirt, Bağımsız Türkiye'yi yaratan 26-30 AĞUSTOS 1922 İSTİKLAL SAVAŞI ve 24 AĞUSTOS 2016'da Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türkiye'nin gerçekleştirdiği HAÇLILARIN KORİDORLARINI paçavraya çeviren Fırat Kalkanı Harekâtı'na kadar birçok zafere imza atıldı.

Savaş meydanlarındaki zaferleri, Aziz Milletimiz'le beraber Başkan Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001 tarihinde kurduğu AK PARTİ de siyasette devam ettiriyor.

Aziz Milletimiz'in AK PARTİ'si 22 YAŞ (GÜNÜ) kuruluş yıl dönümünü Ankara'da on binlerce partilinin katıldığı programla kutladı.

Televizyon başındaki milyonlar ve 22 yaş gününe katılan on binlerce vatandaşımız "Biz henüz 22 yaşındayız", DAHA ÇOK İŞLER YAPACAĞIZ" diye seslenerek, Başkan Erdoğan'ın 2053-2071 HEDEFLERİNE YÜRÜME kararlılığını gösterdi. Başkan Erdoğan, kutlama programında AZİZ MİLLETİMİZ'e hitap ederek, TÜRKİYE YÜZYILI PARADİGMASININ, 2053-BÜYÜK TÜRKİYE VE 2071-KIZIL ELMA yol haritasını açıkladı.

Erdoğan'ın paradigmaları zihin dünyasına dair önemli ipuçları barındırırken, KÜRESEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİ işaret ediyor.

Evet Başkan Erdoğan bir dava adamı. AK Parti de sadece siyasi değil, Erdoğan'ın kurduğu bir DAVA PARTİSİ…

Erdoğan'ın davasında, temelde bir "zihniyet devrimi" var.

Başkan Erdoğan-AK PARTİ, iç siyasette, "Doğusuyla-Batısıyla, Türk, Kürt, Alevi, Sünni gibi farklı etnik yapı, mezhep ve kökenleriyle 86 milyon vatandaşın tümünün, kendisini içinde bulabileceği bir fikri çerçeveye sahip. Başkan Erdoğan, AK PARTİ'nin MUHAFAZAKAR DEVRİMCİ bir siyasi parti olduğunu açıklamıştı. Evet. Türk demokrasisini konuşurken, ERDOĞAN'DAN ÖNCE ERDOĞAN'LA BERABER başlığını masaya koymamız şart.

Çünkü, Başkan Erdoğan, bugüne kadar yapılanları daha üst bir çıtaya taşıyor.

Erdoğan süreci, "muhafazakâr devrimci, reformcu, kuşatıcı-kapsayıcı, yerli-milli, demokrat, çoğulcu" olarak yönetiyor. Siyasette yaptığı hamlelerle "demokrasiyi demokratikleştirici, dönüştürücü reformcu" vasfını açık ve net ortaya koyuyor.

Erdoğan-AK PARTİ'nin göze batan reformculuğun da "muhafazakâr devrimci"lik özellikleri ile başarıya imza atılıyor. Özelikle VESAYET odaklarıyla savaşları, Derin Amerika aparatı PKK ve FETÖ mücadelesi, savunma sanayi konusunda müthiş yatırımlar, dış politika da, enerjide 'TAM BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜ' yakın coğrafyamızda küresel derin oyunları bozması, etrafındaki savaşlara ve kaoslara karşın, TÜRKİYE'Yİ BİR BARIŞ HAVZASI idealine doğru emin adımlarla ilerleyişi, KÜRESEL LİDER olduğunu ıkanıtlıyor.

21 yıldır MÜSLÜMAN dünyada, Ortadoğu coğrafyasında oynanan oyunun fay hatlarına göre, GÜÇLÜ ORDU GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİ plan ve projeleri uygulayana Erdoğan, Türkiye'nin BÜYÜK GÜÇ olmasını sağladı. Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayan İngiliz-Fransız (Sykes-Picot) yeni versiyonunun, ikinci perdesinin bu coğrafyada uygulanmasına müsamaha göstermedi. Kriz bölgelerine yönelik ilgi ve müdahaleleri güçlü Türkiye'nin olmazsa olmazı.

SONUÇ: Başkan Erdoğan Büyük hedeflerı açıkladı. 2053-BÜYÜK TÜRKİYE VE 2071 KIZIL ELMA.

AK PARTİ'ye, "henüz 22 yaşındayız" sloganını seçen Başkan Erdoğan'ın, bundan sonra çok daha fazla yapacakları olacak. 14-28 Mayıs'ta AZİZ MİLLETİMİZ'in desteğini yine alarak 2028'lere yürüyecek. Aziz Milletimiz de arkasından yürüyecek.

2028'lerde BÖLGESEL GÜÇ VE KÜRESEL AKTÖRLÜĞÜNÜ TÜRKİYE TAHKİM ETMİŞ OLACAK. Erdoğan'ın 2053 ve 2071 paradigmaları ile YENİ DÜNYA DÜZENİ kuruluşu arasında bire bir bağlantı var. Birlik ve beraberlik içinde 86 milyonluk TÜRKİYE'yi artık kimse durduramaz.