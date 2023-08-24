FATİH Sultan Mehmed, Avrupa'da tanınan adıyla: Grand Turco (Büyük Türk) veya Turcarum Imperator (Türk İmparatoru) İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth", daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" unvanları ile anıldı.

Fatıh Sultan Mehmet 21 yaşında Istanbul'u fethetti.

Fatih Sultan Mehmet'in yolundan yürüyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu AK PARTİ de 22 YAŞINDA.

Türkiye'nin çimentosu olarak birlik ve beraberliğin sembolü oldu.

Erdoğan liderliğinde, Birçok devrimi gerçekleştirildi. İçine kapatılmış Türkiye'yi dünyaya 360 derece bakan bir konuma taşıdı.

Dünyanın en stratejik konumundaki Türkiyemizi, bugün YAKIN COĞRAFYAMIZIN BÖLGESEL GÜCÜ, KÜRESEL AKTÖRÜ pozisyonuna getirdi.

Vatan şairi Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı sözleri, adeta Başkan Erdoğan-AK Parti'yi anlatır:

"Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın... Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.

Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın; Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

Bu kitaplar Fatihtir, Selimdir, Süleymandır. Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinandır. Haydi artık uyuyan destanını uyandır.!

Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın, kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın.!

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın; Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan" Evet YENİ HEDEF 2053.

AK Parti, 22 yaşını kutlarken, Başkan Erdoğan, yeni vizyonunu HEDEF 2053 olarak net ve açık ortaya koyuyor.

Çizdiği yol haritası, 2053-BÜYÜK TÜRKİYE olan Başkan Erdoğan'ın 2053'ün anlam ve önemini çok güzel anlatıyor: 2023 vizyonu dediğimizde bunlar 15 yıl sonrasının hayalini kuruyor, o kadar siyasi ömürleri olacak mı diyenlerin çoğunun siyasi ömrü bizden önce dolup gitti.

2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik.

Gençlerin gözünde 2053 hedeflerini hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyorum.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için hedefler artık birer hayal değil." Türkiye, 2053'e yürürken, Müslüman dünyanın birliği, Türk Devletler Birliği'nin ÖNEMLİ GÜÇ konumuna gelmesi, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Asya ile gelişen ilişkiler ve Orta Koridor- ZENGEZUR'un artan değeri; Ortadoğu'da yeniden gelişen politik ve ekonomik ilişkiler, Afrika ile derinleşen iktisadi ve insani ilişkiler ağı, Balkanlardaki istikrarı destekleyici rolü; Mısır, İsrail ve Suriye ile gelişecek ilişkilerin Doğu Akdeniz'de değiştireceği denklemler Türkiye'nin stratejik önemini artırmaya devam edecek.

ERDOĞAN'IN UFUK ÇİZGİSİ: KIZIL ELMA.

21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ve İSTİKLAL SAVAŞI zaferiyle Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Atatürk'ün yolunda yürüyen BAŞKAN ERDOĞAN'ın Türk Milleti'nin zaferler ayı Ağustos'ta konuşmalarının nesnesi KIZIL ELMA oluyor.

2071-Kızıl Elma'nın anlam ve önemi şöyle: "2023, 2053 gibi 2071'i de kendimize ufuk çizgisi KIZIL ELMA olarak belirledik. Sultan Alparslan 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapılarını açtı, biz de 2071 vizyonumuzla bu çerçevede yeni projelerle Anadolu'yu yeniden gönül coğrafyamızın atan kalbi, nefes alan ciğeri, düşünen beyni, her anlamda merkezi haline getireceğiz." Malazgirt Zaferi törenlerinde (2022) Erdoğan şunları söylemişti: Oyun aynı, hedef aynı, sadece senaryo farklı, figüranlar farklı. Bugün milletçe 7 DÜVELE karşı mücadele ediyor olabiliriz ama unutulmasın tarih boyunca ANADOLU hep 7 düvele bedel olmuş bir güçtür. Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te giydiği kefen bu millete liderlik eden herkesin sırtında olmaya devam etmiştir.

Sultan Alparslan, Sultan Kılıçarslan, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet Han, Abülhamid-i Sani Han, Gazi Mustafa Kemal kimlerle mücadele ettiyse biz de onlarla mücadele ettik, edeceğız." SONUÇ: Başkan Erdoğan, 2053- BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİNE YÜRÜYOR. Aziz Milletimiz de yürüyor arkasından.

İNŞALLAH, UFUK ÇİZGİMİZ 2071-KIZIL ELMA'ya da zaferlerle ulaşacağız.

YOLUN AÇIK OLSUN TÜRKİYE...