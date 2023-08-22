YENİ Dünya Düzeni kuruluyor. Tabii ki bu kez sancılar büyük.

Amerika, Avrupa, Asya, Afrika kıtalarındaki gerilim ve kaos iyiden iyiye hissediliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan operasyonun ana hedefinin Avrupa Birliği olduğu biliniyordu.

BEKLENEN OLDU. Enerji bağımlılığı Rusya'ya olan Almanya bir anda çöküşe geçti. Çünkü Ukrayna saflarında yer alan Almanya için ÇÖKÜŞ kaçınılmazdı. Alman medyası "Avrupa'nın yeni hasta adamı Almanya" diye manşetler atarken, ülke resesyona girdi.

Avrupa Birliği'nin diğer güçlü ülkesi Fransa, enerji krizinden Almanya kadar etkilenmiyordu. Ancak bir anda Fransa'nın sömürgesi olan Afrika ülkeleri karışıyordu. Nijer'deki darbe aslında Paris'e yapılıyordu.

Her yıl milyarlarca dolarlık madeni bedavaya alan Fransa için panik zamanı başlamıştı. Ülke içindeki GERİLİM, göçmenlerin isyanı Fransa'yı da ZOR DURUMDA bırakıyordu. Bunların hepsi Yeni Dünya Düzeni'nin sancılarıydı. Evet ABD yeni bir düzen istiyor. Ancak dış borcu 32 TRİLYON DOLARI bulan ABD bunu nasıl başaracaktı?

Elbette Amerikan siyasetine yön veren Washington Post'taki ilginç analizleri incelersek, Türkiye'nin yeni dönemde çok güçlü olacağını anlıyoruz. Aziz Milletimiz'in bir kez daha yetki verdiği Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN, küresel siyaseti iyi okumanın avantajıyla son dönemde çok öne çıktı. Özellikle savunma sanayindeki bağımsızlığımızın artması, etkinliğimizi de zirveye çıkardı. Artık DÜNYANIN neresinde bir gelişme yaşanacaksa, Türkiye'nin fikri de çok önemli oldu. Erdoğan, Macaristan'da Erdoğan'ın yanı sıra Balkan ve Orta Asya ülkelerinin liderleri ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile önemli görüşmeler yaptı. Macaristan Avrupa Birliği üyesi. Ancak AB'nin Rusya karşıtı adımlarına dahil olmadı. Bu durum Macaristan'ın yeni dönemde Avrupa'da yükseleceğinin işareti.

Artık eski düzen oyuncuları bir bir yok oluyor. Yıllarca birçok ülkede darbelere destek veren George Soros EMEKLİ oldu. Yerine oğlu Alexander Soros geçti. Ancak Soros emekli olurken ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Darbelerin finansörü Açık Toplum Vakfı da Avrupa'dan çekilme kararı aldı. Open Society kuruluşunun Avrupa'daki üç büyük merkezi olan Londra, Berlin ve Barcelona'da işten çıkarmalar başladı.

TÜRKİYE için de artık Açık Toplum Vakfı'nın varolma ihtimali yok gibi. Bu da gösteriyor ki Soros'un etkin olduğu son 40 YIL artık tarih olacak. Uzun süredir kaybeden Soros'un en ağır yenilgisi de 14-28 Mayıs seçimleriydi.

Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi aslında Soros'un da kaybetmesiydi. Açık Toplum artık kapalı. Bunu en iyi bilen isimler artık yeni oyuncularla mücadele edecek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin derin medyasına tekrar dönersek, Washington kesinlikle Ankara ile çalışmak zorunda. Çünkü başka seçeneği yok.

Türkiye Yeni Dünya Düzeni'nde artık karar verici bir ülke konumunda. Eğer Erdoğan kaybetseydi, Washington istediği bir gölge Türkiye ile bölgede etkinlik kuracaktı. Artık Türkiye ile ortak çalışmaz zorunda kaldığı için Türkiye'nin geleceği çok açık görünüyor. Ekonomisinin daha da güçleneceği döneme girdik. Tabii dünya ekonomik kriz içindeyken bizim dışında kalmamız kolay değil.

Bölgesel etkinliğini küresel adımlara çıkartan Türkiye, bugün Afrika kıtasında bile çok etkili. Afrika'da yapılan araştırmalar göstriyor ki, kıtanın en güçlü müttefiki Türkiye.

Dünyanın hızla değişmesi, Türkiye'nin daha da güçlenmesinin önünü açacak.

SONUÇ: Küresel dünyanın değişime ayak uyduran ülkeleri oyun kurucu olacak. Türkiye de bu ülkelerden biri. Dünyanın önde gelen kuruluşlarının yaptığı araştırmalarda, Türkiye'nin etkinliği önümüzdeki 10 yılda çok daha belirgin olacak.