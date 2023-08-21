KALBİNDE Büyük Türk Milleti, kafasında dünyanın mazlum ve mağdur MÜSLÜMANLARI olan Başkan Tayyip Erdoğan göreve geldiğinden bu yana ortaya koyduğu paradigmalarla TÜRKİYE'yi BÜYÜK GÜÇ yaptı.

Hatırlayalım. 21 yıl önce iktidara geldiğinde Başkan Erdoğan, Türkiye'nin önüne ilk vizyon belgesi 2023-2053-2071 stratejik planlarını koymuştu.

Bir ay sonrasını düşünemeyen, günlük yaşama mücadelesi veren aziz Türk milletinin önüne, gelecek 25-50 yıllık hedefler koyma başarısı göstermişti.

2002'den başlayarak Başkan Erdoğan Büyük Türkiye planlarını adım adım uygulamaya sokmuş ve 2023 hedeflerine yürümüştü.

Erdoğan, TÜRKİYE YÜZYILI vizyonuyla girdiği 14-28 Mayıs seçimlerinden de Aziz Milletimiz'in büyük desteğini bir kez daha kazanarak yeni dünyada Büyük Türkiye'nin mimarı olduğunu gösteren hamlelerını sürdürüyor.

Küresel liderlik konumuyla Türkiye'yıi 21. Yüzyılın lider ülke konumuna taşıyacak derinlikli jeopolitik ve jeoekonomik planları birer birer devreye sokuyor.

Erdoğan, TÜRK DEVLET BİRLİĞİ'ni ilmek ilmek örüyor. Türk Devletler Birliği paradigması, Türkiyemizi lider ülke konumuna taşırken, yakın coğrafyamızın makus talihini de değiştiren özellikler içeriyor.

Bu gerçekler ışığında, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Macaristan Milli Günü'nde Budapeşte'ye gitti. Erdoğan'ın, bu gezisinin anlan ve önemi çok büyük.

BAŞKAN ERDOĞAN, Avrupa'nın kalbindeki Atilla'nın torunlarının ülkesi Macaristan Başbakanı Orban ile kucaklaştı, dost ve kardeşimiz MACAR HALKI ile hasret giderdi.

Görüşme Türkiye'deki seçimlerin ardından Erdoğan ve Orban arasındaki ilk yüz yüze temas olma özelliğini taşıyordu.

Türkiye'deki seçim sonuçları sonrasında Macaristan Başbakanı Orban "Tanrı'ya şükür Erdoğan kazandı, onun kazanması için çok dua ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Başbakan Orban temasları kapsamında, Ukrayna krizinin çözülmesine ilişkin girişimler, NATO'nun genişlemesine yönelik adımlar, Türk Devletler Birliği ülkeleri arasında ve iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel adımlar yer aldı.

Macaristan, Türkiye açısından herhangi bir Avrupa Birliği ülkesi değil. Erdoğan-Orban kardeşliği bağlamında, Türkiye ile Macaristan'ın gerek kültürel, gerekse de jeoekonomik anlamda ortaklıkları derinleşiyor.

Özellikle, Karadeniz'de ve Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler Türkiye ve Macaristan'ın çıkarlarını ortaklaştırdı. Ukrayna'da savaşın devam etmesi, Karadeniz'de gerginliğin artması aynı şekilde jeopolitik ve jeoekonomik olarak Türkiye ve Macaristan'ı çok etkileyen bir durum. Bir diğer önemlı durum, Macaristan NATO içinde Türkiye çizgisinde hareket ediyor olması. Erdoğan ile Putin arasındaki yakınlık, Macaristan'ın da Rusya ile ilişkilerini bir dengede tutmasına yardımcı oluyor.

SONUÇ: Aralık 2023'te Türkiye ile Macaristan'ın diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıl dönümünün kutlaması planlandı. 2024 hem Türkiye'de hem de Macaristan'da karşılıklı Kültür Yılı olarak ilan edildi. Avrupa'dan Asya'ya (Çin) kadar TÜRK VARLIĞI, Türkiye Yüzyılı ile beraber okunmalı. EVET TÜRKİYE artık eski TÜRKİYE değil...